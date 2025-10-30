  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 06/11/2025 15:29

Giá xăng giảm, giá dầu tăng

HNN.VN - Bắt đầu từ 15h ngày 6/11, Bộ Công Thương - Tài chính tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 7 ngày/lần. Theo đó kỳ điều chỉnh này, giá xăng giảm nhưng giá dầu lại tăng so với 7 ngày trước.

Giá xăng dầu đồng loạt tăngGiá xăng tăng, dầu giảm từ 15h ngày 16/10Giá xăng và dầu được điều chỉnh giảm

 Tại kỳ điều chỉnh chiều 6/11, giá xăng giảm, giá dầu tăng

Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 70 đồng/lít, với giá bán ra ở mức 20.410 đồng/lít; xăng E5 RON 92 giảm 80 đồng/lít, với giá bán ở mức 19.680 đồng/lít.

Ngược lại, dầu diesel và dầu hỏa cùng tăng 120 đồng/lít so với cách đây 7 ngày, tương ứng lên 19.320 đồng/lít và 19.390 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm 310 đồng/kg, bán ở mức 14.320 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành hôm nay, cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá xăng dầu. Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, đến hết năm sau, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) duy trì ở mức 2.000 đồng/lít; dầu diesel, mazut, dầu nhờn 1.000 đồng/lít. Mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg, dầu hỏa 600 đồng/lít. Các mức này tương tự áp dụng trong năm 2025.

Song Minh
 Từ khóa:
Giá xăngdầukỳ thứ 7điều chỉnh6/11/2025
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá xăng và dầu được điều chỉnh giảm

Từ 15 giờ hôm nay (23/10), các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Như vậy, giá xăng trong nước đã quay chiều giảm sau khi tăng vào tuần trước.

Giá xăng và dầu được điều chỉnh giảm
Giá xăng tăng, dầu giảm từ 15h ngày 16/10

Lúc 15h ngày 16/10, Liên bộ Công Thương - Tài chính có đợt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 7 ngày/lần. Đáng nói, lần điều chỉnh này so với tuần trước, giá xăng tăng nhưng giá dầu lại giảm.

Giá xăng tăng, dầu giảm từ 15h ngày 16 10
Linh hoạt trong điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công

Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC), thành phố đã kịp thời thực hiện các thủ tục điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án (DA) có tỷ lệ giải ngân thấp, các nhiệm vụ, DA đã hoàn thành, không còn nhu cầu vốn và kịp thời bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các DA quan trọng, cấp bách của thành phố.

Linh hoạt trong điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top