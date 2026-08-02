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ClockThứ Tư, 12/08/2026 14:51

Khởi công xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

HNN.VN - Sáng 12/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế phối hợp với phường Phong Thái tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Trần Thị Địu, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở TDP Thượng An 1.

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Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và phường Phong Thái thực hiện nghi thức khởi công, xây dựng ngôi nhà mới.  

Dự lễ có bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo phường Phong Thái, cùng Cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể TDP Thượng An 1 và đông đảo người dân địa phương.

Gia đình bà Trần Thị Địu hiện sinh sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp, trong khi điều kiện kinh tế khó khăn, không có khả năng xây dựng nhà ở kiên cố. Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế hỗ trợ 90 triệu đồng và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Thái hỗ trợ 40 triệu đồng. 

Ngôi nhà có diện tích khoảng 70m², kết cấu nhà cấp 4, bảo đảm tiêu chí “3 cứng” gồm nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ái Vân nhấn mạnh, những năm qua, Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam các cấp luôn quan tâm công tác an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Việc hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết không chỉ giúp người dân ổn định chỗ ở mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình trong quá trình thi công; theo dõi, tạo điều kiện để công trình bảo đảm chất lượng, an toàn và bàn giao đúng tiến độ. 

Song Minh
 Từ khóa:
khởi côngngôi nhàđoàn kếttình nghĩaphong thái
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