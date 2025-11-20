Doanh nghiệp Hàn Quốc tuyển dụng nhân tài qua các công ty con tại Việt Nam

(Ảnh: navercorp)

Các công ty công nghệ thông tin và truyền thông của Hàn Quốc đang tích cực đầu tư vào Việt Nam, tuyển dụng nhân tài thông qua các công ty con tại địa phương và thành lập các trung tâm dữ liệu mới, qua đó tích cực tham gia vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam.

Naver - một trong những công ty công nghệ lớn nhất của Hàn Quốc, đang tuyển dụng nhân viên mới tại Việt Nam. Theo đó, Naver Việt Nam đã đăng tuyển nhân viên cho nhiều vị trí, từ thực tập sinh đến kỹ sư hàng đầu, kỹ sư Android, kỹ sư back-end (phụ trách phần phía sau của một hệ thống phần mềm) và quản lý sản phẩm (PM).

Công ty này có uy tín tích cực, đạt điểm đánh giá trung bình 4,8/5 trên ITviec - nền tảng tuyển dụng công nghệ thông tin của Việt Nam. Kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2015, Naver đã liên tục đầu tư vào đây, đến nay đã ra mắt nền tảng phát sóng trực tuyến "V Live" (nay là Hive Weverse) và thành lập một trung tâm phát triển.

Việt Nam được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng đáng kể cho ngành công nghệ thông tin. Với dân số trẻ - độ tuổi trung bình 32,5, Việt Nam có tỷ lệ sử dụng internet cao, đạt 93% dân số. Cùng với đó Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy việc xây dựng thành phố thông minh lấy thủ đô Hà Nội làm trung tâm, như một dự án trọng điểm quốc gia.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Statista, thị trường thành phố thông minh của Việt Nam đạt giá trị khoảng 206,9 triệu USD vào năm 2024, tăng 47,5% so với năm 2021. Dự kiến thị trường này sẽ tăng trưởng trung bình 12,55% mỗi năm từ năm 2025 đến năm 2029.

Đáng chú ý, tại hội nghị giữa các lãnh đạo cao cấp Việt Nam-Hàn Quốc hồi tháng 8/2025, nhân chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm, hai nước đã cam kết hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI), thành phố thông minh và cơ sở hạ tầng số tại Việt Nam.

Hai nước đã nhất trí tăng kim ngạch thương mại từ 86,7 tỷ USD năm 2024 lên 150 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hướng đến tương lai như công nghệ tiên tiến, năng lượng và chuỗi cung ứng.

Không chỉ Naver, các công ty công nghệ thông tin khác của Hàn Quốc cũng đang chú ý đến tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam. SK Telecom cũng đang có kế hoạch xây dựng một Trung tâm dữ liệu AI (AI DC) tại Việt Nam, hợp tác với SK Innovation.

SK Telecom dự kiến sẽ lấy Việt Nam làm cơ sở và mở rộng sang Malaysia, Singapore và các thị trường khác bằng cách bắt tay với các doanh nghiệp liên kết.

Tại Hội nghị SK AI được tổ chức hồi đầu tháng 11, Chủ tịch SK Telecom Chung Jae Heon đã tuyên bố sẽ tận dụng năng lực xây dựng trung tâm dữ liệu AI đã tích lũy được tại Hàn Quốc để tiến vào thị trường châu Á.

Đến nay, Korea Telecom - một trong những tập đoàn viễn thông lớn nhất và lâu đời nhất của Hàn Quốc, đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Viettel, tập đoàn viễn thông lớn nhất Việt Nam. Hai bên có kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi AI (AX) tại địa phương, bao gồm việc cùng nhau phát triển "Mô hình ngôn ngữ AI đa năng quốc gia" để sử dụng tại Việt Nam.

Theo Cơ quan xúc tiến thương mại - đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) văn phòng Hà Nội, Việt Nam đã xác định đô thị thông minh là ưu tiên chiến lược quốc gia và đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên toàn thành phố. Động lực chính sách này không chỉ đơn thuần là mở rộng cơ sở hạ tầng mà còn bao hàm việc tái cấu trúc toàn bộ hệ thống vận hành của thành phố, bao gồm hành chính, giao thông, năng lượng và môi trường.

Nếu các công ty Hàn Quốc tham gia thị trường, các doanh nghiệp có thể vượt ra khỏi quan điểm nhà cung cấp ngắn hạn, tập trung vào hợp đồng và thiết lập vị thế chiến lược là nhà cung cấp công nghệ và dịch vụ giải quyết vấn đề, cũng như các đối tác cùng hoạch định kế hoạch./.