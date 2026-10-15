Tham mưu trúng, đôn đốc sâu, đồng hành cùng phát triển

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy định kỳ tháng 9/2026.

Tham mưu sát thực tiễn, thúc đẩy nhiệm vụ trọng tâm

Là cơ quan tham mưu trực tiếp phục vụ Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Văn phòng có nhiệm vụ tổng hợp thông tin, đồng thời phân tích, dự báo, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp. Chất lượng tham mưu thể hiện ở khả năng phát hiện đúng vấn đề, đề xuất đúng giải pháp, phục vụ hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Mỗi báo cáo trình cấp ủy phải bảo đảm tính chính xác, có trọng tâm, làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và nội dung cần quyết định. Văn phòng không dừng ở phản ánh tình hình hay hoàn thành thủ tục, mà phải có chính kiến, đề xuất phương án cụ thể, đặt lợi ích chung và yêu cầu phát triển lên hàng đầu.

Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Trước yêu cầu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm, Văn phòng Thành ủy đã phát huy vai trò đầu mối tham mưu tổng hợp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, thường xuyên cập nhật tình hình, phân tích các động lực tăng trưởng, nhận diện những lĩnh vực, địa bàn còn khó khăn, những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt để kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tháo gỡ. Đồng thời, tham mưu bám sát diễn biến thực tiễn, hướng vào những vấn đề có tác động trực tiếp đến tăng trưởng, bảo đảm các chủ trương, kết luận của cấp ủy được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi và mang lại kết quả thực chất.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đến nay đạt 12.354 tỷ đồng, bằng 77,2% dự toán. Văn phòng luôn chủ động phối hợp nắm chắc tình hình thu, chi ngân sách; phân tích khả năng hoàn thành dự toán, nhận diện nguy cơ hụt thu, những bất cập trong quản lý nguồn thu và nhu cầu nguồn lực cho các nhiệm vụ ưu tiên, từ đó tham mưu giải pháp chỉ đạo phù hợp. Công tác tham mưu gắn việc tăng thu, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu với tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tiến độ các dự án và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Văn phòng Thành ủy chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn đến đoàn công tác của thành phố Quảng Ninh. (Ảnh chụp thời điểm trước tháng 9/2026)

Xử lý các dự án tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công là những nhiệm vụ cần sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên và có trọng tâm. Thành phố đã tập trung xử lý 177 dự án tồn đọng, trong đó 168 dự án được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; có 26 dự án đi vào hoạt động, 6 dự án chấm dứt hoạt động; các trường hợp còn lại được xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền. Văn phòng Thành ủy đã phối hợp tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo rà soát, tổng hợp, phân loại các dự án tồn đọng, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, tham mưu xác định rõ nguyên nhân chậm trễ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và thẩm quyền giải quyết đối với từng dự án; đề xuất giải pháp, thời hạn xử lý cụ thể đối với các trường hợp có khả năng tháo gỡ, kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền.

Với giải ngân đầu tư công và các công trình trọng điểm, Văn phòng theo dõi, tổng hợp, điều phối thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo; nhận diện vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu, năng lực thực hiện và trách nhiệm của chủ đầu tư, địa phương. Sau mỗi kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Văn phòng cập nhật tiến độ, đôn đốc cơ quan được giao và đề xuất xử lý vấn đề mới phát sinh. Theo dõi sau chỉ đạo giúp chuyển sự lãnh đạo của cấp ủy thành hành động cụ thể, có kiểm tra, kết quả và trách nhiệm.

Để nâng chất lượng tham mưu, Văn phòng Thành ủy đã kết nối, tổng hợp và xử lý thông tin giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy với cấp ủy, chính quyền và đơn vị liên quan. Vấn đề nổi lên từ cơ sở, nhiệm vụ chậm hoặc chủ trương triển khai chưa hiệu quả cần được phát hiện, tham mưu chỉ đạo. Việc đôn đốc phải rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; khai thác dữ liệu và công nghệ để nâng chất lượng phân tích, dự báo. Khi kết luận được theo dõi đến kết quả, tham mưu mới chuyển hóa thành hiệu lực lãnh đạo một cách rõ ràng, thực chất.

