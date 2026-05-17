“Đòi nợ” thành công, Câu lạc bộ Bóng đá Huế áp sát ngôi đầu bảng A

Khán giả đội mưa đến sân cổ vũ CLB Bóng đá Huế trong trận đấu chiều 17/5. Ảnh: Công Tấn

Hội đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” nhưng khoảng 10 phút đầu hiệp 1, các vị khách đến từ Hà Tĩnh chơi có phần áp đảo chủ nhà cùng tỷ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn.

Nhưng dường như, việc lép vế ở những phút đầu là chiến thuật thăm dò, chủ động nhường thế trận của đội chủ sân Tự Do nhằm “bắt bài” những miếng đánh của Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh.

Chính vì vậy, khu vực giữa sân vẫn được CLB Bóng đá Huế kiểm soát chặt chẽ, từ đó bóp nghẹt nhiều đợt tấn công ngay từ khi mới vừa manh nha của đội khách.

Đến khoảng phút 15, CLB Bóng đá Huế bất ngờ chơi pressing tầm cao. Choáng váng trước sức ép dồn dập của đội chủ nhà, Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh buộc phải co cụm về phòng ngự.

Nhưng việc phòng ngự số đông chỉ giúp Hà Tĩnh đứng vững trong thời gian ngắn. Và đến phút 24, lưới của họ đã rung lên sau một pha dàn xếp, phối hợp tấn công đẹp mắt của các chân sút chủ nhà.

Sau bàn thắng mở tỷ số, CLB Bóng đá Huế giành lại quyền kiểm soát thế trận và tiếp tục dâng cao tấn công. Thời điểm này, những miếng đánh của đội bóng áo trắng trở nên đa dạng, biến hóa hơn khiến áp lực lên khung thành Hà Tĩnh càng lúc càng đè nặng.

Đáng tiếc, dù tạo ra nhiều sóng gió khiến hàng thủ Hà Tĩnh phải chống đỡ vất vả nhưng CLB Bóng đá Huế vẫn không thể nhân đôi cách biệt trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

Hiệp 2 bắt đầu với thế trận đôi công khá cân bằng khi 2 đội đều có 9 pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Bất ngờ đã xảy ra ở phút 52. Từ cú sút đẹp mắt ngoài khu vực 16m50 của Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh, trận đấu buộc phải trở lại vạch xuất phát sau tỷ số hòa 1-1.

Mất lợi thế dẫn bàn, đội chủ sân Tự Do liên tục gia tăng sức ép. Và chỉ hơn 5 phút sau, CLB Bóng đá Huế một lần nữa vươn lên dẫn trước 2-1.

Những phút còn lại của hiệp 2 tiếp tục chứng kiến thế trận đôi công hấp dẫn của 2 đội. Bằng kinh nghiệm, bản lĩnh của 1 đội bóng từng nhiều năm chơi ở giải chuyên nghiệp, trong khoảng thời gian từ phút 86 đến 88, CLB Bóng đá Huế liên tục có 2 bàn thắng nâng tỷ số lên 4-1. Và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Giành trọn 3 điểm sau trận thắng tưng bừng trước Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh, không chỉ “đòi nợ” trận thua 0-1 ở lượt đi, với 15 điểm hiện có, CLB Bóng đá Huế đã rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng A là CLB Trẻ Hà Nội xuống còn 2 điểm, đồng thời gia tăng khoảng cách với đội đang đeo bám PVF lên 2 điểm khi 2 đối thủ này vừa có trận hòa 0-0 ở trận đấu cùng giờ.