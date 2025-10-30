Tại kỳ điều chỉnh chiều 6/11, giá xăng giảm, giá dầu tăng

Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 70 đồng/lít, với giá bán ra ở mức 20.410 đồng/lít; xăng E5 RON 92 giảm 80 đồng/lít, với giá bán ở mức 19.680 đồng/lít.

Ngược lại, dầu diesel và dầu hỏa cùng tăng 120 đồng/lít so với cách đây 7 ngày, tương ứng lên 19.320 đồng/lít và 19.390 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm 310 đồng/kg, bán ở mức 14.320 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành hôm nay, cơ quan điều hành vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá xăng dầu. Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, đến hết năm sau, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) duy trì ở mức 2.000 đồng/lít; dầu diesel, mazut, dầu nhờn 1.000 đồng/lít. Mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg, dầu hỏa 600 đồng/lít. Các mức này tương tự áp dụng trong năm 2025.