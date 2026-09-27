Đồng chí Phan Hữu Chánh được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố

Thường trực HĐND thành phố trao quyết định, chúc mừng đồng chí Phan Hữu Chánh.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lương Bảo Toàn, TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Hoàng Đăng Khoa, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh; lãnh đạo các ban của HĐND thành phố.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đại Viên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, công bố Quyết định số 22/QĐ-HĐND ngày 25/9/2026 của Thường trực HĐND thành phố về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

Theo quyết định, đồng chí Phan Hữu Chánh được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/10/2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế nhấn mạnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố có nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực HĐND, đồng thời phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, với khối lượng công việc lớn và yêu cầu ngày càng cao.

Lãnh đạo Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Hữu Chánh.

Đồng chí Phạm Đức Tiến đề nghị đồng chí Phan Hữu Chánh sớm bàn giao công việc tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, nắm chắc quy chế làm việc, phát huy kinh nghiệm công tác và kiến thức pháp luật, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ các kỳ họp, hoạt động giám sát, chất vấn của HĐND thành phố.

Đồng chí Phạm Đức Tiến cũng bày tỏ tin tưởng đồng chí Phan Hữu Chánh sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời đề nghị tập thể Văn phòng và các cơ quan liên quan quan tâm, phối hợp, hỗ trợ đồng chí trong quá trình công tác, góp phần xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phan Hữu Chánh bày tỏ sự cảm ơn trước sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực HĐND thành phố; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, nâng cao năng lực chuyên môn, nhanh chóng nắm bắt công việc, giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới phương thức làm việc theo hướng chuyên nghiệp, chủ động và hiệu quả.

Đồng chí Phan Hữu Chánh cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, sự phối hợp của các ban, phòng, đơn vị và sự đồng hành của tập thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.