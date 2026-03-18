Lễ ra mắt Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan nhiệm kỳ 2026-2028. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới các thành viên Ban Chấp hành của Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan (Tổng hội) nhiệm kỳ 2026-2028; nhấn mạnh, với tinh thần “lá lành đùm lá rách” các thế hệ bà con kiều bào đã đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, vượt qua nhiều khó khăn, chông gai, ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt, ngày càng đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng và phát triển địa phương, đất nước Thái Lan, duy trì bản sắc văn hóa truyền thống, đóng góp vào việc củng cố sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Về hoạt động hội, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho sự chuyển giao thế hệ. Các thế hệ kiều bào đi trước rất có tâm huyết, đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì, triển khai các công tác của cộng đồng. Mong muốn kiều bào Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục đoàn kết hơn nữa, Đại sứ Phạm Việt Hùng cho rằng ông cha ta đã có câu chuyện “bó đũa” đề cập về tầm quan trọng của đoàn kết và cho rằng, tục ngữ Thái Lan cũng nhắc nhở “Đoàn kết là sức mạnh”.

Ông Đinh Hoàng Linh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen, phụ trách khu vực đông bắc Thái Lan cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan luôn hướng về quê hương, đồng hành cùng đất nước, nhất là trong những thời điểm lịch sử trọng đại. Lễ ra mắt Ban Chấp hành Tổng hội nhiệm kỳ 2026-2028 là một hoạt động ý nghĩa, khẳng định vinh dự và trách nhiệm của Tổng hội và kiều bào tại Thái Lan, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển vững mạnh.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh tin tưởng, trong thời gian tới Tổng hội sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát triển vững mạnh, phát huy tiềm năng, thế mạnh, sự chủ động sáng tạo của cộng đồng kiều bào; phát động các phong trào thi đua, tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển kinh tế với bạn bè Thái Lan; phát huy hơn nữa mối liên hệ với các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và các cơ quan chức năng trong nước, hướng kiều bào thêm gắn bó với quê hương, đất nước thông qua những hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Thay mặt Ban Chấp hành Tổng hội nhiệm kỳ 2026-2028, tân Chủ tịch Tổng hội Hồ Văn Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan qua các thời kỳ đã không ngừng vun đắp, xây dựng cộng đồng người Việt tại Thái Lan ngày càng đoàn kết, gắn bó và phát triển; khẳng định nhận thức sâu sắc đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao trước cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp các tỉnh, thành của Thái Lan.

Ông Hồ Văn Lâm khẳng định sẽ cùng với Ban Chấp hành Tổng hội, tiếp tục nỗ lực củng cố sự đoàn kết của cộng đồng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, đồng thời tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác nhằm góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan; tin tưởng với truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam và sự chung tay của toàn thể bà con kiều bào, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội nước sở tại và tiếp tục là cầu nối quan trọng trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Thái Lan.

Tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan Nguyễn Ngọc Thìn chia sẻ, những người Việt Nam sinh sống ở đây tuy cách xa quê hương đất nước nhưng chưa bao giờ xa cội nguồn trong trái tim; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, các cấp chính quyền, các tổ chức, hội đoàn, cùng các cơ quan hữu quan đã luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội.

Thay mặt chính quyền Thái Lan, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani Nattapong Khamwongpin vui mừng cho biết, vinh dự được tham dự buổi lễ; cho biết, suốt thời gian qua, Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan đã có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tinh thần đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau và tham gia phát triển xã hội, cả ở cấp địa phương và quốc gia; khẳng định chính quyền tỉnh Udon Thani rất vui mừng và sẵn sàng hỗ trợ hoạt động của Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan trên mọi phương diện, để cùng nhau xây dựng một xã hội vững mạnh, đa dạng về văn hóa và chung sống hòa bình.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani gửi lời chúc mừng đến Chủ tịch Tổng hội Hồ Văn Lâm và Ban Chấp hành mới đã nhận được sự tín nhiệm để đảm nhận vai trò quan trọng nhằm thúc đẩy Tổng hội ngày càng phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ của buổi lễ đã diễn ra cuộc tọa đàm với chủ đề “Vai trò của người Thái Lan gốc Việt: Cầu nối bền vững cho quan hệ Thái Lan-Việt Nam”. Các đại biểu cũng được thưởng thức hàng chục tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước Việt Nam do các nghệ sĩ từ Việt Nam sang biểu diễn cũng như do các kiều bào Việt Nam tại Thái Lan thể hiện.

Được chính quyền Thái Lan cấp giấy phép hoạt động tháng 7/2012, Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 9/9/2013. Hiện có hơn 100 nghìn kiều bào Việt Nam đang làm ăn và sinh sống tại Thái Lan. Trước đó, ngày 11/1 vừa qua, Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức Đại hội bầu ra ông Hồ Văn Lâm làm Chủ tịch Tổng hội nhiệm kỳ 2026-2028.

https://nhandan.vn/ra-mat-ban-chap-hanh-hoi-nguoi-viet-nam-toan-thai-lan-nhiem-ky-2026-2028-post950171.html