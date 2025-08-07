  • Huế ngày nay Online
Giá xăng giảm sau 2 lần tăng liên tiếp

HNN.VN - Lúc 15h ngày 14/8 là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính - Công thương. Trong phiên điều chỉnh này, giá xăng đã giảm sau 2 lần tăng liên tiếp. Trong đó, giá xăng RON 95 đã xuống dưới mốc 20.000 đồng/lít.

Giá xăng, dầu cùng giảm từ 15h ngày 14/8 

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.354 đồng/lít (giảm 254 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 530 đồng/lít.

Xăng RON95-III có giá không cao hơn 19.884 đồng/lít (giảm 190 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành). Dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.077 đồng/lít (giảm 723 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành). Dầu hỏa không cao hơn 18.020 đồng/lít (giảm 640 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành). Dầu mazút 180CST 3.5S không cao hơn 15.268 đồng/kg (giảm 379 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Từ 1/8, hai đầu mối lớn nhất thị trường xăng dầu là Petrolimex và PVOIL sẽ thí điểm bán xăng E10-loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng. Trong đó, Petrolimex thí điểm bán xăng này tại TP. Hồ Chí Minh, còn PVOIL triển khai tại hai thành phố Hà Nội, Hải Phòng. Đây là bước đi đầu tiên trong lộ trình chuyển đổi toàn quốc sang nhiên liệu xanh, dự kiến bắt đầu từ năm 2026.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới 7 ngày qua chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như Mỹ hoãn áp dụng thuế đối ứng cao hơn với Trung Quốc, OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9.

Song Minh
