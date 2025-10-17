Động lực mới cho các mô hình kinh tế tập thể phát triển toàn diện

Liên minh HTX tổ chức các hoạt động quảng bá sản phẩm cho các HTX

Hiện đại hóa mô hình và mở rộng sản xuất

Những năm gần đây, kinh tế tập thể ở thành phố đang dần khẳng định vai trò trụ cột trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều HTX chủ động đổi mới mô hình quản trị, mở rộng sản xuất, ứng dụng công nghệ hiện đại vào quy trình sản xuất, chế biến...

Sau một thời gian hoạt động, thương hiệu Đậu phộng Huenuts của HTX Sản xuất và chế biến nông sản Quảng Phú (xã Đan Điền) đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và người tiêu dùng cũng như định hướng nâng cao năng lực sản xuất, HTX đã mở rộng nhà xưởng thêm hơn 100m², đầu tư máy chiên, sấy, hệ thống đóng gói hiện đại, giúp tăng năng suất và bảo đảm chất lượng sản phẩm đầu ra.

Ông Ngô Minh Hiếu, Giám đốc HTX chia sẻ: “Dù địa phương vừa mới sáp nhập, nhưng HTX vẫn được chính quyền xã hỗ trợ rất tích cực, nhất là trong thủ tục cấp phép để mở rộng nhà xưởng, hướng dẫn các hồ sơ thủ tục hành chính... Nhờ vậy, HTX không những đã duy trì hoạt động ổn định mà còn mở rộng được quy mô sản xuất, đáp ứng nhu cầu của khách hàng”.

HTX Nông nghiệp xanh Narasa (phường Vỹ Dạ) cũng là một điểm sáng khác trong phong trào phát triển kinh tế tập thể. Hiện HTX đang sản xuất hơn 10 loại sản phẩm, trong đó các sản phẩm: Đông trùng hạ thảo, trà thảo mộc cung đình, trà sen... là những mặt hàng chủ lực. Tất cả sản phẩm đều được chế biến tại Huế, đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, có đầy đủ giấy chứng nhận nguồn gốc và đảm bảo chất lượng.

Bà Đoàn Hương, Phó Giám đốc HTX Narasa cho biết: “Liên minh HTX và chính quyền địa phương đã hỗ trợ rất kịp thời trong việc cấp phép, hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, kết nối thị trường. Nhờ vậy, chúng tôi mạnh dạn đầu tư thêm máy móc hiện đại, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm Huế trên thị trường trong và ngoài thành phố".

Đồng hành và tiếp sức

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Phụ trách Liên minh HTX thành phố, thời gian qua, hệ thống chính quyền từ xã, phường đến thành phố đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi giúp các HTX hoạt động hiệu quả hơn.

“Liên minh HTX thành phố đang tập trung hỗ trợ các HTX chuyển đổi số, kết nối sản xuất, tiêu thụ và từng bước hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm nông sản sạch, đặc sản Huế phục vụ du lịch và xuất khẩu. Đồng thời, hỗ trợ, giới thiệu các nguồn vốn vay ưu đãi và xúc tiến thương mại cho các HTX. Chúng tôi xem đây là bước đi chiến lược để kinh tế tập thể trở thành một trong những động lực phát triển bền vững của địa phương", ông Hùng nhấn mạnh.

Cùng với đó, nhiều HTX đã ứng dụng công nghệ quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, góp phần lan tỏa hình ảnh thương hiệu Huế đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và sự vào cuộc đồng bộ, hỗ trợ của chính quyền địa phương 2 cấp và Liên minh HTX, các HTX, tổ liên kết, tổ hợp tác... là những lực lượng chủ lực của nền kinh tế tập thể đang chứng minh vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của thành phố. Từ những mô hình sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm, đến các sản phẩm làm đẹp và dịch vụ du lịch cộng đồng, tất cả đang góp phần xây dựng một nền kinh tế Huế hiện đại, xanh và nhân văn, đúng với tinh thần “phát triển toàn diện, hài hòa giữa truyền thống và đổi mới”.

Hiện nay, nhiều HTX ở Huế đã và đang ứng dụng công nghệ trong quản lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đồng thời tham gia các hội chợ, sàn thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ. Sự đồng hành của chính quyền từ cơ sở đến thành phố cùng với vai trò kết nối, hướng dẫn của Liên minh HTX đã tạo nên một guồng máy vận hành đồng bộ, hiệu quả, giúp kinh tế tập thể thành phố ngày càng phát triển toàn diện, bền vững.

Kinh tế tập thể đang dần trở thành một trong những động lực quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Với định hướng “hiện đại hóa - liên kết - hội nhập”, các HTX trên địa bàn không chỉ góp phần tạo sinh kế cho người dân, mà còn khẳng định vị thế của Huế trong hành trình xây dựng nền kinh tế phát triển toàn diện, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.