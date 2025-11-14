Thêm nguồn lực để khôi phục sản xuất nơi rốn lũ

Giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách giúp bà con khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống

Kịp thời hỗ trợ

Những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, trên địa bàn các xã Quảng Điền, Đan Điền liên tiếp bị lũ lụt, gây ngập trên diện rộng, nhấn chìm hàng trăm hecta hoa màu, ao nuôi thủy sản, cùng nhiều tài sản, vật nuôi của người dân.

Ngay sau khi mưa lũ đi qua, chính quyền các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên... phối hợp cùng Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Quảng Điền khẩn trương tiếp cận cơ sở, khảo sát mức độ thiệt hại, lập danh sách hộ vay, tổ chức giải ngân bổ sung kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách để giúp bà con khôi phục lại sản xuất, ổn định cuộc sống.

Chị Lê Thị Bích Thủy ở thôn Hạ Lang, xã Đan Điền xúc động: “Lũ cuốn trôi toàn bộ 2 lồng cá trắm của gia đình tôi trị giá hơn 100 triệu đồng. Bao công sức, vốn liếng tích cóp coi như mất hết. Nhờ NHCSXH Quảng Điền hỗ trợ kịp thời, tôi được vay 100 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để tiếp tục làm lại lồng cá và tái sản xuất”.

Tương tự, anh Nguyễn Đình Chỉ ở thôn Niêm Phò, xã Quảng Điền cũng bị thiệt do lũ lụt làm cho hoa màu hư hỏng nặng và đã được tiếp cận kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách từ NHCSXH Quảng Điền để khôi phục sản xuất. “Đối với người dân vùng “rốn lũ”, đồng vốn chính sách không chỉ là tiền mà còn là hy vọng, là điểm tựa để chúng tôi đứng dậy sau thiên tai…”, anh Chỉ chia sẻ.

Không chỉ riêng chị Thủy, anh Chỉ, hàng trăm hộ dân khác cũng đang được tiếp cận nguồn vốn vay từ các chương trình tín dụng ưu đãi như chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn... Những nguồn vốn này đã giúp bà con khôi phục sản xuất, tái đầu tư mô hình nuôi trồng, chăn nuôi, trồng rau màu, buôn bán nhỏ để từng bước ổn định cuộc sống.

Theo Chủ tịch UBND xã Quảng Điền Nguyễn Ánh Cầu, nhiều hộ dân sau khi được tiếp cận nguồn vốn đã nhanh chóng khôi phục sản xuất, đặc biệt là các hộ chăn nuôi, trồng rau, nuôi cá lồng… vốn là nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình ven sông Bồ và ven phá Tam Giang.

Điểm tựa chính sách

Cùng với phục hồi sản xuất, nguồn vốn tín dụng chính sách là “phao cứu sinh” giúp bà con vùng thiên tai nhanh chóng ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững an sinh xã hội, hạn chế tín dụng đen và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn tài chính bền vững. Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Quảng Điền Hà Văn Trung, cho biết: “Ngay sau khi nước lũ rút, chúng tôi đã phối hợp với các tổ chức nhận ủy thác rà soát thiệt hại, ưu tiên giải ngân kịp thời cho các hộ bị ảnh hưởng nặng để tiếp tục khôi phục sản xuất, kinh doanh. Mục tiêu là không để người dân nào bị đứt gãy sản xuất chỉ vì thiếu vốn. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của tín dụng chính sách trong việc đảm bảo an sinh xã hội”.

Đáng chú ý, ngày 21/11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2553/QĐ-TTg về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH đã thể hiện sự vào cuộc kịp thời và nhân văn của Đảng, Nhà nước, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, yên tâm khôi phục sản xuất, kinh doanh, nhất là trong bối cảnh mưa bão, lũ lụt thời gian qua gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố.

Khắc phục thiệt hại do thiên tai, tái thiết cuộc sống cho người dân nơi vùng “rốn lũ” Quảng Điền, Đan Điền… sẽ không thể là chuyện một sớm, một chiều. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ kịp thời từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, người dân có thêm niềm tin và nguồn lực để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Nguồn vốn kịp thời ấy không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà còn là cam kết đồng hành, là điểm tựa vững chắc để bà con vượt khó, vươn lên sau lũ.