Hướng đi xanh từ cây màng tang

HNN - Giữa núi rừng Khe Tre xanh ngát, những chai tinh dầu thơm dịu, nước lau nhà thảo dược hay dầu gội thiên nhiên của Hợp tác xã Nông dược và Thương mại dịch vụ NaDo (HTX NaDo) đang từng bước chinh phục thị trường bằng hướng đi xanh, an toàn và thân thiện với môi trường.

Sản phẩm của HTX Nông dược và Thương mại Dịch vụ NaDo tận dụng được nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên 

Phù hợp với xu hướng tiêu dùng bền vững

Từ loại cây mọc tự nhiên nơi vùng đồi núi, ít người chú ý đến giá trị kinh tế, cây màng tang hay còn được người dân địa phương gọi là “sả rừng” nay đã trở thành nguồn nguyên liệu chủ lực để HTX NaDo phát triển nhiều dòng sản phẩm nông dược và chăm sóc gia đình theo xu hướng tiêu dùng hiện đại. Màng tang là loại cây có tinh dầu tự nhiên với mùi thơm đặc trưng, chứa hàm lượng citral cao, có khả năng kháng khuẩn, khử mùi, xua đuổi côn trùng và tạo cảm giác thư giãn.

Nhận thấy tiềm năng lớn từ nguồn nguyên liệu bản địa và các vùng lân cận dồi dào, HTX NaDo đã đầu tư nghiên cứu, chiết xuất tinh dầu và phát triển các sản phẩm thuần chay, hạn chế hóa chất công nghiệp, hướng đến nhóm khách hàng quan tâm đến sức khỏe và môi trường. Hệ thống máy móc phục vụ chưng cất tinh dầu, pha chế và đóng gói sản phẩm cũng được HTX đầu tư khá bài bản. Từ nguyên liệu thô gồm lá, quả và thân cây màng tang, qua nhiều công đoạn xử lý, những sản phẩm mang hương thơm tự nhiên lần lượt ra đời. Hiện, HTX đang sản xuất và kinh doanh khoảng 10 dòng sản phẩm khác nhau, như: tinh dầu màng tang, dầu gội thảo dược, tinh dầu xông nhà, sản phẩm đuổi muỗi, nước lau sàn thiên nhiên cùng nhiều dòng nông dược khác. Điểm chung của các sản phẩm là đều hướng đến tiêu chí “xanh - sạch - an toàn” và phù hợp với xu hướng tiêu dùng bền vững.

Bà Trần Thị Thu Hằng, Giám đốc HTX NaDo cho biết, ngay từ khi thành lập, HTX đã xác định rõ hướng phát triển là xây dựng thương hiệu từ các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên. “Theo phương châm của HTX, các sản phẩm phải xanh, sạch và thân thiện với môi trường. Chúng tôi muốn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn cho sức khỏe, đồng thời tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương và vùng lân cận”, bà Hằng chia sẻ.

Hướng đến thị trường du lịch và xuất khẩu

Không chỉ bán cho khách hàng cá nhân, HTX NaDo còn hướng đến nhóm khách hàng là các khách sạn, homestay, khu nghỉ dưỡng và khách du lịch. Đây là những đối tượng khách hàng tiềm năng lớn bởi ngành dịch vụ du lịch ngày càng ưu tiên sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, tốt cho sức khỏe... Bên cạnh thị trường trong nước, HTX cũng bắt đầu có những đơn hàng xuất đi nước ngoài. Các sản phẩm cũng nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng nhờ hương thơm tự nhiên, độ an toàn cao và mẫu mã ngày càng được đầu tư chuyên nghiệp.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, HTX đã chú trọng chuẩn hóa quy trình sản xuất theo hướng hiện đại. Hệ thống máy móc, nhà xưởng được đầu tư đồng bộ nhằm bảo đảm chất lượng ổn định cho từng sản phẩm. Đặc biệt, các sản phẩm của HTX hiện đều đạt các chứng nhận ISO 9001:2015 và Hala VietNam, tạo thuận lợi trong việc tiếp cận các thị trường lớn, nhất những thị trường ưu tiên tiêu chuẩn xanh và an toàn.

Song song với nâng cao chất lượng, HTX cũng đầu tư cải tiến bao bì, mẫu mã hiện đại, dễ tiếp cận người tiêu dùng trẻ. Các kênh bán hàng online, nền tảng mạng xã hội cũng được đẩy mạnh nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ. Không chỉ tạo ra sản phẩm xanh, mô hình của HTX NaDo còn góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương vùng miền núi. Hiện HTX có 5 thành viên chính thức và nhiều lao động thời vụ là người địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố đánh giá: Mô hình phát triển của HTX NaDo phù hợp với xu hướng kinh tế xanh hiện nay. Theo xu hướng tiêu dùng hiện đại, người dân ngày càng quan tâm đến các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hùng, thời gian qua, Liên minh HTX thành phố đã đồng hành cùng HTX NaDo thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ như tư vấn hoàn thiện quy trình sản xuất, kết nối xúc tiến thương mại, hỗ trợ quảng bá sản phẩm và đào tạo nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Liên minh HTX thành phố cũng hỗ trợ HTX xây dựng thương hiệu và chuẩn hóa sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Bài, ảnh: Thảo Vy
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng thương hiệu cho cây ném Đan Điền

Đan Điền từ lâu được xem là “thủ phủ” của cây ném - loại cây trồng không chỉ gắn bó với đời sống canh tác của người dân vùng cát, mà còn được xác định là cây trồng “chủ lực”, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn.

Cùng với việc phát triển và khẳng định thương hiệu chuối già lùn, huyện A Lưới đang mở rộng, phát triển các loại cây ăn quả. Ngành nông nghiệp huyện và các địa phương chú trọng ứng dụng công nghệ để mang lại hiệu quả.

