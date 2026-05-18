Động lực giúp hội viên nông dân đổi mới sản xuất

Trao kinh phí hỗ trợ cho Tổ hội nông dân sản xuất nước mắm tại xã Phú Lộc

Nhiều mô hình được hỗ trợ

Nhiều năm gắn bó với nghề trồng mai vàng, ông Phạm Thà, Chi hội trưởng Chi hội nông dân (HND) tổ dân phố Lai Thành 1, phường Hương Trà hiểu rõ những vất vả trong việc chăm sóc loại cây có giá trị kinh tế này. Trên diện tích khoảng 1.500m² với gần 900 gốc mai vàng, trước đây việc tưới tiêu hoàn toàn thủ công nên mất nhiều thời gian, công sức và chi phí thuê nhân công.

Từ nguồn hỗ trợ của “Quỹ hỗ trợ nông dân”, gia đình ông được hỗ trợ 12 triệu đồng để lắp đặt hệ thống tưới tự động. Đồng thời, ông cũng chủ động đầu tư thêm hệ thống điều khiển hẹn giờ nhằm tối ưu việc chăm sóc vườn mai. “Sau khi lắp đặt hệ thống tưới tự động, công việc nhẹ hơn rất nhiều. Hệ thống hoạt động đúng giờ, lượng nước phân bổ đều nên cây phát triển tốt hơn trước”, ông Thà chia sẻ.

Không chỉ giúp tiết kiệm công lao động, việc áp dụng hệ thống tưới khoa học còn giúp cây mai sinh trưởng đồng đều, nâng cao giá trị thương phẩm. Mỗi năm, mô hình trồng mai vàng mang về cho gia đình ông Thà nguồn thu nhập khoảng 200 triệu đồng, tạo động lực để ông tiếp tục mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, bền vững.

Không chỉ chú trọng hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất đơn lẻ, thời gian qua HND thành phố còn quan tâm xây dựng các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Đây được xem là hướng đi phù hợp nhằm tập hợp hội viên cùng ngành nghề, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, nguồn vốn và tiêu thụ sản phẩm.

Tại xã Phú Lộc, mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp sản xuất nước mắm truyền thống đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng biển. Từ nguồn vốn hỗ trợ của “Quỹ hỗ trợ nông dân”, từ 30 - 60 triệu đồng/chi, tổ hội, 10 hội viên đã được hỗ trợ đầu tư các dụng cụ, vật chứa phục vụ quá trình ủ chượp và bảo quản nước mắm.

Bà Đặng Thị Như Quỳnh, Chủ tịch HND xã Phú Lộc cho biết: “Việc hỗ trợ nguồn vốn giúp hội viên nông dân đầu tư trang thiết bị để phát triển mô hình sản xuất nước mắm không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần giữ gìn nghề truyền thống của địa phương. Đây cũng là cơ sở để xây dựng thương hiệu nước mắm đặc trưng vùng biển Phú Lộc”.

Hướng đến nền nông nghiệp bền vững

Không đơn thuần là nguồn hỗ trợ tài chính, “Quỹ Hỗ trợ nông dân” còn trở thành đòn bẩy giúp hội viên nông dân có điều kiện mở rộng, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế ở nông thôn. Nhiều mô hình cho thu nhập tăng từ 1,5 đến 3 lần so với phương thức sản xuất truyền thống, góp phần tạo việc làm và nâng cao đời sống cho bà con.

Ông Nguyễn Chí Quang, TUV, Chủ tịch HND thành phố cho biết: “Từ năm 2019 đến 2025, hội đã hỗ trợ 111 mô hình phát triển sản xuất cho 1.206 hội viên với tổng kinh phí hơn 7,6 tỷ đồng; trong đó, HND thành phố hỗ trợ gần 3,92 tỷ đồng, phần còn lại do người dân đối ứng. Riêng năm 2025, HND thành phố đã triển khai hỗ trợ 15 mô hình phát triển sản xuất với sự tham gia của 161 hộ hội viên, tổng kinh phí thực hiện hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó nguồn hỗ trợ từ HND khoảng 50%. Các mô hình được triển khai trên nhiều lĩnh vực như: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất truyền thống và ứng dụng kỹ thuật tưới tiêu hiện đại. Điều đáng ghi nhận là các mô hình được lựa chọn phù hợp với đặc điểm từng vùng miền và nhu cầu thực tế của người dân.

Nguồn vốn “Quỹ hỗ trợ nông dân” đang trở thành điểm tựa giúp nhiều hội viên đổi mới tư duy, phát triển kinh tế và vươn lên làm giàu. Không chỉ tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, những mô hình phát triển kinh tế còn còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần thực hiện đảm bảo các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao.