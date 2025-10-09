  • Huế ngày nay Online
Giá xăng tăng, dầu giảm từ 15h ngày 16/10

HNN.VN - Lúc 15h ngày 16/10, Liên bộ Công Thương - Tài chính có đợt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 7 ngày/lần. Đáng nói, lần điều chỉnh này so với tuần trước, giá xăng tăng nhưng giá dầu lại giảm.

Lúc 15h ngày 16/10 giá xăng RON 95-III tăng lên sát mức 20.000đồng/lít 

Cụ thể giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 180 đồng, lên 19.900 đồng một lít, E5 RON 92 thêm 90 đồng, ở mức 19.220 đồng. Ngược lại, dầu diesel và dầu hỏa cùng giảm 30-430 đồng/lít so với cách đây 7 ngày, tương ứng còn 18.420 và 18.400 đồng/lít. Tương tự, dầu mazut hạ thêm 430 đồng/kg, bán ra ở mức 14.370 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Minh Song
