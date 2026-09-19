Nora kể chuyện Huế

Nora trải nghiệm di sản Huế.

Một buổi sáng bên Nghinh Lương Đình, Trương Thị Hoàng Duyên lặng lẽ đưa điện thoại lên ghi lại nhịp sống ven sông Hương. Những chi tiết kiến trúc quen thuộc, cầu Trường Tiền thấp thoáng phía xa và dòng người thong thả qua lại... tất cả được lưu vào máy như những thước phim ngắn, trở thành chất liệu cho những câu chuyện mới mà cô sắp kể bằng AI.

“AI không tạo ra câu chuyện từ con số không. Chất liệu luôn bắt đầu từ những gì mình nhìn thấy, trải nghiệm và lưu lại trong cuộc sống hằng ngày ở Huế”, Duyên chia sẻ. Từ những khung hình ấy, Nora xuất hiện. Cô gái AI có mái tóc dài, gương mặt trẻ trung bắt đầu bước vào những không gian quen thuộc của Huế như một người bạn đồng hành cùng người xem khám phá thành phố.

Tốt nghiệp Trường Đại học Nghệ thuật Huế và có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thiết kế, Trương Thị Hoàng Duyên đến với AI từ sự tò mò của một người làm sáng tạo. “Ban đầu mình chỉ muốn thử sức với AI. Nhưng càng làm, mình càng muốn tạo ra một nhân vật có thể đồng hành cùng mình khám phá Huế và kể những câu chuyện về thành phố này”, Duyên nói.

Nora được xây dựng có hình ảnh, tính cách và những hành trình riêng. Nhưng để Nora xuất hiện tự nhiên giữa đời sống trên những thước phim không hề đơn giản. Mỗi video đều trải qua nhiều lần chỉnh sửa vì chỉ cần khuôn mặt, ánh mắt hay chuyển động chưa đúng là phải làm lại từ đầu.

Phía sau những video ngắn là cả một quy trình kết hợp giữa quay phim thực tế, dựng hình, xử lý AI và hậu kỳ. Khi dự án được nhiều người biết đến hơn, một ê-kíp nhỏ cũng dần hình thành để chia sẻ công việc như khảo sát địa điểm, lên ý tưởng kịch bản và lựa chọn góc quay.

Một người đồng hành của Duyên là Nguyễn Phan Như Vũ, nhiếp ảnh gia của nhóm. Những bộ ảnh về Huế với nhiều góc nhìn mới trở thành nguồn tư liệu quan trọng để xây dựng bối cảnh cho Nora, giúp các video giữ được cảm xúc và bản sắc riêng. Điều cả nhóm theo đuổi không phải là tạo ra một nhân vật AI hoàn hảo, mà là giữ cho Nora mang “hơi thở của Huế”.

Mỗi tập video là một câu chuyện nhỏ về ẩm thực, cảnh sắc hoặc nhịp sống của thành phố, được kể bằng góc nhìn trẻ trung và ngôn ngữ hình ảnh hiện đại. Những phản hồi tích cực từ cộng đồng cũng trở thành động lực để cả nhóm tiếp tục phát triển dự án. Nhiều video của Nora thu hút hàng chục nghìn lượt xem và tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Dưới mỗi video, nhiều khán giả để lại những lời nhắn đầy hào hứng như: “Sao coi cô này ăn bún thôi mà cũng cuốn quá!”, hay “Nếu đến Huế mình sẽ ghé, Huế nhiều món ngon quá Nora nhỉ!”.

“Điều mình vui nhất là khi mọi người nói Nora khiến họ muốn khám phá Huế nhiều hơn. Đó là lúc mình thấy dự án có ý nghĩa”, Duyên chia sẻ. Đó cũng là động lực để cả nhóm sẽ thực hiện thêm những ý tưởng mới với nhân vật AI thú vị này.