Tôn vinh 12 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu

HNN.VN - Nhân kỷ niệm Ngày Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam, tối 18/5, UBND thành phố long trọng tổ chức lễ Tôn vinh Trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) tiêu biểu lần thứ X, năm 2026 cho 12 nhà khoa học tiêu biểu có nhiều đóng góp cho Huế.

 Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại lễ tôn vinh

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, Đại học Huế, Bệnh viện Trung ương Huế và đội ngũ trí thức tiêu biểu trên địa bàn. 

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Hồ Đắc Thái Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố nhấn mạnh, vai trò của đội ngũ trí thức là "nguyên khí quốc gia". Thành phố Huế hiện sở hữu lực lượng hùng hậu với hơn 15.000 người trực tiếp nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, KH&CN được xác định là điều kiện tiên quyết để dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Năm 2026, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế nhận được 19 hồ sơ giới thiệu của các đơn vị, tổ chức trên toàn thành phố. Kết quả, có 12 nhà khoa học, trong đó có 2 trí thức là người nước ngoài được Hội đồng chọn đề nghị tôn vinh danh hiệu Trí thức KH&CN tiêu biểu lần thứ X, năm 2026. Đây là phần thưởng xứng đáng cho quá trình lao động khoa học đầy tâm huyết, nghiêm túc, bền bỉ và những đóng góp thiết thực của các cá nhân được tôn vinh cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Qua 10 lần tổ chức, thành phố đã tôn vinh 145 trí thức tiêu biểu, gồm 26 giáo sư, 52 phó giáo sư, 30 tiến sĩ, 18 thạc sĩ và 19 cá nhân là những nhà khoa học, chuyên gia có uy tín. Đặc biệt, trong đó có 12 giáo sư và 3 chuyên gia người nước ngoài.

Phát biểu chúc mừng tại lễ tôn vinh, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đánh giá, đội ngũ trí thức KH&CN luôn là lực lượng nòng cốt, là nguồn lực đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố nói riêng và đất nước nói chung. Việc duy trì lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu suốt 10 năm qua có ý nghĩa hết sức thiết thực và sâu sắc. Không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận, tôn vinh, hoạt động này còn thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, trân trọng và biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đối với đội ngũ trí thức.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn khẳng định, thành phố luôn quan tâm và sẽ tiếp tục tạo dựng môi trường ngày càng thuận lợi để đội ngũ trí thức KH&CN phát huy năng lực chuyên môn. Thành phố mong muốn tiếp tục được đồng hành cùng đội ngũ trí thức trong nghiên cứu khoa học, trong các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hợp tác quốc tế để mỗi ý tưởng, mỗi đề tài có ích đều có cơ hội đi vào cuộc sống, phục vụ thiết thực cho người dân và sự phát triển của địa phương.

DANH SÁCH 12 TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU LẦN THỨ X, NĂM 2026: 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị công tác

1

PGS.TS.TTƯT. Hồ Anh Bình

1973

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế; Hội Tim mạch học thành phố Huế

2

PGS.TS. Nguyễn Hữu Châu Đức

1981

Viện Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

3

PGS.TS. Hồ Việt Đức

1985

Khoa Dược, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

4

TS. Trần Văn Dũng

1988

Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế

5

PGS.TS. Trần Văn Hiếu

1961

Khoa Tâm lý và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

6

PGS.TS. Hoàng Trọng Hùng

1978

Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

7

GS.TS.BS. Volker Klauss

1959

Trung tâm Tim mạch, Đại học Munich, CHLB Đức;

Hội Tim mạch Đức - Việt

8

BS. Yoshitaka Nakai

1975

Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Kyoto Katsura, Nhật Bản

9

BS.CKII.TTƯT. Dương Anh Quân

1970

Trung tâm Mắt, Bệnh viện Trung ương Huế

10

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

1979

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

11

ThS.BS. Trần Thị Cẩm Tú

1970

Trung tâm Ghép tạng; Bệnh viện Trung ương Huế

12

BS.CKII.TTƯT. Phạm Như Vĩnh Tuyên

1971

Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế

 

 

 

 

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG
Giải thưởng khoa học công nghệ: Tôn vinh trí tuệ, kết nối nghiên cứu với thực tiễn

Nhân kỷ niệm Ngày Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (18/5) năm 2026, thành phố Huế phát động những hoạt động tôn vinh các nhà khoa học tiêu biểu, trao các giải thi về KHCN. Vinh danh, trao thưởng là cách để kết nối giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn đời sống, kịp thời phát hiện các nhân tố, sản phẩm, sáng chế có giá trị để đưa vào ứng dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khởi động “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

Ngày 16/5 tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Khởi động “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026; chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026).

Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026

Tối 12/5, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026. Đây là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa-nghệ thuật diễn ra từ ngày 12 đến 16/5/2026 tại Lào.

Huế có 3 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế cho biết, TP. Huế có 3 học sinh lớp 12 được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng. Cả 3 em đều là học sinh của Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế.

