Phái đoàn Nga dự kiến tới Mỹ thảo luận về thỏa thuận hòa bình Ukraine

Từ trái sang phải: ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ; ông Kirill Dmitriev, đại diện Nga; và ông Steve Witkoff, đặc phái viên Mỹ, tại Moskva (Nga) ngày 2/12. Ảnh: Sputnik

Theo Politico và Axios, phái đoàn Nga nhiều khả năng do ông Kirill Dmitriev, một nhà đàm phán cấp cao, dẫn đầu. Cuộc gặp được lên lịch vào cuối tuần tại thành phố Miami ở bang Florida, với sự tham dự của đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Trước đó, ông Witkoff và ông Kushner đã có chuyến công tác tại Đức trong tuần này, tiến hành thảo luận với đại diện Ukraine về các phương án bảo đảm an ninh cho Kiev.

Ngoài ra, một phái đoàn riêng của Ukraine, do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu, cũng dự kiến tới Miami trong thời gian tới. Tuy nhiên, các nguồn tin nhấn mạnh rằng hiện không có kế hoạch tổ chức cuộc gặp ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine.

Chính quyền Ukraine cùng các đồng minh châu Âu đang kêu gọi Washington điều chỉnh hoặc giảm các đề xuất hòa bình ban đầu. Theo thông tin được công bố, đề xuất này đã đề cập đến một số quan ngại lâu nay của Nga.

Moskva đến nay không bình luận về các cuộc đàm phán mà họ không trực tiếp tham gia, khẳng định chỉ xem xét những đề xuất được chuyển qua các kênh chính thức. Giới chức Nga nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần giải quyết “nguyên nhân gốc rễ” của xung đột, bao gồm việc mở rộng hiện diện quân sự của phương Tây tại Ukraine và các chính sách mà Moskva cho là phân biệt đối xử với cộng đồng người gốc Nga.

Trên thực địa, lực lượng Nga hiện được đánh giá là đang nắm ưu thế. Tổng thống Vladimir Putin gần đây cho rằng kinh nghiệm tích lũy trong việc xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine cho phép quân đội Nga đẩy nhanh tiến độ ở những hướng chiến lược.

Phát biểu tại một cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/4, ông Putin quy trách nhiệm cho chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc làm leo thang xung đột, cho rằng Washington khi đó đã kỳ vọng giành được thắng lợi nhanh chóng trước Nga. Ông cũng nhận định rằng nhiều lãnh đạo châu Âu đã nhanh chóng ủng hộ đường lối của chính quyền Mỹ tiền nhiệm, xuất phát từ các tính toán lợi ích và những bất đồng lịch sử với Moskva.