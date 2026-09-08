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Đạt chứng nhận Vres, Emerald Bao Vinh đánh dấu mốc mới trên hành trình kiến tạo chuẩn mực

HNN.VN - Emerald Bao Vinh được vinh danh “Dự án Bất động sản Chuẩn mực Việt Nam theo tiêu chuẩn VRES” tại Hội thảo “Huế - Từ Kinh đô di sản đến động lực mới của dòng vốn đầu tư”, ngày 12/9/2026 tại TP. Huế với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng bất động sản.

Emerald Bao Vinh và Ecogarden do Cotana Capital đại diện liên danh nhà đầu tư là 2 dự án đầu tiên tại Huế vinh dự được trao chứng nhận VRES - Bộ Tiêu chuẩn Dự án Bất động sản Chuẩn mực Việt Nam tại hội thảo, ghi nhận những nỗ lực trong quá trình kiến tạo một dự án được phát triển bài bản, hướng đến chất lượng sống và những giá trị bền vững cho cộng đồng.

 Đại diện dự án Emerald Bao Vinh nhận chứng nhận “Dự án Bất động sản Chuẩn mực Việt Nam theo tiêu chuẩn VRES”.

Tại sự kiện, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cùng Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) trao chứng nhận VRES - Bộ tiêu chuẩn đánh giá toàn diện các dự áncho đại diện Liên danh Chủ đầu tư - Công ty TNHH Phúc Thịnh với công trình tiêu biểu Emerald Bao Vinh. Ban tổ chức đánh giá dự án đáp ứng xuất sắc các tiêu chí về chất lượng, sức hấp dẫn và tác động tích cực tới xã hội, quần thể.

Được nghiên cứu và phát triển bởi VARS và VARS IRE, VRES là hệ thống tiêu chuẩn được xây dựng nhằm đánh giá dự án bất động sản ở nhiều khía cạnh trong quá trình phát triển dự án, từ kinh nghiệm và năng lực của chủ đầu tư, năng lực tài chính, pháp lý, vị trí, quy mô, năng lực nhà thầu, tiến độ triển khai đến chất lượng quy hoạch, thiết kế tổng thể và định hướng quản lý vận hành.

Theo bộ tiêu chuẩn, dự án được đánh giá trên 22 tiêu chí, quy tụ trong 3 nhóm trụ cột: Năng lực triển khai & Chất lượng phát triển dự án; Sức hút & Tầm ảnh hưởng thị trường; Tác động của dự án đối với hạ tầng, cộng đồng, xã hội và môi trường.

Thị trường bất động sản đang cần một hệ quy chiếu đủ tin cậy để nhận diện, đánh giá và so sánh chất lượng thực chất của các dự án. Vì thế VRES thiết lập một phương thức đánh giá ưu việt: hệ thống tiêu chí toàn diện, kết hợp dữ liệu, bằng chứng, nhiều lớp kiểm chứng và thẩm định chuyên môn để lượng hóa chất lượng dự án thành kết quả có cơ sở và khả năng tham chiếu.

CHUẨN MỰC TỪ NĂNG LỰC KIẾN TẠO

Sau nhiều vòng đánh giá, Emerald Bao Vinh được Hội đồng chuyên môn đánh giá đáp ứng xuất sắc các tiêu chí của VRES, bao gồm cả những tiêu chí khó nhất. Không chỉ "đẹp trên bản vẽ", dự án chứng minh được khả năng triển khai đồng bộ, tiến độ rõ ràng, tư duy quy hoạch có chiều sâu và định hướng phát triển bền vững. Theo đó, VRES chọn lọc những ứng viên hội tụ đầy đủ giá trị cốt lõi của dự án bất động sản chất lượng cao.

 Emerald Bao Vinh - Tuyệt phẩm bờ Bắc, một trong những dự án tiêu điểm tại Bờ Bắc Huế, thuộc vùng lõi di sản, sở hữu vị trí cận giang, giáp thành, đón đầu những chuyển động quy hoạch, hạ tầng đang mở rộng không gian phát triển phía Bắc sông Hương.

Một dự án có giá trị không chỉ được nhìn nhận ở những gì hiện hữu, mà còn ở khả năng tạo lập sức sống và giá trị cho khu vực.

Với vị trí trên trục Nguyễn Văn Linh, tại Bờ Bắc Huế, Emerald Bao Vinh được định hướng trở thành một tọa độ sống mới, nơi không gian an cư, thương mại, vui chơi và kết nối cộng đồng cùng hội tụ.

CHUẨN MỰC TỪ GIÁ TRỊ LAN TỎA

Đại diện Emerald Bao Vinh chia sẻ, việc dự án được vinh danh theo Bộ tiêu chuẩn VRES khẳng định mang đến một Đô thị tương lai, tôn vinh những “giá trị thực”: Trải nghiệm thật - Tiềm năng thật - Bền vững thật.

Một trong những điểm khác biệt của VRES nằm ở việc không dừng lại ở giá trị nội tại của dự án, mà còn xem xét tác động của dự án đối với hạ tầng, chất lượng sống cộng đồng, môi trường và khả năng trở thành hình mẫu phát triển của khu vực.

Đó cũng là tinh thần mà Emerald Bao Vinh hướng tới: Không chỉ kiến tạo những ngôi nhà, mà góp phần hình thành một cộng đồng sống văn minh, hiện đại. Kiến tạo diện mạo đô thị mới và một điểm đến giàu sức sống tại Bờ Bắc Cố đô.

Khi thị trường ngày càng coi trọng chất lượng thực chất, tính minh bạch và giá trị dài hạn, VRES sẽ ngày càng có vai trò quan trọng trong việc thiết lập mặt bằng chất lượng và thúc đẩy cạnh tranh bằng giá trị thực.

VRES vì thế đang đứng trước một xu thế lớn: từ một chứng nhận dành cho các dự án đạt chuẩn, trở thành một công cụ tham chiếu mà chủ đầu tư hướng tới, nhà đầu tư và khách hàng quan tâm, và thị trường sử dụng để nhận diện chất lượng.

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