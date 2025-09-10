350 doanh nghiệp tham gia triển lãm VietnamPrintPack 2025

Hàng loạt máy móc ngành in ấn hiện đại được trưng bày tại triển lãm VietnamPrintPack 2025 trong ngày 10/9.

Sự kiện quy tụ 350 doanh nghiệp với 850 gian hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện ban tổ chức triển lãm cho biết, điểm mới của VietnamPrintPack 2025 là sự hiện diện của hàng loạt công nghệ và thiết bị tiên tiến: từ các dòng máy in hiện đại, thân thiện môi trường, hệ thống cán màng tốc độ cao, in nhãn linh hoạt, cho tới vật liệu giấy và keo dán thế hệ mới. Khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm vận hành thiết bị, tìm hiểu quy trình sản xuất tối ưu cũng như kết nối với các chuyên gia hàng đầu trong ngành.

Doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội tìm hiểu, tiếp cận nhiều thiết bị ngành in hiện đại trên thế giới.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là khu trưng bày VPPNext Innovation, nơi quy tụ các sản phẩm và giải pháp xanh cho ngành in và bao bì. Nhiều thương hiệu lớn như Tetra Pak, DUYTAN Recycling, HRK Group… giới thiệu sáng kiến hướng đến bao bì tuần hoàn và kinh tế xanh.

Song song đó, hàng loạt diễn đàn, hội thảo chuyên đề được tổ chức, gồm: Diễn đàn Chiến lược VPPNext về lộ trình EPR, kinh tế chuyển đổi và tài chính xanh; Diễn đàn Đổi mới với trọng tâm vật liệu bền vững, bao bì thông minh, giải pháp tuần hoàn; chuỗi hội thảo “PrintPack Reinvented” bàn về vốn xanh, quy định và phát triển bền vững; cùng nhiều phiên tọa đàm mở phân tích xu hướng toàn cầu, chính sách thương mại và cơ hội mở rộng hợp tác.

Doanh thu ngành in tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm và giúp giải quyết nhiều việc làm cho lao động.

Ngành in ấn tại Việt Nam hiện ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Theo Tổng cục Thống kê, doanh thu ngành này tăng trung bình 10%/năm trong thập kỷ qua, đóng góp khoảng 1% GDP và tạo việc làm cho khoảng 1 triệu lao động. Dù vậy, ngành in vẫn đối mặt không ít thách thức: sự trỗi dậy của công nghệ in kỹ thuật số và in 3D, áp lực cạnh tranh từ doanh nghiệp ngoại, tình trạng thiếu hụt lao động tay nghề cao… Triển lãm vì thế được kỳ vọng là cơ hội để doanh nghiệp trong nước tiếp cận công nghệ hiện đại, mở rộng hợp tác quốc tế, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

VietnamPrintPack 2025 diễn ra đến hết ngày 13/9, do Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Yorkers Exhibition Service Việt Nam tổ chức.