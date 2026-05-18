ClockThứ Năm, 21/05/2026 14:29

Động lực giúp hội viên nông dân đổi mới sản xuất

HNN - Trong thời gian qua, nguồn vốn từ “Quỹ hỗ trợ nông dân” đang trở thành đòn bẩy giúp nhiều hội viên nông dân trên địa bàn thành phố Huế có điều kiện để đổi mới sản xuất, nâng cao thu nhập và hình thành các mô hình liên kết phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả.

 Trao kinh phí hỗ trợ cho Tổ hội nông dân sản xuất nước mắm tại xã Phú Lộc

Nhiều mô hình được hỗ trợ

Nhiều năm gắn bó với nghề trồng mai vàng, ông Phạm Thà, Chi hội trưởng Chi hội nông dân (HND) tổ dân phố Lai Thành 1, phường Hương Trà hiểu rõ những vất vả trong việc chăm sóc loại cây có giá trị kinh tế này. Trên diện tích khoảng 1.500m² với gần 900 gốc mai vàng, trước đây việc tưới tiêu hoàn toàn thủ công nên mất nhiều thời gian, công sức và chi phí thuê nhân công.

Từ nguồn hỗ trợ của “Quỹ hỗ trợ nông dân”, gia đình ông được hỗ trợ 12 triệu đồng để lắp đặt hệ thống tưới tự động. Đồng thời, ông cũng chủ động đầu tư thêm hệ thống điều khiển hẹn giờ nhằm tối ưu việc chăm sóc vườn mai. “Sau khi lắp đặt hệ thống tưới tự động, công việc nhẹ hơn rất nhiều. Hệ thống hoạt động đúng giờ, lượng nước phân bổ đều nên cây phát triển tốt hơn trước”, ông Thà chia sẻ.

Không chỉ giúp tiết kiệm công lao động, việc áp dụng hệ thống tưới khoa học còn giúp cây mai sinh trưởng đồng đều, nâng cao giá trị thương phẩm. Mỗi năm, mô hình trồng mai vàng mang về cho gia đình ông Thà nguồn thu nhập khoảng 200 triệu đồng, tạo động lực để ông tiếp tục mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, bền vững.

Không chỉ chú trọng hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất đơn lẻ, thời gian qua HND thành phố còn quan tâm xây dựng các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Đây được xem là hướng đi phù hợp nhằm tập hợp hội viên cùng ngành nghề, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, nguồn vốn và tiêu thụ sản phẩm.

Tại xã Phú Lộc, mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng biển. Từ nguồn vốn hỗ trợ của “Quỹ hỗ trợ nông dân”, từ 30 - 60 triệu đồng/chi, tổ hội, 10 hội viên đã được hỗ trợ đầu tư các dụng cụ, vật chứa phục vụ quá trình ủ chượp và bảo quản nước mắm.

Bà Đặng Thị Như Quỳnh, Chủ tịch HND xã Phú Lộc cho biết: “Việc hỗ trợ nguồn vốn giúp hội viên nông dân đầu tư trang thiết bị để phát triển mô hình sản xuất nước mắm không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần giữ gìn nghề truyền thống của địa phương. Đây cũng là cơ sở để xây dựng thương hiệu nước mắm đặc trưng vùng biển Phú Lộc”.

Hướng đến nền nông nghiệp bền vững

Không đơn thuần là nguồn hỗ trợ tài chính, “Quỹ Hỗ trợ nông dân” còn trở thành đòn bẩy giúp hội viên nông dân có điều kiện mở rộng, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế ở nông thôn. Nhiều mô hình cho thu nhập tăng từ 1,5 đến 3 lần so với phương thức sản xuất truyền thống, góp phần tạo việc làm và nâng cao đời sống cho bà con.

Ông Nguyễn Chí Quang, TUV, Chủ tịch HND thành phố cho biết: “Từ năm 2019 đến 2025, hội đã hỗ trợ 111 mô hình phát triển sản xuất cho 1.206 hội viên với tổng kinh phí hơn 7,6 tỷ đồng; trong đó, HND thành phố hỗ trợ gần 3,92 tỷ đồng, phần còn lại do người dân đối ứng. Riêng năm 2025, HND thành phố đã triển khai hỗ trợ 15 mô hình phát triển sản xuất với sự tham gia của 161 hộ hội viên, tổng kinh phí thực hiện hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó nguồn hỗ trợ từ HND khoảng 50%. Các mô hình được triển khai trên nhiều lĩnh vực như: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất truyền thống và ứng dụng kỹ thuật tưới tiêu hiện đại. Điều đáng ghi nhận là các mô hình được lựa chọn phù hợp với đặc điểm từng vùng miền và nhu cầu thực tế của người dân.

Nguồn vốn “Quỹ hỗ trợ nông dân” đang trở thành điểm tựa giúp nhiều hội viên đổi mới tư duy, phát triển kinh tế và vươn lên làm giàu. Không chỉ tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, những mô hình phát triển kinh tế còn còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần thực hiện đảm bảo các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bài, ảnh: ĐẮC HÁT
Động lực quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương

Không còn là các mô hình hoạt động nhỏ lẻ, manh mún, nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn thành phố Huế đã mạnh dạn đổi mới tư duy, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước tạo dựng được thương hiệu...

Cơ hội để thành phố định hình các động lực tăng trưởng mới

Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương hơn 1 năm, nên việc điều chỉnh quy hoạch đặt ra nhiều yêu cầu mới. Xung quanh vấn đề này, TSKH.KTS. Ngô Viết Nam Sơn đã chia sẻ góc nhìn về tư duy phát triển, liên kết vùng và các động lực tăng trưởng dài hạn cho đô thị di sản Huế với Huế ngày nay Cuối tuần.

Đóng góp của trí thức Huế trong đổi mới, sáng tạo, phát triển của thành phố

Sáng 15/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế tổ chức tọa đàm - hội thảo khoa học với chủ đề: "Sự đóng góp của trí thức Huế trong công cuộc đổi mới, sáng tạo và phát triển thành phố ở tâm thế mới". Đây là sự kiện hưởng ứng Ngày Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo (18/5) năm 2026. Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp và các chuyên gia đầu ngành.

Hội Nông dân với phong trào sản xuất thực phẩm an toàn

Với nhiều giải pháp thiết thực, Hội Nông dân (HND) thành phố Huế đã từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hội viên, nông dân trong việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, gắn với phát triển nông nghiệp bền vững.

Văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển

Tại Hội thảo khoa học “Huế trong tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước (1986 – 2026)” do Hội Khoa học Lịch sử TP. Huế tổ chức diễn ra ngày 12/5, các chuyên gia nhận định, trải qua 40 năm, công cuộc đổi mới đã tạo nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Với Huế, đã có những bước chuyển mình quan trọng bước phát huy tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là giá trị di sản văn hóa.

