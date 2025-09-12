Hội chợ mùa Thu 2025 dự kiến diễn ra từ 20/10 - 5/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Hội chợ mùa Thu năm 2025 dự kiến diễn ra từ 20/10 - 5/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu, kết nối các chuỗi cung ứng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8% - Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 172/CĐ-TTg ngày 25/9/2025 về việc tổ chức Hội chợ mùa Thu năm 2025.

Công điện nêu rõ, tiếp nối thành công của Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", để thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu, kết nối các chuỗi cung ứng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%, tiếp theo các văn bản chỉ đạo số 8609/VPCP-KTTH ngày 12 tháng 9 năm 2025 và văn bản số 8894/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 09 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tập đoàn Vingroup, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và các Bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức Hội chợ mùa Thu năm 2025 trong tháng 10 năm 2025, nhằm tạo kênh thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, tiêu dùng, kết nối kinh tế, kết nối thương mại, hàng hóa, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thúc đẩy hoạt động sản xuất trong nước và hoạt động xuất, nhập khẩu.

Để tổ chức thành công Hội chợ mùa Thu năm 2025 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) dự kiến khoảng từ ngày 20 tháng 10 năm 2025 đến ngày 05 tháng 11 năm 2025, để đáp ứng yêu cầu đề ra, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức Hội chợ trên toàn bộ không gian tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an ninh, an toàn. Tổ chức các hoạt động kết nối giao dịch thương mại cho các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia Hội chợ với các đối tác trong nước và quốc tế; khuyến khích các doanh nghiệp tích cực giới thiệu, bán sản phẩm, dịch vụ, công nghệ tới người tiêu dùng thông qua Hội chợ.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức không gian và các hoạt động văn hóa, thương mại hóa các sản phẩm văn hóa, quảng bá văn hóa ẩm thực, áo dài truyền thống, du lịch, các chương trình thúc đẩy công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và tổ chức các sự kiện văn hóa khác trong thời gian tổ chức Hội chợ.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn và bố trí kinh phí để tổ chức Hội chợ theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

4. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan truyền thông tích cực quảng bá rộng rãi thông tin về Hội chợ đến nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

5. Bộ Ngoại giao chỉ đạo các đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài quảng bá rộng rãi thông tin về Hội chợ mùa Thu năm 2025 đến các doanh nghiệp, tổ chức của nước sở tại; mời doanh nghiệp, tổ chức của nước sở tại tham gia Hội chợ; tổ chức các đoàn doanh nghiệp đến giao lưu, quan hệ, hợp tác, giao dịch, kết nối kinh tế với Việt Nam thông qua Hội chợ.

6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia Hội chợ và huy động, tổ chức cho các doanh nghiệp trực thuộc và trên địa bàn tham gia Hội chợ; quảng bá rộng rãi thông tin về Hội chợ đến cộng đồng các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội ngành hàng,... thuộc địa bàn, phạm vi quản lý, bảo đảm các sản phẩm tham gia phong phú, đa dạng, phát huy thế mạnh của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, vùng miền.

7. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Vingroup trong việc truyền thông rộng rãi cho nhân dân; bố trí và tăng cường các tuyến phương tiện công cộng phục vụ hoạt động vận tải, đưa, đón khách tham quan Hội chợ; khẩn trương nghiên cứu mở rộng các đoạn, tuyến giao thông kết nối với Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

8. Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước ở trung ương và địa phương tích cực, chủ động tham gia Hội chợ, xem xét, lựa chọn các mặt hàng đặc sắc, tiêu biểu để quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu, nâng cao xúc tiến thương mại, đầu tư.

9. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn trực tiếp chỉ đạo thường xuyên mọi mặt Bộ Công Thương và các Bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị doanh nghiệp có liên quan trong việc tổ chức thành công Hội chợ.

10. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, cơ quan, địa phương báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền./.