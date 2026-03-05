Gắn kết nhà đầu tư với chính quyền

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Tổng Công ty Hạ tầng và Phát triển đô thị hải ngoại Hàn Quốc

Hiệu quả của các biên bản ký kết

Năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) đã ký kết bản ghi nhớ cùng Công ty TNHH AEON Mall Việt Nam. Theo đó, thành phố Huế sẽ hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án, đảm bảo giải quyết thủ tục nhanh nhất, đơn giản nhất; áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho dự án theo quy định hiện hành. Công ty TNHH AEON Mall Việt Nam sẽ thực hiện đầu tư trung tâm thương mại AEON Mall tại Huế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại trên địa bàn.

Sau khi ký kết, các hoạt động đầu tư của DN và sự hỗ trợ đầu tư từ thành phố được triển khai nhanh chóng. Nhờ đó, Dự án Trung tâm thương mại AEON Mall Huế khởi công vào tháng 2/2023 và chưa đầy 2 năm sau đã đưa vào hoạt động (tháng 9/2024). Không thể phủ nhận, biên bản ghi nhớ vừa nêu đã tạo được "những viên gạch" đầu tiên cho mối quan hệ hợp tác giữa thành phố và Công ty TNHH AEON Mall Việt Nam, mở ra cơ hội trong việc thu hút những nhà đầu tư khác đến với Huế.

Cùng với thành phố, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ DN (Trung tâm) cũng thường xuyên lồng ghép ký kết các thỏa thuận hợp tác với các DN, đối tác tại các hội nghị, diễn đàn, chương trình quảng bá môi trường đầu tư. Tại các buổi ký kết, Trung tâm cam kết tạo điều kiện để DN tiếp cận các thông tin dự án, hỗ trợ DN nghiên cứu đầu tư tại địa bàn, mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế và thu hút các nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư tại thành phố Huế. Đây được xem là bước đi quan trọng, đánh dấu sự chuyển biến tích cực từ kết nối, quảng bá cơ hội đầu tư sang thiết lập quan hệ hợp tác cụ thể hơn.

Chỉ tính riêng năm 2025, 3 thỏa thuận hợp tác lớn được Trung tâm ký kết với DN, hội, hiệp hội DN các nước. Trong đó, tháng 8/2025, Trung tâm đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Tổng Công ty Hạ tầng và Phát triển đô thị hải ngoại Hàn Quốc. Mục tiêu của bản ghi nhớ là thúc đẩy các định hướng phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tìm hiểu, phối hợp cung cấp thông tin, kết nối trong các lĩnh vực phát triển đô thị bền vững, hạ tầng, công nghiệp thân thiện với môi trường, xúc tiến thương mại, đầu tư, khoa học kỹ thuật, văn hóa, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các hoạt động phát triển bền vững khác. Các hình thức hợp tác bao gồm: Cung cấp thông tin quy hoạch tổng thể, nghiên cứu khả thi, trao đổi thông tin pháp luật đầu tư, quảng bá môi trường đầu tư của Huế tới nhà đầu tư Hàn Quốc và hỗ trợ các DN nghiên cứu đầu tư theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình quảng bá địa phương tại Thụy Sỹ và Cộng hòa Séc (từ ngày 1 - 13/6/2025), Trung tâm đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tại châu Âu và Hội DN Việt Nam tại Bỉ.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Giám đốc Trung tâm, thông qua việc ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với các DN lớn, hội, hiệp hội DN các nước, Trung tâm đã thiết lập một mạng lưới kết nối quốc tế chiến lược, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư, DN, hiệp hội và tổ chức nước ngoài. Các biên bản ghi nhớ hợp tác không chỉ tạo cơ sở hợp tác chính thức và lâu dài, mà còn giúp Trung tâm định hướng các cơ hội xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm của thành phố Huế, như hạ tầng đô thị, công nghệ cao, logistics, dịch vụ và đổi mới sáng tạo.

Công nhân vận hành tại nhà máy bia Carlsberg

Điểm đến đầu tư hấp dẫn

Kết quả từ các hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác không chỉ góp phần tạo dựng vị thế của Huế trong công tác xúc tiến đầu tư mà còn là nền tảng vững chắc cho các hoạt động thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Chỉ tính riêng năm 2025, thành phố đã cấp mới 44 dự án đầu tư và điều chỉnh vốn đầu tư cho 23 dự án với vốn đăng ký đạt 31.788 tỷ đồng, trong đó, có 10 dự án FDI với vốn đăng ký 36,3 triệu USD. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu sẽ thu hút vốn đầu tư đăng ký cấp mới hoặc tăng vốn đầu tư cho các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, với tổng mức dự kiến đạt khoảng 10.000 - 15.000 tỷ đồng. Hoạt động xúc tiến đầu tư sẽ được tập trung vào các lĩnh vực then chốt, gồm công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hạ tầng, công nghệ cao, ưu tiên các dự án trọng điểm, có tác động lan tỏa lớn.

Để đạt được mục tiêu trên, ngoài tăng cường các hoạt động hợp tác, triển khai ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với các DN, hội, hiệp hội các nước, thành phố còn chú trọng triển khai các hoạt động đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo cho biết, thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung hỗ trợ nhà đầu tư từ giai đoạn nghiên cứu, hoàn thiện thủ tục pháp lý đến triển khai dự án, bao gồm hỗ trợ về chính sách, pháp lý, kết nối đối tác, tiếp cận quỹ đất và nguồn lực hỗ trợ khác. Đồng thời, tăng cường các hoạt động truyền thông, quảng bá môi trường đầu tư của Huế thông qua hội nghị, diễn đàn và các sự kiện xúc tiến trong nước và quốc tế.

Cùng với đó, Trung tâm cũng vận hành hiệu quả 4 tổ công tác chuyên trách, phân công rõ ràng trách nhiệm theo từng nhóm dự án và lĩnh vực đầu tư với nguyên tắc “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả). Các tổ công tác sẽ theo dõi sát tiến độ triển khai, đánh giá hiệu quả đầu tư, kịp thời phát hiện và báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh để đề xuất giải pháp tháo gỡ với lãnh đạo thành phố và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo các dự án được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả cao...

Trung tâm cũng sẽ báo cáo thường xuyên, kịp thời và đầy đủ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình theo dõi, hỗ trợ triển khai dự án với lãnh đạo UBND thành phố và các cơ quan liên quan để chỉ đạo xử lý, tháo gỡ, bảo đảm hoạt động đầu tư được triển khai thông suốt, hiệu quả. Thông qua các nhiệm vụ này, Trung tâm hướng tới mục tiêu không chỉ tăng tổng vốn đầu tư, mà còn nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư, tạo tác động tích cực lan tỏa tới sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hình ảnh Huế là điểm đến đầu tư hấp dẫn và bền vững.