Đổi mới tham mưu, vận hành hiệu quả

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao, tham mưu không thể chỉ tổng hợp việc đã xảy ra. Thường trực Thành ủy yêu cầu Văn phòng Thành ủy chủ động phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp và theo dõi kết quả đến cùng. Đó là chuyển từ cung cấp thông tin sang phân tích, từ ghi nhận nhiệm vụ sang thúc đẩy thực hiện, giúp cấp ủy lãnh đạo đúng trọng tâm, hiệu quả.

Thực tiễn cơ sở là căn cứ quan trọng, giúp nâng chất lượng tham mưu. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với đảng ủy xã, phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để nắm tình hình, kiểm tra triển khai chủ trương và lắng nghe kiến nghị. Văn phòng tổng hợp vấn đề nổi lên, đối chiếu báo cáo, tham mưu kết luận trọng tâm, theo dõi thực hiện. Thông tin kịp thời giúp cấp ủy điều chỉnh cách lãnh đạo, xử lý vướng mắc từ sớm.

Đổi mới phương thức lãnh đạo còn thể hiện ở chất lượng chuẩn bị và thực hiện quyết định. Rà soát quy chế làm việc, chương trình công tác, quy trình hội nghị giúp hồ sơ trình cấp ủy làm rõ căn cứ, phương án, tác động và nội dung còn ý kiến khác nhau. Kết luận cần xác định cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn báo cáo, bảo đảm quyết định được triển khai nhất quán.

Văn phòng Thành ủy Huế và Văn phòng Thành ủy Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh chụp thời điểm trước tháng 9/2026)

Yêu cầu ấy càng rõ trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Sau sắp xếp, thành phố Huế có 40 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 21 phường. Mô hình đòi hỏi phối hợp thông suốt giữa thành phố và cơ sở, bảo đảm công việc không gián đoạn, nhất là thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Văn phòng Thành ủy theo dõi tổ chức, nhân lực, cơ sở vật chất, phân cấp, phân quyền; tham mưu xử lý vấn đề phát sinh, phân định rõ việc thuộc thẩm quyền cơ sở và việc cần thành phố tháo gỡ.

Theo dõi kiến nghị sau chỉ đạo là khâu không thể thiếu. Mỗi kiến nghị cần được phân loại, xác định cơ quan chủ trì, thời hạn giải quyết; vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo. Với việc tồn đọng, Văn phòng cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, hướng xử lý, tránh kéo dài việc thực hiện kết luận. Cách làm này giúp cấp ủy nắm tình hình, để cấp xã chủ động giải quyết việc trong phạm vi được giao. Hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp phải thể hiện ở tiến độ xử lý, chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Chuyển đổi số hỗ trợ tham mưu. Hiện có hơn 1.300 tài khoản sử dụng phần mềm trên Cổng thông tin điện tử Thành ủy và hơn 520 thư điện tử công vụ, tạo điều kiện xử lý công việc trên môi trường số. Các nền tảng quản lý văn bản, lịch công tác, lịch họp giúp theo dõi tiến độ, rút ngắn luân chuyển, tăng chủ động phối hợp. Gắn với Nghị quyết 57-NQ/TW, công nghệ cần nâng chất lượng phân tích, cung cấp thông tin kịp thời, hỗ trợ lãnh đạo quyết định. Hiệu quả số hóa phụ thuộc vào quy trình rõ ràng và trách nhiệm được phân định cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Chánh Văn phòng Thành ủy cho biết: “Văn phòng Thành ủy Huế tập trung nâng cao chất lượng tham mưu với phương châm trúng - sát - đến cùng. Chúng tôi chuyển từ tổng hợp đơn thuần sang phân tích, dự báo, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho dự án, giải ngân đầu tư công và thu ngân sách; đẩy mạnh chuyển đổi số để theo dõi rõ việc, rõ tiến độ; bám sát cơ sở, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống”.

Phát huy truyền thống 96 năm, Văn phòng Thành ủy Huế tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng năng lực phân tích và điều phối. Trọng tâm là nắm tình hình, phát hiện sớm vấn đề, tham mưu đúng giải pháp, kết nối trách nhiệm và theo dõi thực hiện. Chất lượng tham mưu không chỉ nằm ở văn bản, báo cáo hay hội nghị, mà phải được kiểm chứng bằng kết quả thực hiện chủ trương, kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy. Mỗi nhiệm vụ cần được theo dõi xuyên suốt, mỗi vấn đề xử lý kịp thời, mỗi kết luận đôn đốc đến cùng. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo nền tảng để thành phố Huế phát triển bền vững.