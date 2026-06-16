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ClockThứ Tư, 17/06/2026 14:42

Bàn giao 1.200 tấn gạo do Việt Nam sản xuất cho Cuba

Hoạt động bàn giao gạo do Việt Nam sản xuất cho Cuba tiếp tục khẳng định hợp tác nông nghiệp là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba; thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại Cuba.

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Các bên trao Biên bản ký kết bàn giao 1.200 tấn gạo do Việt Nam sản xuất cho Cuba. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp) 

Ngày 16/6, tại huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Río, Cuba, đã diễn ra lễ bàn giao và tiếp nhận 1.200 tấn gạo CT16 do Công ty TNHH AgriVMA sản xuất tại Cuba cho phía tiếp nhận Cuba, theo Biên bản giao nhận giữa các bên liên quan. Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long và Thứ trưởng Nông nghiệp Cuba Telce Abdel González Morera đã chứng kiến buổi lễ.

Theo biên bản bàn giao, số lượng gạo CT16 được bàn giao lần này là 1.200 tấn, đóng gói theo quy cách bao 50kg, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật trong toàn bộ quá trình thu hoạch, chế biến và vận chuyển.

Giống lúa CT16 được gieo trồng trực tiếp tại Cuba, áp dụng quy trình canh tác và quản lý đồng ruộng theo kinh nghiệm và kỹ thuật của Việt Nam. Tỷ lệ gạo tấm khoảng 20%, phản ánh điều kiện sản xuất thực tế tại địa bàn và nằm trong khung thỏa thuận giữa các bên. 

Phía giao hàng là Công ty TNHH AgriVMA, doanh nghiệp Việt Nam đang triển khai dự án sản xuất nông nghiệp tại Cuba theo mô hình liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ tại chỗ. Phía tiếp nhận là Công ty Agroindustrial de Granos Los Palacios (EAIG), đơn vị thuộc ngành nông nghiệp Cuba, phụ trách khu vực sản xuất trọng điểm tại Los Palacios, tỉnh Pinar del Río.

Việc bàn giao tiếp tục khẳng định tính ổn định và hiệu quả bước đầu của mô hình hợp tác nông nghiệp giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Cuba, trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với nhiều thách thức về an ninh lương thực và nguồn cung vật tư nông nghiệp. Đồng thời, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuỗi hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Cuba, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất lúa gạo tại chỗ.

Trước đó, vào tháng 2/2026, hai bên đã tổ chức lễ bàn giao 250 tấn gạo CT16, cũng với sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Cuba và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba. 

Việc triển khai bàn giao quy mô lớn hơn trong đợt này cho thấy tiến độ mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực cung ứng của dự án AgriVMA tại Cuba, đồng thời phản ánh sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng hai nước trong thúc đẩy hợp tác nông nghiệp đi vào thực chất.

Các dự án sản xuất lúa gạo do doanh nghiệp Việt Nam triển khai tại Cuba, với giống lúa CT16, đang góp phần nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng hạt gạo và từng bước giảm phụ thuộc nhập khẩu của Cuba.

Hoạt động bàn giao lần này tiếp tục khẳng định hợp tác nông nghiệp là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại Cuba.

https://nhandan.vn/ban-giao-1200-tan-gao-do-viet-nam-san-xuat-cho-cuba-post969639.html?gidzl=P4nmJ0WAsN5cKNbC1nNUVcvJVqKP4OnuTrmfIafBsI9tNtiR61AETN9HUqTFG8jwT51v4MLPTP4A30hKSm

Theo nhandan.vn
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Bàn giao1.200 tấn gạosản xuấtCubaviệt nam
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