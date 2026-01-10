Tờ mờ sáng thứ 7, tại khu vực chợ Đại Lộc, phường Phong Phú, tổ công tác của Thuế cơ sở 2 đã có mặt để khảo sát hoạt động của hộ kinh doanh tại đây, đồng thời hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, nắm bắt các khó khăn của hộ kinh doanh để kịp thời hướng dẫn. Cán bộ thuế đến từng quầy hàng kiểm tra, cập nhật thông tin đăng ký thuế, ngành nghề, địa chỉ, khảo sát doanh thu, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Được biết, phần lớn hộ kinh doanh tại đây đều có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm khiến việc thu thập thông tin doanh thu và hỗ trợ chuyển đổi khá vất vả. Ông Nguyễn Văn Thành, Tổ phó Tổ cá nhân số 2, Thuế cơ sở 2 chia sẻ, trong những ngày triển khai chiến dịch chuyển đổi mô hình quản lý thuế, tôi và các anh, chị em trong cơ quan đều đến tận hộ kinh doanh để tuyên truyền về chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý thuế. Hầu như tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ 7, Chủ nhật, mưa hay nắng chúng tôi đều thực hiện để hoàn thành kịp tiến độ. Có những buổi, chúng tôi phải làm việc đến chiều muộn, nhiều lần phải quay đi, quay lại một hộ vì chủ hộ vắng nhà. Chưa nói, nhiều hộ lớn tuổi, không am hiểu công nghệ, không sử dụng phần mềm eTax Mobile hay các thông tin liên quan nên việc giải thích, hướng dẫn gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi phải trực tiếp hướng dẫn từng bước kê khai, theo dõi sổ sách, đối chiếu doanh thu và lưu giữ chứng từ, thậm chí làm mẫu sổ sách giúp hộ thực hiện việc kê khai... nhằm giúp hộ kinh doanh kê khai thuận tiện. Để hỗ trợ hộ kinh doanh, Thuế thành phố đã thành lập ban chỉ đạo; các tổ kiểm tra, đôn đốc và giám sát tổ chức thực hiện; xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng giai đoạn, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính thống nhất trong chỉ đạo điều hành. Tổ chức nhiều chương trình nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng hộ kinh doanh. Chiến dịch “45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” là một nỗ lực không nhỏ của ngành. Theo ông Hoàng Quốc Việt, Phó Trưởng Thuế thành phố Huế, đây không chỉ là mốc thời gian hành động, mà là bước chuyển biến mạnh mẽ của toàn ngành thuế. Thuế thành phố đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các chương trình, điểm hỗ trợ lưu động tại các chợ truyền thống, tuyến phố và điểm hỗ trợ cố định như UBND các xã, phường để hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi theo phương châm “cầm tay chỉ việc” và giải đáp trực tiếp. Cơ quan thuế đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, phần mềm giải pháp, đơn vị tư vấn kế toán, thuế… có chính sách hỗ trợ về thiết bị, chi phí dịch vụ cho hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu triển khai đảm bảo 100% hộ kinh doanh nắm bắt và thực hiện tốt việc kê khai thuế. Các nhà cung cấp giải pháp công nghệ như: Viettel, VNPT, Misa, KiotViet; các ngân hàng thương mại cũng phối hợp với cơ quan thuế để thiết kế những ứng dụng dễ dùng, chi phí hợp lý, có đội ngũ hỗ trợ trực tiếp tại cửa hàng nhằm giúp hộ kinh doanh từng bước tiếp cận mô hình quản lý thuế mới, thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Việc cơ quan thuế, ngân hàng và các đơn vị cung cấp giải pháp hỗ trợ các phần mềm tính tích hợp từ quản lý bán hàng đến khai thuế và thanh toán tự động, tạo thành một quy trình "khép kín" giúp hộ kinh doanh thực hiện các nghiệp vụ trên một nền tảng thống nhất, nhờ đó, giảm chi phí tuân thủ và tăng tính thuận tiện. Bà Hồ Thị Hòa, Trưởng phòng Khách hàng cá nhân, Agribank chi nhánh thành phố chia sẻ, gói giải