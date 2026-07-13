  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Mỹ phát động đợt không kích mới nhằm vào Iran

ClockThứ Ba, 14/07/2026 09:32
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo các lực lượng nước này đã phát động một đợt không kích mới nhằm vào Iran.

Mỹ và Iran tiếp tục tranh cãi về quyền kiểm soát eo biển HormuzMỹ, Iran chưa tìm được tiếng nói chung về nối lại đàm phánEo biển Hormuz trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Iran và Mỹ

Thông báo của CENTCOM nêu rõ vào chiều 13/7 (giờ miền Đông nước Mỹ), CENTCOM đã bắt đầu "phát động đêm không kích thứ ba liên tiếp nhắm vào Iran, theo chỉ thị của Tổng tư lệnh".

Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, mục tiêu của Washington là các khí tài quân sự của Iran, trong đó có các hệ thống giám sát bờ biển cùng các cơ sở máy bay không người lái và tên lửa.

Cùng ngày, phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá vẫn có thể có thỏa thuận với Tehran nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Tuyên bố được đưa ra bất chấp việc ông Trump vừa phát động các cuộc không kích mới vào Iran và tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Cộng hòa Hồi giáo này.

Trước đó, CENTCOM thông báo sẽ nối lại biện pháp phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran từ ngày 14/7 theo chỉ thị của Tổng thống Trump. Theo đó, lực lượng Mỹ sẽ kiểm soát các tàu thuyền di chuyển đến hoặc rời các cảng và khu vực duyên hải của Iran, đồng thời tiếp tục bảo đảm quyền tự do hàng hải đối với những phương tiện không vi phạm lệnh phong tỏa.

https://nhandan.vn/my-phat-dong-dot-khong-kich-moi-nham-vao-iran-post975468.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Mỹphát độngđợt không kíchIran
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

25 cơ sở, doanh nghiệp tham gia Tháng bán hàng khuyến mại

Sáng 11/7, tại Công viên Kim Đồng (đường Hà Nội, phường Thuận Hóa), UBND thành phố Huế tổ chức lễ phát động Tháng bán hàng khuyến mại lần thứ I năm 2026. Tham dự có đồng chí Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế; cùng đại diện các sở, ngành, địa phương trên địa bàn.

25 cơ sở, doanh nghiệp tham gia Tháng bán hàng khuyến mại
Eo biển Hormuz trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Iran và Mỹ

Eo biển Hormuz lại dậy sóng sau khi Mỹ tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran để đáp trả cáo buộc Iran tấn công các tàu thương mại. Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục mở thêm các cuộc tấn công mới với quy mô lớn hơn nhằm làm suy giảm năng lực đe dọa tự do hàng hải của Tehran.

Eo biển Hormuz trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Iran và Mỹ

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top