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ClockThứ Hai, 15/06/2026 16:50

200 triệu đồng dành cho giải A Giải thưởng Cố đô về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Huế

HNN.VN - Chiều 15/6, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị công bố Giải thưởng Cố đô về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Huế lần thứ V, năm 2026. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế; cùng các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Giải thưởng khoa học công nghệ: Tôn vinh trí tuệ, kết nối nghiên cứu với thực tiễnVinh danh tác giả, tác phẩm đoạt Giải thưởng báo chí về Khoa học công nghệ5 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh trong Top 100 nhà khoa học xuất sắc nhất châu Á năm 2026Tôn vinh 12 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu

 Nhiều công trình nghiên cứu về khoa học, công nghệ được thành phố Huế trao tặng giải thưởng cao quý

Những năm qua, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã có nhiều đóng góp quan trọng thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng các thành tựu khoa học vào thực tiễn. Nhiều công trình nghiên cứu đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề của địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Nhằm tôn vinh và khuyến khích các thành quả tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ngày 25/5/2026, UBND thành phố Huế ban hành Quyết định số 43/2026/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Huế. Đây là giải thưởng cao quý của thành phố nhằm ghi nhận những công trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có giá trị nổi bật về khoa học và thực tiễn, có khả năng ứng dụng cao và đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố Huế.

Giải thưởng nhằm phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những công trình nghiên cứu xuất sắc; đồng thời tạo động lực thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo trong các cơ quan, đơn vị, trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện, doanh nghiệp và cộng đồng.

Một điểm đáng chú ý của Giải thưởng Cố đô về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lần thứ V năm 2026 là việc triển khai theo Quy chế mới với nhiều nội dung được bổ sung và hoàn thiện, phù hợp với yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn hiện nay. 

Giải thưởng được xét và trao cho các công trình thuộc 5 lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên; Khoa học Kỹ thuật, công nghệ và chuyển đổi số; Khoa học Y, dược; Khoa học Nông nghiệp và môi trường; Khoa học Xã hội và nhân văn. Chủ tịch UBND thành phố Huế quyết định trao tặng giải thưởng cho 13 công trình, gồm: 5 giải A/5 lĩnh vực; 5 giải B/5 lĩnh vực; 3 giải thưởng dành cho: 1 giải thưởng Nhà nghiên cứu nữ xuất sắc, 1 giải thưởng Nhà nghiên cứu trẻ xuất sắc, 1 giải thưởng tác giả, nhóm tác giả có ấn phẩm khoa học ảnh hưởng. Trong đó, giải A là 200 triệu đồng/giải; giải B 120 triệu đồng/giải; 3 giải còn lại là là 80 triệu đồng/giải.

Giải thưởng chính thức được phát động từ ngày 15/6/2026 đến ngày 15/9/2026. Lễ trao tặng Giải thưởng dự kiến được tổ chức từ ngày 10 - 15/12/2026.

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG
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