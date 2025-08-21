Giá xăng RON 95 tăng 210 đồng, lên 20.090 đồng/lít

Giá xăng được điều chỉnh tăng vào lúc 15h ngày 21/8

Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 210 đồng/lít, lên 20.090 đồng/lít. Tương tự, giá xăng E5 RON 92 cũng tăng thêm 110 đồng/lít, giá bán lẻ ở mức 19.460 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu diesel giảm 170 đồng/lít, xuống 17.900 đồng/lít.

Ở kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Dư địa Quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến hết quý I là hơn 6.079 tỷ đồng.

Hiện nay, Bộ Công thương đang lấy ý kiến để trình Chính phủ ban hành lộ trình áp dụng nhiên liệu sinh học, với mục tiêu chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Trong đó, việc sử dụng xăng E10 dự kiến áp dụng vào đầu năm 2026.