Kịp thời ứng cứu 2 ngư dân Quảng Trị bị lật thuyền nan trên biển Phong Phú

Người dân địa phương kéo chiếc thuyền gặp nạn vào bờ. Ảnh: Lê Hoà

Trưa cùng ngày, trong khi xuống biển dự định đặt lưới kéo cá, anh Lê Văn Hòa, người dân tổ dân phố Thế Mỹ A, phường Phong Phú, đã phát hiện một thuyền nan của ngư dân bị sóng đánh lật, trôi dạt, cách bờ khoảng 150m. Thời điểm này, gió mạnh, sóng lớn, hai ngư dân chới với giữa biển.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Lê Hòa đã livestream trên mạng xã hội, đồng thời trực tiếp kêu gọi người dân tổ dân phố Thế Mỹ A nhanh chóng xuống biển ứng cứu. Thông tin lan tỏa nhanh, nhiều người dân trong khu vực mang theo dây thừng, áo phao và các vật dụng cần thiết, khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Do sóng lớn và nước xoáy, việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Người dân đã sử dụng dây thừng nối dài, tổ chức kéo thuyền và ứng cứu hai ngư dân vào bờ an toàn. Sau đó, lực lượng cứu hộ tại chỗ tiếp tục kéo được thuyền nan bị lật của ngư dân vào bờ, hạn chế thiệt hại tài sản.

Một trong hai ngư dân được ứng cứu, trở về an toàn. Ảnh: Lê Hoà

Sau khi được ứng cứu, hai ngư dân sức khỏe đã ổn định. Người dân địa phương đã hỗ trợ 2 ngư dân sửa chữa lại chiếc thuyền nan.

Được biết, thời điểm này khu vực biển phường Phong Phú tiềm ẩn nhiều nguy hiểm vào thời điểm cuối năm do thời tiết diễn biến phức tạp. Chính quyền địa phương khuyến cáo ngư dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, trang bị đầy đủ phương tiện an toàn và chủ động phòng tránh rủi ro khi hoạt động trên biển.