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ClockThứ Ba, 04/08/2026 15:07

Giúp nông dân đa dạng các hình thức sản xuất, kinh doanh

HNN - Với nhiều phương thức hỗ trợ hội viên nông dân, các cấp hội nông dân (HND) trên địa bàn thành phố đã tạo động lực giúp nông dân phát triển đa dạng các hình thức sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhà khoa học của nhà nôngĐưa phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi đi vào thực chấtHội Nông dân với phong trào sản xuất thực phẩm an toàn

 Mỗi năm, cơ sở nước mắm Nhân Tâm của anh Lê Minh Long cung ứng cho thị trường hơn 10.000 lít nước mắm.

Từ mô hình sản xuất nhỏ lẻ ban đầu, anh Hồ Đăng Định ở thôn Bắc Vinh, xã Đan Điền sau khi được HND địa phương hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tham gia tập huấn khoa học, kỹ thuật, anh từng bước mở rộng quy mô trang trại, đầu tư cơ sở hạ tầng góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Hiện nay, mô hình trang trại của anh Định được phát triển theo hướng khép kín, kết hợp trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi cá. Việc bố trí cơ cấu sản xuất hợp lý giúp anh khai thác hiệu quả quỹ đất, tận dụng nguồn phụ phẩm trong sản xuất, giảm chi phí đầu vào và tăng giá trị sản phẩm trên cùng một đơn vị diện tích.

Anh Hồ Đăng Định cho biết, sau khi được các cấp HND ở địa phương hỗ trợ nguồn lực, tôi mở rộng quy mô sản xuất lên 3,6ha chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá kết hợp với trồng cây ăn quả. Doanh thu hằng năm từ mô hình này đạt hơn 2,6 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi đạt lợi nhuận gần 1 tỷ đồng/năm.

Anh Ngô Xuân Định ở thôn Ngư Mỹ Thạnh, xã Đan Điền cũng được HND địa phương hỗ trợ vay tín chấp nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển mô hình du lịch cộng đồng trên đầm phá Tam Giang. Với khoản vay 100 triệu đồng, anh đầu tư sửa chữa thuyền du lịch, mua sắm áo phao, trang thiết bị phục vụ du khách và xây dựng thêm nhiều sản phẩm trải nghiệm mới. Nhờ đó, lượng khách đến tham quan ngày càng tăng, thu nhập của gia đình anh được cải thiện đáng kể.

Tại phường Phong Quảng, với phương thức hỗ trợ nhân rộng cơ sở sản xuất làng nghề nước mắm, HND phường đã giúp nhiều hội viên nông dân vươn lên có thu nhập khá. Anh Lê Minh Long ở TDP Quảng Ngạn 3 là một trong những điển hình được HND phường hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống đạt hiệu quả. Đến nay, sản phẩm nước mắm Nhân Tâm của gia đình anh không chỉ được người tiêu dùng ở Huế biết đến mà còn có mặt tại nhiều địa phương lân cận. “Hiện cơ sở cung cấp cho thị trường trên 10.000 lít nước mắm mỗi năm, đem lại doanh thu hơn 600 triệu đồng, sau khi trừ chi phí cho lãi ròng khoảng 150 triệu đồng/năm. Mỗi mùa sản xuất, cơ sở của tôi tạo việc làm thường xuyên cho 5 - 6 lao động địa phương, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân”, anh Long chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch HND thành phố Huế Phan Xuân Nam, các cấp HND đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển đa dạng các mô hình sản xuất, kinh doanh. Thực tế cho thấy, các phương thức hỗ trợ, đồng hành với bà con nông dân đã trở thành điểm tựa quan trọng giúp nhiều hộ nông dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi sinh kế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, vai trò của các cấp HND tiếp tục khẳng định là một trong những điểm tựa vững chắc để nông dân vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Bài, ảnh: Bá Trí
 Từ khóa:
nông dânđa dạnghình thứcsản xuấtkinh doanh
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