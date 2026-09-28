  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Iran khai trương 246 dự án du lịch giữa sức ép cấm vận của Mỹ

ClockThứ Hai, 28/09/2026 15:55
Bất chấp sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Iran đẩy mạnh phát triển du lịch khi khánh thành 246 dự án mới, kỳ vọng tạo 3.200 việc làm và tăng cường hợp tác với các quốc gia láng giềng.

Tổng thống Mỹ bác đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển HormuzThượng viện Mỹ bác nghị quyết kêu gọi chấm dứt chiến tranh với IranBài học kinh nghiệm cho bóng đá trẻ Việt Nam

Quang cảnh thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN 

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, ngày 27/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chủ trì lễ khánh thành trực tuyến 246 dự án du lịch mới, đánh dấu bước đi mạnh mẽ của nước Cộng hòa Hồi giáo này nhằm mở rộng hợp tác văn hóa, thương mại với các quốc gia láng giềng trong bối cảnh chịu nhiều sức ép cấm vận kinh tế từ Mỹ.

Hãng thông tấn Iran (IRNA) cho hay, tổng số vốn đầu tư cho loạt dự án này được công bố là 350 nghìn tỷ rial, dự kiến tạo ra 3.200 việc làm mới.

Do sự chênh lệch lớn từ hệ thống đa tỷ giá tại Iran, các dự án trên có tổng trị giá tương đương hơn 8,3 tỷ USD dựa trên tỷ giá cố định của chính phủ (áp dụng cho nhu yếu phẩm) nhưng trên thực tế chỉ vào khoảng 148 triệu USD theo tỷ giá giao dịch tự do.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh các nước lân cận là động lực phát triển quan trọng giúp Iran vượt qua các rào cản cấm vận.

Ông cũng nêu bật sự cần thiết của việc tận dụng tối đa các cơ hội trong lĩnh vực du lịch và phát triển cơ sở hạ tầng, cho rằng Tehran cần biến các lệnh trừng phạt thành cơ hội để mở rộng quan hệ trong khu vực và tạo thêm nhiều việc làm.

Tổng thống Pezeshkian cũng chia sẻ Iran hiện sở hữu khoảng 1 triệu di tích lịch sử, khẳng định sức mạnh nền văn minh lâu đời của nước này sẽ giúp người dân vượt qua mọi trở ngại.

https://nhandan.vn/iran-khai-truong-246-du-an-du-lich-giua-suc-ep-cam-van-cua-my-post991466.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Irankhai trươngdự ándu lịchMỹ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ và Iraq chuyển trọng tâm hợp tác

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi mới đây đã tiến hành thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ hai nước, trong bối cảnh Washington và Baghdad chuẩn bị chuyển trọng tâm hợp tác từ lĩnh vực quân sự sang quan hệ đối tác kinh tế dài hạn.

Mỹ và Iraq chuyển trọng tâm hợp tác
Xây dựng Huế thành trung tâm văn hóa, du lịch Đông Nam Á

Ngày 8/9/2026, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 519/KH-UBND triển khai Kết luận số 372-KL/TU của Thành ủy, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU về xây dựng Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc về văn hóa, du lịch và Nghị quyết số 37-NQ/TU về phát triển du lịch, dịch vụ du lịch giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xây dựng Huế thành trung tâm văn hóa, du lịch Đông Nam Á
Lễ hội điện Huệ Nam: Giữ bản sắc, mở hướng du lịch

Bên cạnh việc hướng tới được UNESCO ghi danh trong tương lai, Lễ hội điện Huệ Nam (hay còn gọi là điện Hòn Chén) đang được nhìn nhận như một sản phẩm du lịch tâm linh. Cùng với việc giữ nguyên vẹn giá trị cốt lõi, lễ hội hướng đến lấy chiều sâu văn hóa để hút du khách, tránh thương mại hóa cực đoan làm nghèo bản sắc di sản.

Lễ hội điện Huệ Nam Giữ bản sắc, mở hướng du lịch

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top