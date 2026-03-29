Khai trương đoàn tàu “Phong Nha - Cố đô Huế”

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh dự lễ đón đoàn tàu và tặng hoa cho các đại biểu, hành khách đi trên chuyến tàu

Tham dự lễ đón đoàn tàu có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh; UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hồ Thị Thu Hằng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang.

Chuyến tàu Hành trình di sản thế giới có chiều dài khoảng 190 km, kết nối trực tiếp hai trung tâm du lịch hàng đầu miền Trung, nơi sở hữu các di sản được UNESCO vinh danh và đi qua các vùng đất di sản gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc. Các ga dừng đỗ, đón trả khách đều là các cửa ngõ dẫn đến các điểm đến du lịch nổi bật như: Quần thể di tích Cố đô Huế, Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Đồng Hới, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đoàn tàu gồm 8 toa, trong đó 5 toa được trang bị ghế xoay chiều, giúp hành khách có thể dễ dàng thay đổi hướng ngồi để thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên miền Trung qua ô cửa sổ của tàu. Toa VIP có không gian trang nhã, sang trọng, ưu tiên sự riêng tư với 24 chỗ ngồi, phục vụ đồ ăn nhẹ và đồ uống miễn phí.

Lãnh đạo thành phố cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị chúc mừng đoàn tàu đến Ga Huế

Toa cộng đồng dành cho các hoạt động trình diễn ca nhạc dân gian, thưởng thức ẩm thực địa phương và gian hàng giới thiệu đặc sản vùng miền đạt tiêu chuẩn OCOP. Đường sắt Việt Nam cũng lần đầu tiên ra mắt toa dịch vụ giải trí đa năng: Hành khách có thể xem phim, ngồi ghế massage thư giãn hay thuê áo dài chụp ảnh check-in hoặc may áo veston cao cấp lấy ngay.

Nhân dịp ra mắt, ngành đường sắt áp dụng chương trình ưu đãi quy mô lớn cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm độc đáo. Đặc biệt, trong tuần lễ khai trương diễn ra đến hết ngày 5/9/2026, hành khách được hưởng mức giảm giá lên tới 50% cho tất cả các hạng vé của đôi tàu HQ1/HQ2 và có cơ hội nhận được những phần quà lưu niệm ý nghĩa.

Chuyến tàu đến Ga Huế vào trưa 28/8 và được chào đón nồng nhiệt

Sau tuần lễ khai trương, chính sách kích cầu du lịch vẫn tiếp tục được duy trì từ ngày 6/9 đến hết năm 2026 với mức giảm giá 15% cho vé chiều đi và giảm thêm 10% cho hành khách mua vé lượt về. Đáng chú ý, hành khách có vé tàu di sản Huế - Phong Nha còn được hưởng ưu đãi giảm giá hấp dẫn từ các đơn vị hoạt động du lịch; các chính sách giảm phí tham quan các điểm thuộc Quần thể di tích cố đô Huế và các ưu đãi hấp dẫn từ các đơn vị tại TP. Huế.

Tàu chạy cố định hằng ngày. Chiều đi, tàu HQ2 sẽ xuất phát từ ga Huế vào lúc 7 giờ 15 phút và dự kiến cập ga Thọ Lộc lúc 11 giờ 55 phút. Ở chiều ngược lại, tàu HQ1 sẽ khởi hành từ ga Thọ Lộc vào lúc 13 giờ 15 phút và kết thúc hành trình tại ga Huế lúc 17 giờ 25 phút.