Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại lễ tôn vinh

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, Đại học Huế, Bệnh viện Trung ương Huế và đội ngũ trí thức tiêu biểu trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Hồ Đắc Thái Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố nhấn mạnh, vai trò của đội ngũ trí thức là "nguyên khí quốc gia". Thành phố Huế hiện sở hữu lực lượng hùng hậu với hơn 15.000 người trực tiếp nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, KH&CN được xác định là điều kiện tiên quyết để dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Tôn vinh 12 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu lần thứ X, năm 2026

Năm 2026, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế nhận được 19 hồ sơ giới thiệu của các đơn vị, tổ chức trên toàn thành phố. Kết quả, có 12 nhà khoa học, trong đó có 2 trí thức là người nước ngoài được Hội đồng chọn đề nghị tôn vinh danh hiệu Trí thức KH&CN tiêu biểu lần thứ X, năm 2026. Đây là phần thưởng xứng đáng cho quá trình lao động khoa học đầy tâm huyết, nghiêm túc, bền bỉ và những đóng góp thiết thực của các cá nhân được tôn vinh cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Qua 10 lần tổ chức, thành phố đã tôn vinh 145 trí thức tiêu biểu, gồm 26 giáo sư, 52 phó giáo sư, 30 tiến sĩ, 18 thạc sĩ và 19 cá nhân là những nhà khoa học, chuyên gia có uy tín. Đặc biệt, trong đó có 12 giáo sư và 3 chuyên gia người nước ngoài.

Phát biểu chúc mừng tại lễ tôn vinh, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đánh giá, đội ngũ trí thức KH&CN luôn là lực lượng nòng cốt, là nguồn lực đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố nói riêng và đất nước nói chung. V iệc duy trì lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu suốt 10 năm qua có ý nghĩa hết sức thiết thực và sâu sắc. Không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận, tôn vinh, hoạt động này còn thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, trân trọng và biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đối với đội ngũ trí thức.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn khẳng định, thành phố luôn quan tâm và sẽ tiếp tục tạo dựng môi trường ngày càng thuận lợi để đội ngũ trí thức KH&CN phát huy năng lực chuyên môn. Thành phố mong muốn tiếp tục được đồng hành cùng đội ngũ trí thức trong nghiên cứu khoa học, trong các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hợp tác quốc tế để mỗi ý tưởng, mỗi đề tài có ích đều có cơ hội đi vào cuộc sống, phục vụ thiết thực cho người dân và sự phát triển của địa phương.