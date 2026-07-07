Giải ngân hiệu quả, tạo đà bứt phá

Lãnh đạo thành phố kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã A Lưới. Ảnh: Ngọc Hiếu

Tiến độ báo cáo vênh với thực tế

Đầu tháng 7/2026, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã có buổi kiểm tra thực địa DA Quảng trường Văn hóa Thể thao TP. Huế. Tại công trường, chủ đầu tư báo cáo công trình đã hoàn thành khoảng 75% khối lượng. Sau khi trực tiếp kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhận định tiến độ thực tế chỉ đạt khoảng 55%. Điều này cho thấy, khoảng cách giữa con số trên báo cáo và thực tế thi công vênh nhau đáng kể.

Với DA này, khối lượng công việc còn rất lớn, trong khi thời gian hoàn thành không còn nhiều. Cùng với việc gia hạn thời điểm hoàn thành công trình đến ngày 15/8/2026 và xác định đây là lần gia hạn cuối cùng, lãnh đạo thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt chưa từng có. Đáng chú ý là việc thành lập ngay tổ công tác theo dõi, giám sát tiến độ thi công hằng ngày tại công trường; định kỳ 7 ngày đánh giá kết quả và báo cáo UBND thành phố để kịp thời chỉ đạo, xử lý. Nhà thầu được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, bảo đảm khối lượng thực hiện tối thiểu 1% mỗi ngày. Nếu không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư phải kiên quyết áp dụng các chế tài theo hợp đồng, kể cả tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định.

Kiểm tra tiến độ DA đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài - công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng trong kết nối hạ tầng và mở rộng không gian phát triển đô thị, lãnh đạo UBND thành phố cũng yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công và các sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại, bảo đảm hoàn thành theo đúng cam kết.

Thực tế, các DA trên phản ánh bức tranh chung của đầu tư công tại Huế trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo đánh giá của Sở Tài chính tại phiên họp thường kỳ tháng 6 của UBND thành phố, tốc độ tăng trưởng GRDP chưa đạt kỳ vọng, trong đó một nguyên nhân quan trọng là nhiều DA tạo năng lực sản xuất mới chưa thể đưa vào hoạt động đúng kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là tại các DA trọng điểm như tuyến đường bộ ven biển, đường Vành đai 3 hay đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài. Nhiều DA đầu tư ngoài ngân sách triển khai chậm, các DA tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm, nguồn thu từ đất chưa đạt kế hoạch, thu hút vốn đầu tư nước ngoài còn nhiều khó khăn. Những tồn tại này không chỉ kéo giảm tỷ lệ giải ngân mà còn tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Đổi mới phương thức điều hành

Nhìn lại giai đoạn 2021 - 2025, đầu tư công đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo của Huế. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, thành phố dự kiến bố trí khoảng 56.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, chiếm khoảng 20% tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội. Mục tiêu không chỉ là giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm hệ số ICOR, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ Dự án nâng cấp và mở rộng đường Bà Triệu

Trước những khó khăn hiện nay, lãnh đạo thành phố đã lựa chọn cách tiếp cận theo hướng thay đổi phương thức điều hành thay vì chỉ đưa ra các yêu cầu chung chung. Mô hình "Tổ công tác vệ tinh" được UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu triển khai. Trong đó, mỗi giám đốc sở, ngành phải trực tiếp phụ trách các DA thuộc lĩnh vực mình quản lý, thường xuyên xuống hiện trường làm việc với chủ đầu tư, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở để tháo gỡ khó khăn ngay từ đầu. Cùng với đó là cơ chế "48 giờ xử lý vướng mắc", yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải bố trí đầu mối tiếp nhận và phản hồi các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong thời gian tối đa hai ngày làm việc; nếu vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay UBND thành phố để xử lý, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy hoặc chuyển hồ sơ lòng vòng như trước.

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, thông điệp của người đứng đầu chính quyền thành phố rất rõ ràng: Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là động lực trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách. Chủ đầu tư nào giải ngân chậm phải làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và cam kết thời gian khắc phục. DA không có khả năng giải ngân phải chủ động điều chuyển vốn sang những công trình có khả năng thực hiện tốt hơn, tránh để xảy ra tình trạng vốn có nhưng công trình không triển khai, thủ tục kéo dài, trách nhiệm không rõ ràng. Song song với đó là yêu cầu rà soát từng DA, từng hồ sơ, từng vướng mắc cụ thể trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng để xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

“Giải ngân vốn đầu tư công là thước đo năng lực quản trị, tinh thần dám chịu trách nhiệm và quyết tâm hành động của cả hệ thống chính quyền. Khi những "điểm nghẽn" được tháo gỡ bằng các giải pháp đủ mạnh và đủ mới, mỗi công trình hoàn thành đúng tiến độ sẽ không chỉ góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân mà còn tạo xung lực để Huế hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững và xứng tầm là thành phố trực thuộc Trung ương”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.