Cập nhật Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 14/12

Niềm vui của Nguyễn Thị Oanh sau khi giành huy chương vàng nội dung chạy 5000m nữ, lập kỷ lục 5 lần liên tiếp giành "ngôi vương" ở nội dung này tại các kỳ SEA Games. Ảnh: TTXVN

Tính đến hết ngày 13/12, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 113 huy chương, trong đó có 30 huy chương vàng, tạm xếp thứ ba trên bảng tổng sắp sau Thái Lan và Indonesia.

Điền kinh một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột khi mang về những tấm huy chương có giá trị chuyên môn cao, với chiến thắng của đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp, nơi 4 "chân chạy" Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc và Tạ Ngọc Tưởng phối hợp hoàn hảo để cán đích với thời gian 3 phút 15 giây 07, giành huy chương vàng thứ 30 cho đoàn Thể thao Việt Nam, đồng thời phá sâu kỷ lục cũ 3 phút 19 giây 29 do Thái Lan thiết lập tại SEA Games 31.

Ở đường chạy 5.000m, Nguyễn Thị Oanh bảo vệ thành công ngôi vô địch với thành tích 16 phút 27 giây 13. Thành tích này giúp Nguyễn Thị Oanh nâng tổng số huy chương vàng SEA Games trong sự nghiệp lên con số 13, cân bằng kỷ lục của đàn chị Nguyễn Thị Huyền.

Bảng tổng sắp huy chương đến hết ngày 13/12:

Karate là bộ môn mang lại nhiều huy chương vàng nhất cho Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 13/12 với chiến thắng của Hoàng Thị Mỹ Tâm ở nội dung kumite -61kg nữ, Đinh Thị Hương ở hạng -68kg nữ, Nguyễn Thanh Trường ở hạng -84kg nam.

Huy chương vàng còn lại trong ngày 13/12 thuộc về Trần Thị Ánh Tuyết trở thành điểm nhấn khi giành vàng ở môn Taekwondo hạng 53–57kg.