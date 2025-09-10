  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 11/09/2025 08:57

350 doanh nghiệp tham gia triển lãm VietnamPrintPack 2025

Ngày 10/9, Triển lãm Quốc tế lần thứ 23 về Máy móc, Thiết bị Công nghiệp In ấn và Bao bì (VietnamPrintPack 2025) đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP Hồ Chí Minh.

Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025

 Hàng loạt máy móc ngành in ấn hiện đại được trưng bày tại triển lãm VietnamPrintPack 2025 trong ngày 10/9.

Sự kiện quy tụ 350 doanh nghiệp với 850 gian hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện ban tổ chức triển lãm cho biết, điểm mới của VietnamPrintPack 2025 là sự hiện diện của hàng loạt công nghệ và thiết bị tiên tiến: từ các dòng máy in hiện đại, thân thiện môi trường, hệ thống cán màng tốc độ cao, in nhãn linh hoạt, cho tới vật liệu giấy và keo dán thế hệ mới. Khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm vận hành thiết bị, tìm hiểu quy trình sản xuất tối ưu cũng như kết nối với các chuyên gia hàng đầu trong ngành.

 Doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội tìm hiểu, tiếp cận nhiều thiết bị ngành in hiện đại trên thế giới.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là khu trưng bày VPPNext Innovation, nơi quy tụ các sản phẩm và giải pháp xanh cho ngành in và bao bì. Nhiều thương hiệu lớn như Tetra Pak, DUYTAN Recycling, HRK Group… giới thiệu sáng kiến hướng đến bao bì tuần hoàn và kinh tế xanh.

Song song đó, hàng loạt diễn đàn, hội thảo chuyên đề được tổ chức, gồm: Diễn đàn Chiến lược VPPNext về lộ trình EPR, kinh tế chuyển đổi và tài chính xanh; Diễn đàn Đổi mới với trọng tâm vật liệu bền vững, bao bì thông minh, giải pháp tuần hoàn; chuỗi hội thảo “PrintPack Reinvented” bàn về vốn xanh, quy định và phát triển bền vững; cùng nhiều phiên tọa đàm mở phân tích xu hướng toàn cầu, chính sách thương mại và cơ hội mở rộng hợp tác.

 Doanh thu ngành in tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm và giúp giải quyết nhiều việc làm cho lao động.

Ngành in ấn tại Việt Nam hiện ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Theo Tổng cục Thống kê, doanh thu ngành này tăng trung bình 10%/năm trong thập kỷ qua, đóng góp khoảng 1% GDP và tạo việc làm cho khoảng 1 triệu lao động. Dù vậy, ngành in vẫn đối mặt không ít thách thức: sự trỗi dậy của công nghệ in kỹ thuật số và in 3D, áp lực cạnh tranh từ doanh nghiệp ngoại, tình trạng thiếu hụt lao động tay nghề cao… Triển lãm vì thế được kỳ vọng là cơ hội để doanh nghiệp trong nước tiếp cận công nghệ hiện đại, mở rộng hợp tác quốc tế, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

VietnamPrintPack 2025 diễn ra đến hết ngày 13/9, do Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Yorkers Exhibition Service Việt Nam tổ chức.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa:
doanh nghiệptham giatriển lãmVietnamPrintPack 2025
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hộ kinh doanh cá thể tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi 2024 mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc với nhiều nhóm đối tượng, trong đó có chủ hộ kinh doanh cá thể. Điều này góp phần quan trọng mở ra một tương lai ổn định và bền vững hơn cho những người chủ kinh doanh tự do.

Hộ kinh doanh cá thể tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp
Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, ngày 9/9, tại Osaka, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 Osaka, Kansai, và các hoạt động liên quan trong khuôn khổ EXPO 2025.

Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025
Khi người cao tuổi làm kinh tế xanh

Nhiều người cao tuổi đã và đang chứng minh “gừng càng già càng cay” khi mạnh dạn khởi nghiệp, tham gia sản xuất nông nghiệp, nâng cao kinh tế gia đình và lan tỏa tinh thần tích cực trong cộng đồng.

Khi người cao tuổi làm kinh tế xanh
Giới thiệu 100 sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm được bảo hộ thương hiệu

Tối 5/9, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức khai mạc triển lãm giới thiệu sản phẩm KH&CN, sản phẩm tiềm năng thương mại, sản phẩm đã được bảo hộ thương hiệu năm 2025. Triển lãm nằm trong khuôn khổ các hoạt động thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN và hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2025, diễn ra trong hai ngày từ ngày 5 đến ngày 7/9.

Giới thiệu 100 sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm được bảo hộ thương hiệu
Nâng chất triển lãm chuyên đề

Cùng với hệ thống các bảo tàng mỹ thuật trên cả nước, công tác triển lãm chuyên đề tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế thời gian qua được đánh giá có nhiều khởi sắc, đặc biệt trong việc chủ động đổi mới nội dung, hình thức tổ chức.

Nâng chất triển lãm chuyên đề

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top