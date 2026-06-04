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ClockThứ Năm, 18/06/2026 15:57

Giá xăng dầu cùng giảm mạnh

HNN.VN - Từ 15h ngày 18/6, giá xăng, dầu cùng giảm hơn 1.200 - 2.300 đồng/lít. Đây là thông tin từ kỳ điều hành 7 ngày/lần của liên bộ Công Thương - Tài chính cùng ngày.

Bộ Công Thương bỏ mặt hàng dầu hỏa trong điều hành giá xăng dầu định kỳGiá xăng dầu trong nước ở mức thấp so với khu vựcGiá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, dầu diesel giảm gần 10.000 đồng/lít

 Giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm từ 1.200 - 2.300 đồng/lít

Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 20.126 đồng/lít (giảm 1.206 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 627 đồng/lít. Xăng E10RON95-III không cao hơn 20.753 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 23.534 đồng/lít (giảm 2.343 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành). Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.680 đồng/kg (giảm 1.928 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Liên Bộ quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học 200 đồng/lít; dầu diesel 800 đồng/lít; dầu mazut 650 đồng/kg.

Từ 1/6, toàn bộ xăng khoáng RON 95-III được phối trộn với 10% ethanol để thành xăng E10 trước khi bán ra thị trường. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030.

Liên quan đến xăng E10, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP (Nghị quyết 29) thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Đáng chú ý, nghị quyết này đã nêu rõ cách tính giá xăng E10 RON95-III.

Theo Nghị quyết số 29, kể từ ngày có hiệu lực thi hành (16/6/2026 đến hết 15/6/2028), xăng E10 RON95-III được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến để Nhà nước công bố giá cơ sở thay thế xăng RON95-III.

Tin, ảnh: Song Minh
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