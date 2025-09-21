CAEXPO và CABIS thúc đẩy ứng dụng và hợp tác AI trong khu vực

Khách tham quan trải nghiệm công nghệ AI tại Hội chợ CAEXPO 2025.

Với trọng tâm là sức mạnh của AI, lần đầu tiên CAEXPO và CABIS có khu triển lãm riêng về AI và APP "Hội chợ triển lãm AI", cũng là lần đầu tiên tổ chức hội nghị cấp Bộ trưởng về AI giữa ASEAN và Trung Quốc.

AI đã trở thành động lực mới cho hợp tác kinh tế-thương mại ở khu vực. Từ khu gian hàng trưng bày đến các diễn đàn, từ chương trình nghị sự đến đàm phán thương mại, AI đã trở thành chủ đề hấp dẫn nhận được sự quan tâm nhiều nhất và góp phần chuyển đổi mô hình truyền thống của CAEXPO và CABIS trở thành hội chợ-hội nghị ứng dụng công nghệ số và AI.

Tại lễ khai mạc CAEXPO và CABIS năm nay, khi các diễn giả phát biểu, từng câu sẽ được đồng thời dịch và chuyển đổi thành phụ đề của bảy ngôn ngữ: tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Myanmar, tiếng Malaysia và tiếng Indonesia để xuất hiện ngay trên màn hình lớn, thuận tiện có đại biểu các nước theo dõi.

Các phát biểu tại lễ khai mạc được dịch và hiện thị bằng bảy ngôn ngữ trên màn hình lớn.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng lần đầu tiên giới thiệu APP “Hội chợ triển lãm AI” với 17 ứng dụng gồm tư vấn-trả lời tự động, sắp xếp lịch trình, kết nối giao thương, giới thiệu gian hàng, tra cứu thông tin..., hỗ trợ tám ngôn ngữ các nước ASEAN trong đó có tiếng Việt.

Đặc biệt là chức năng “ghép nối thông minh” giúp kết nối người mua và người bán dựa theo nhu cầu kinh doanh của mỗi bên ngay tại hội chợ, tạo thuận tiện cho mở rộng kết nối giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác, làm ăn.

APP “Hội chợ triển lãm AI” với 17 ứng dụng có hỗ trợ tiếng Việt.

Khu triển lãm về AI với diện tích 10.000m2, thu hút gần 200 doanh nghiệp hàng đầu và các nhóm sáng tạo về AI tham gia triển lãm, trong đó có nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc như Huawei, Alibaba Cloud... trưng bày nhiều sản phẩm mới như laptop MateBook Pro, mô hình ngôn ngữ lớn Qwen3, robot hình người, robot bốn chân, kính thực tế ảo AR... Tại đây, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm nhiều dịch vụ robot+AI như đánh cờ với robot, thưởng thức cà phê do robot pha chế theo khẩu vị cá nhân, robot kiểm tra sức khỏe...

Trong khi đó, nhiều nước ASEAN cũng lần đầu tiên cử đơn vị liên quan tham gia tại khu triển lãm AI này như Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Malaysia (MOSTI), Hiệp hội công nghệ viễn thông Indonesia (MASTEL), Văn phòng thử nghiệm sáng tạo Brunei giới thiệu những ứng dụng AI trong lĩnh vực y tế, năng lượng xanh và thành quả kinh tế số 4.0.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội chợ CAEXPO năm nay, Hội nghị cấp bộ trưởng về AI giữa ASEAN và Trung Quốc cũng lần đầu tiên được tổ chức, thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng, bởi sự kiện này sẽ góp phần mở rộng hợp tác ASEAN-Trung Quốc từ kinh tế-thương mại truyền thống sang hợp tác số, ứng dụng AI.

Hiện nay, các nước ASEAN đang bước vào giai đoạn quan trọng về chuyển đổi số, nên nhu cầu về phát triển công nghệ số là rất lớn. Trong khi đó, với ưu thế là cửa ngõ mở cửa, hợp tác giữa Trung Quốc với ASEAN, Quảng Tây có vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác về AI giữa hai bên.

Trên cơ sở triển khai mô hình sáng tạo mới “AI được nghiên cứu và phát triển tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, tập trung tại Quảng Tây và ứng dụng tại ASEAN”, Quảng Tây sẽ là cửa ngõ xuất khẩu ứng dụng công nghệ AI sang các nước ASEAN.

Ông Song Wei, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc về kết quả hợp tác giữa Nam Ninh nói riêng và Quảng Tây nói chung với ASEAN trong lĩnh vực AI, ông Song Wei, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ thành phố Nam Ninh cho biết, tháng 5 năm nay, Nam Ninh đã gửi danh sách về nhu cầu phát triển ứng dụng AI trong các lĩnh vực thành phố thông minh, nông nghiệp thông minh, công nghiệp thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh, văn hóa-du lịch số tới ASEAN và nhận được phản hồi tích cực. Đến nay đã có 10 nước ASEAN và Nhật Bản, Mexico, Ba Lan tham gia 80 dự án. Trong đó thành phố Hải Phòng và một số trường đại học, doanh nghiệp của Việt Nam tham gia 10 dự án về lĩnh vực giáo dục, y tế và thương mại.

AI đang tái cấu trúc chuỗi ngành, chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu với tốc độ chưa từng có, đồng thời cũng mở ra một không gian mới rộng lớn để ASEAN và Trung Quốc tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại.