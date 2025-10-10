Hội chợ Mùa thu 2025 - nơi văn hóa và giao thương hội tụ

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tại Hà Nội, nơi tổ chức Hội chợ Mùa thu 2025. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hội chợ hướng tới mục tiêu kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất, nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Đặc sắc của hội chợ lần này là sự phối hợp giữa xúc tiến thương mại với du lịch và quảng bá văn hóa Việt Nam. Điều đó giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt du khách, nhà mua hàng và nhà đầu tư quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Quy mô lớn nhất, sản phẩm phong phú nhất

Đánh giá về Hội chợ Mùa thu 2025, Cục trưởng Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) Vũ Bá Phú cho biết: Đây không đơn thuần là hội chợ thương mại như chúng ta đã nhiều lần tổ chức mà thật sự là một sự kiện xúc tiến thương mại ở quy mô quốc gia.

Ban Tổ chức đã sàng lọc kỹ lưỡng để lựa chọn chấp thuận cho hơn 2.500 doanh nghiệp tham gia hội chợ, trong đó có khoảng 100 doanh nghiệp nước ngoài đến từ nhiều châu lục. Toàn bộ hội chợ sẽ có khoảng 3.000 gian hàng và hơn 10.000 sản phẩm được trưng bày, giao thương.

Ngoài quy mô lớn nhất và sản phẩm phong phú nhất từ trước đến nay, Hội chợ Mùa thu 2025 còn hội tụ nhiều kỷ lục khác, bao gồm: “Không gian hiện đại nhất” - Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), công trình quy mô Top 1 Đông Nam Á và Top 10 thế giới; “chất lượng cao nhất” khi toàn bộ sản phẩm trưng bày đều đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chứng nhận xuất khẩu, hoặc nằm trong Chương trình “Thương hiệu quốc gia Việt Nam”, “Hàng Việt Nam chất lượng cao”; ưu đãi tốt nhất bởi hội chợ sẽ mang đến nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn lên tới 100%, hàng triệu voucher giảm giá.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Hội chợ Mùa thu 2025, cần bổ sung một “cái nhất” nữa là “thời gian chuẩn bị gấp gáp nhất”.

Chỉ trong hơn chục ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện chỉ đạo, toàn bộ hệ thống các cơ quan từ Trung ương tới địa phương, cùng doanh nghiệp và đơn vị tổ chức đã nỗ lực thần tốc, làm việc ngày đêm để hoàn thiện công tác chuẩn bị.

Hiện Hội chợ đã có sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố cùng hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã và tập đoàn lớn của Việt Nam, đồng thời thu hút đông đảo đối tác, doanh nghiệp quốc tế đến trưng bày, giao thương và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Là địa phương “chủ nhà” nơi hội chợ diễn ra, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hà Nội Nguyễn Ánh Dương cho biết: Về công tác tổ chức, Hà Nội đã hoàn tất các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường cũng như dịch vụ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Mặt khác, thành phố cũng trực tiếp tham dự Hội chợ với chủ đề “Tinh hoa thu Hà Nội” - một không gian trưng bày mang sắc vàng chủ đạo của mùa thu Hà Nội, gợi nhớ hình ảnh cây cơm nguội, hoa cúc vàng, những con phố rợp nắng,…

Trong đó, sẽ giới thiệu đa dạng các sản phẩm đặc trưng của Hà Nội, từ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề truyền thống đến các mặt hàng công nghệ cao. Nhiều sản phẩm lần đầu được giới thiệu tại hội chợ lần này.

Đưa văn hóa vào không gian kinh tế

Không chỉ dừng ở việc giao thương, Hội chợ Mùa thu 2025 còn mang sứ mệnh đưa văn hóa bước vào không gian kinh tế, khẳng định sức sáng tạo và bản sắc Việt trong dòng chảy toàn cầu hóa.

Theo đó, song hành cùng các sự kiện hội nghị kết nối giao thương, diễn đàn xúc tiến thương mại, talkshow doanh nghiệp,… còn có chuỗi hoạt động văn hóa-nghệ thuật, điện ảnh, trình diễn thời trang, thể thao, thi đấu game, ẩm thực đặc sắc.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết: Bộ được giao nhiệm vụ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật thường xuyên, biến hội chợ trở thành những ngày hội thật sự của nhân dân, doanh nghiệp, của giao thương và kết nối con người với thị trường, hàng hóa.

Người dân đến hội chợ ngoài việc mua sắm còn được thưởng thức nhiều sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, là tinh hoa của văn hóa Việt Nam, được giới thiệu dưới cả hình thức hàng hóa vật thể và dịch vụ văn hóa.

Việc các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam tham gia hội chợ lần này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần quảng bá giá trị, tinh hoa văn hóa Việt Nam đối với thị trường trong và ngoài nước; qua đó, tăng cường sáng tạo phục vụ sự phát triển cũng như thúc đẩy đầu tư vào thị trường ngành công nghiệp văn hóa.

Theo dự kiến của Ban Tổ chức, trong suốt thời gian diễn ra, hội chợ sẽ đón trung bình khoảng 500.000 lượt khách mỗi ngày, thể hiện sức hút mạnh mẽ của một sự kiện mang tầm vóc quốc gia và khu vực.

Bên cạnh đó, Hội chợ Mùa thu 2025 tổ chức thành công sẽ tạo nền tảng cho việc hình thành chuỗi hội chợ bốn mùa “Xuân-Hạ-Thu-Đông” thường niên, trở thành điểm đến xúc tiến thương mại, đầu tư và phát triển công nghiệp văn hóa quan trọng của Việt Nam, hướng tới vươn tầm quốc tế.

Cục trưởng Vũ Bá Phú chia sẻ: Đây là một hoạt động được kỳ vọng trở thành sự kiện xúc tiến thương mại thường xuyên, liên tục, một điểm nhấn mang tầm quốc gia và trong tương lai sẽ trở thành điểm hẹn thường niên đối với các nhà đầu tư, nhà xuất, nhập khẩu trên toàn thế giới.

Không dừng ở đó, sau khi kết thúc hội chợ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương sẽ phối hợp các bộ, ngành và địa phương rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả tổ chức, triển khai thêm nhiều hội chợ chuyên ngành theo từng lĩnh vực chuyên sâu như nông sản, công nghiệp hỗ trợ, thực phẩm - đồ uống, hàng tiêu dùng,… tạo cơ hội tiếp cận thị trường đa tầng và bền vững hơn cho doanh nghiệp.