pháp được Agribank và VNPAY triển khai đang được cung cấp miễn phí trong 3 năm. Giải pháp này sẽ bao gồm: Hóa đơn điện tử VNPAY-Invoice, lưu trữ dữ liệu VNPAY Cloud, chữ ký số VNPAY-CA, phần mềm quản lý bán hàng và các thiết bị thanh toán như VNPAY-POS, PhonePOS. Riêng Agribank sẽ triển khai hỗ trợ tài chính gồm miễn phí mở và duy trì tài khoản thanh toán, ưu đãi tài khoản số đẹp, miễn phí thông báo số dư qua OTT trên ứng dụng Agribank Plus. Ngoài ra, ngân hàng này cũng triển khai gói tín dụng với lãi suất từ 4,5%/năm dành cho hộ kinh doanh nhằm tạo điều kiện để hộ kinh doanh đầu tư mở rộng sản xuất. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, quản lý nhà hàng trên đường Võ Thị Sáu cho hay, giai đoạn đầu khi mới sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, chúng tôi thường xuyên thao tác sai, bấm nhầm, làm chậm quá trình xuất hóa đơn. Tuy nhiên sau một thời gian thực hiện, đến nay hầu như các sai sót, vướng mắc đều được giải quyết, việc quản lý cũng thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, sự chủ động của hộ kinh doanh trong kê khai thuế cũng mang ý nghĩa quan trọng chi phối đến hiệu quả của việc chuyển đổi mô hình quản lý thuế. Bà Cao Thị Minh Duyên, tiểu thương chợ Đông Ba chia sẻ, từ 1/6/2025, bà đã chủ động tìm hiểu về hình thức kê khai thuế. Giai đoạn đầu bà khó lo lắng vì không có thói quen ghi chép chi tiết bài bản, một số sản phẩm không có hóa đơn đầu vào nên không biết thực hiện kê khai như thế nào. Tuy nhiên, bà đã cố gắng tìm hiểu, đăng ký khóa học về kê khai thuế, nhờ cán bộ thuế tư vấn hỗ trợ thêm. Nhờ đó, từ tháng 11/2025, bà Duyên đã chủ động chuyển đổi sang hình thức kê khai thuế. Ngoài bà Duyên, hiện có rất nhiều hộ kinh doanh khác đã chủ động chuyển đổi mô hình quản lý thuế. Số liệu của Thuế thành phố cho thấy, đến ngày 22/12/2025, thành phố đã có 1.413 hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu trở lên đã thực hiện nộp tờ khai 01/CNKD sẵn sàng chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai, đạt tỷ lệ 97,3% trên tổng số hộ kinh doanh đang hoạt động có mức doanh thu theo dõi trong năm 2025 từ 500 triệu đồng trở lên. Đối với công tác hỗ trợ, Thuế thành phố Huế dự kiến 100% hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng trở lên được hỗ trợ chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Công tác chuyển đổi số đối với hộ kinh doanh cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Hiện, tỷ lệ hộ kinh doanh đã cài đặt và sử dụng eTax-Mobile tính đến thời điểm 25/12/2025 đạt gần 94%. Thuế thành phố Huế cũng đang tiếp tục triển khai hỗ trợ các hộ kinh doanh chưa cài đặt hoặc cài đặt mà chưa sử dụng để hướng dẫn kịp thời. Ngoài ra, từ đầu năm 2025 đến nay, Thuế thành phố Huế đã hỗ trợ chuyển đổi và đăng ký hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền cho 218 hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên. Đặc biệt với sự hỗ trợ và hướng dẫn của Thuế thành phố, 14 hộ kinh doanh đã chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Ông Hoàng Quốc Việt khẳng định, Thuế thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi mô hình quản lý thuế. Thuế thành phố cũng đề nghị các cấp thẩm quyền xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho các nhà cung cấp dịch vụ tặng chữ ký số hoặc miễn phí phần mềm hóa đơn điện tử cơ bản cho các hộ chuyển từ thuế khoán sang kê khai tại địa bàn. Đồng thời nhấn mạnh, chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai là chủ trương lớn của Nhà nước nhằm bảo đảm sự công bằng về thuế, nghĩa vụ thuế gắn với kết quả sản xuất, kinh doanh thực tế. Khi minh bạch, công bằng trở thành chuẩn mực, hộ kinh doanh sẽ tự tin mở rộng hợp tác, hội nhập và phát triển bền vững.

