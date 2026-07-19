Khai thác tối đa các động lực tăng trưởng

Các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí đã góp phần giảm chi phí đầu vào, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Trong ảnh: Sản xuất tại Nhà máy thiết bị gia dụng Sơn Hà, khu công nghiệp Phùng, thành phố Hà Nội. (Ảnh: TUỆ NGHI)

Chuyển động từ các địa phương

Tại hội nghị sơ kết toàn quốc thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2026 của Bộ Tài chính, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Trương Tấn Vũ cho biết, năm 2026, địa phương đặt mục tiêu thu hút khoảng 11 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Trong nửa đầu năm, thành phố đã thực hiện được hơn 68% kế hoạch khi thu hút gần 7,5 tỷ USD, những tháng còn lại sẽ chuyển mạnh từ thu hút theo số lượng sang chất lượng với định hướng ưu tiên các tập đoàn đa quốc gia, quỹ đầu tư rót vốn vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tài chính quốc tế, logistics, công nghệ sinh học…

Trong quá trình chuyển đổi để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài mới, ông Trương Tấn Vũ đề xuất Bộ Tài chính nghiên cứu nâng cấp, hoàn thiện và đồng bộ hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài trên nền tảng số chung và từng bước kết nối dữ liệu với các hệ thống về đăng ký doanh nghiệp, thuế, hải quan, quy hoạch, đất đai, lao động…

Qua đó thống nhất cách xử lý hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và nâng cao hiệu quả giám sát toàn bộ vòng đời dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Về phía thành phố Đà Nẵng, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, hiện Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư 4 dự án trong khu thương mại tự do với quy mô hơn 1.000ha và chuẩn bị mở rộng về phía nam, kết nối với sân bay, hệ thống đường bộ cao tốc.

Đà Nẵng kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục hỗ trợ địa phương xây dựng các cơ chế mới về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi.

Đồng thời, hướng dẫn thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động giải ngân vốn đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư, nhất là triển khai vận hành Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do để phát huy các động lực tăng trưởng mới.

Tăng trưởng GRDP của các địa phương có tác động trực tiếp và quyết định đến tăng trưởng GDP của cả nước. Nếu như Thành phố Hồ Chí Minh là “đầu tàu” kinh tế lớn nhất, đóng vai trò trụ cột, lan tỏa và dẫn dắt đà tăng trưởng chung của cả nước thì Đà Nẵng đang phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới của quốc gia và khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Những kiến nghị như của Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ tài chính-ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội thể hiện quyết tâm của các địa phương phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để cùng hành động, khơi thông các nguồn lực đưa nền kinh tế bứt phá.

Từ những kiến nghị này, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn ghi nhận và giao các đơn vị chức năng tham mưu cho chính quyền địa phương rà soát, điều chỉnh lại kịch bản tăng trưởng trên cơ sở kết quả thực hiện sáu tháng đầu năm, đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tăng trưởng cả năm.

Chính sách tài khóa hỗ trợ tăng trưởng

Sự chủ động, linh hoạt của Bộ Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách cũng như công tác tham mưu phát triển kinh tế-xã hội đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung 8,18% của toàn nền kinh tế sáu tháng đầu năm. Một trong những kết quả nổi bật là công tác xây dựng thể chế.

Bộ Tài chính đã ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành hơn 150 văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn, kịp thời đáp ứng yêu cầu triển khai các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, kiến tạo hành lang pháp lý cho các mô hình kinh tế mới cũng như tạo lập cơ chế, chính sách đặc thù cho một số địa phương trọng điểm.

Điểm tích cực khác là chính sách tài khóa tiếp tục được điều hành theo hướng chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các chính sách vĩ mô khác, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng.

Tính đến ngày 30/6, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,56 triệu tỷ đồng, bằng 62% dự toán, tăng 17,4% so cùng kỳ; chi ngân sách đạt hơn 1,14 triệu tỷ đồng, bằng 36,4% dự toán, tăng 0,1% so cùng kỳ.

Đáng lưu ý, cùng với bảo đảm nguồn thu, các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí vẫn tiếp tục được thực hiện. Bên cạnh những kết quả, ngành tài chính cũng đối mặt những khó khăn, thách thức không nhỏ.

Tăng trưởng sáu tháng đầu năm đáng khích lệ nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra; các động lực tăng trưởng đang đối mặt với những áp lực mới, lạm phát đã tiệm cận mục tiêu tăng 4,5%.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu ngành tài chính tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên trong những tháng cuối năm: Rà soát, cập nhật các kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm 2026 và xây dựng kế hoạch năm 2027; tiếp tục hoàn thiện thể chế, đưa thể chế trở thành nguồn lực, động lực phát triển.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, thúc đẩy cải cách môi trường đầu tư và điều hành thu-chi ngân sách phục vụ phát triển.

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