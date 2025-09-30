Thêm điểm nhấn cho mùa thu xứ Huế

Điểm nhấn trong chuỗi sự kiện là hoạt động quảng diễn Lân - Sư - Rồng và rước đèn Trung thu đường phố (Ảnh: TTBTDTCĐ Huế)

Nhiều hoạt động đặc sắc mùa trăng

Theo đại diện Sở Du lịch, mục tiêu của chương trình là tổ chức những hoạt động văn hóa - du lịch truyền thống đặc sắc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân và tạo trải nghiệm mới mẻ cho du khách khi đến Huế vào dịp Tết Trung thu. Đặc biệt, các hoạt động treo đèn lồng, chỉnh trang không gian cảnh quan, khuyến khích, thu hút người dân, hội quán tổ chức các hoạt động truyền thống như ẩm thực, nghề truyền thống,... tại phố Chi Lăng - Bạch Đằng.

Nổi bật trong chuỗi sự kiện là hoạt động treo đèn lồng rực rỡ tại phố cổ Chi Lăng - Gia Hội, kết hợp cùng quảng diễn Lân - Sư - Rồng và rước đèn Trung thu đường phố. Chương trình dự kiến diễn ra từ 16 giờ đến 19 giờ ngày 4/10 (tức 13/8 Âm lịch).

Theo kế hoạch, sẽ có 11 cụm quảng diễn gồm đội múa lân, nhóm múa thiếu nhi, nhóm múa đương đại, đoàn nghệ sĩ cộng đồng, hoạt náo viên cùng đoàn xích lô Grab. Sau khi khai mạc ở Nghinh Lương Đình, đoàn quảng diễn sẽ qua tuyến đường Trần Hưng Đạo - cầu Gia Hội - công viên Trịnh Công Sơn. Đoàn cũng dừng chân tại ngã ba Trần Hưng Đạo - Huỳnh Thúc Kháng - Phan Đăng Lưu để biểu diễn, hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc náo nức, lung linh sắc màu.

Các đội lân sẽ mang lại những màn múa lân đẹp và ấn tượng

Ngoài quảng diễn, Sở Du lịch còn phối hợp cùng các đơn vị tổ chức liên hoan giao lưu múa lân cho các đội lân trên địa bàn thành phố. Chương trình diễn ra từ 18 giờ đến 20 giờ 30 phút ngày 3/10 tại Công viên Trịnh Công Sơn. Trước đó, từ 14 giờ đến 16 giờ cùng ngày, cũng tại địa điểm này, sẽ có workshop cộng đồng giới thiệu về đèn lồng Huế và trải nghiệm làm đèn lồng Trung thu - hoạt động được kỳ vọng thu hút đông đảo bạn trẻ và du khách tham gia.

Không chỉ vậy, trong hai ngày 3 và 4/10, tại phố cổ Chi Lăng - Gia Hội, nhiều hoạt động trải nghiệm ẩm thực Huế về đêm cũng sẽ được tổ chức, góp thêm hương vị đậm đà cho mùa trăng Cố đô. Kỳ vọng nếu thời tiết thuận lợi, chuỗi các hoạt động đặc sắc này sẽ mang lại điểm nhấn ấn tượng.

Trải nghiệm văn hóa trong lòng Cố đô

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho biết, năm 2025, Huế vinh dự đăng cai Năm Du lịch quốc gia với hơn 160 sự kiện lớn nhỏ. Trong đó, các chương trình hưởng ứng Lễ hội mùa thu có ý nghĩa quan trọng, vừa tạo không khí sôi động, vừa giới thiệu nét đẹp văn hóa Huế đến đông đảo du khách.

Những năm trước, Huế từng tổ chức quảng diễn Lân - Sư - Rồng, rước đèn Trung thu hay ngày hội Lân Huế. Năm nay, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quy mô mở rộng, lễ hội hứa hẹn mang lại những trải nghiệm phong phú hơn. Thông qua chương trình, người dân và du khách sẽ cảm nhận được thông điệp ý nghĩa: “Trung thu không chỉ là Tết của thiếu nhi, mà còn là dịp để mỗi người đoàn tụ, sẻ chia yêu thương trong cộng đồng”.

Song song đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tổ chức không gian trưng bày và sắp đặt đèn lồng các đêm 6/10 và 7/10/2025 (15 - 16/8 Âm lịch) tại Phủ Nội Vụ, Đại Nội Huế. Ở đây sẽ trưng bày các loại đèn lồng đặc trưng của Huế: Đèn mây tre đan Bao La, đèn lồng xếp CAN Studio, đèn truyền thống của nghệ nhân tỉnh Gifu (Nhật Bản). Đồng thời, sẽ kết hợp tổ chức trò chơi cung đình như: Đầu hồ, Bài vụ, Xăm hường, viết thư pháp để tạo không gian trải nghiệm cho nhân dân và du khách. Ngoài ra, còn có chương trình Đêm rằm Hoàng cung tại sân khấu sau Phủ Nội Vụ, Đại Nội Huế. Các hoạt động thuộc chương trình không thu vé vào cổng. Sự kết hợp giữa ánh sáng lung linh của đèn lồng ngày hội bên trong Đại Nội Huế, tiếng trống lân rộn rã và những đoàn rước rực rỡ sắc màu, Huế mùa thu 2025 sẽ mang đến cho du khách một không khí hội lễ tưng bừng, nơi mọi người có thể hòa mình vào niềm vui chung.

Để sự kiện thành công, UBND phường Phú Xuân phối hợp cùng Sở Du lịch phát động phong trào làm mô hình đèn lồng tại các trường THCS trên địa bàn, đồng thời huy động khoảng 300 học sinh mặc áo dài truyền thống tham gia hoạt động rước đèn Trung thu. Người dân cũng được vận động chỉnh trang nhà cửa, treo đèn lồng trước hiên nhà, tạo nên không gian sáng rực, gắn kết với không khí lễ hội. Các hoạt động ẩm thực đêm tại phố cổ Chi Lăng - Gia Hội được tổ chức song song, góp phần hình thành dần khu phố đêm, phố đi bộ gắn với không gian văn hóa - du lịch Huế trong tương lai.

Theo đại diện Sở Du lịch, bên cạnh công tác phối hợp giữa các đơn vị và địa phương để tổ chức chương trình, Sở Du lịch cũng phối hợp với các doanh nghiệp để giới thiệu, thông tin đến du khách. Đồng thời, đưa các hoạt động điểm nhấn dịp tết Trung thu năm nay bổ sung vào sản phẩm du lịch để tạo hiệu ứng kích cầu.