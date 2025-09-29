Sôi động thị trường lao động

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế hướng dẫn thủ tục cho người lao động

Hơn 8.700 vị trí việc làm chờ ứng tuyển

Trong dòng người đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế tìm việc, có Phan Thị Hương Giang, phường Phú Xuân, vừa tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Huế, ứng tuyển vị trí lễ tân tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế. Giang chia sẻ: “Tôi muốn bắt đầu sự nghiệp ở một môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ. Đây sẽ là bước khởi đầu để tôi tích lũy kinh nghiệm cho con đường dài phía trước”.

Một trường hợp khác là chị Trần Thị Thúy Hồng, 32 tuổi, từng có nhiều năm làm điều dưỡng tại TP. Hồ Chí Minh. Sau khi sinh con, chị quyết định trở về Huế để gắn bó lâu dài. Chị kể, làm ở TP. Hồ Chí Minh có thu nhập cao nhưng chi phí thuê nhà, tiền giữ con rất áp lực. Về Huế, lương thấp hơn nhưng bù lại có gia đình hỗ trợ, con cái gần ông bà, các chi phí đều rẻ hơn nhiều và quan trọng nhất là cân bằng được cuộc sống. Kết thúc buổi phỏng vấn, chị Hồng đã được nhận vào làm điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp trên địa bàn cũng đang rầm rộ tuyển dụng lao động. Thời điểm này, Công ty TNHH May Vinatex Hương Trà, chuyên sản xuất áo jacket xuất khẩu sang châu Âu đang rốt ráo tuyển thêm 70 vị trí mới, gồm cả lao động trực tiếp lẫn gián tiếp. Đại diện Công ty TNHH May Vinatex Hương Trà cho biết, hiện công ty có gần 400 công nhân lao động. Đơn hàng xuất khẩu dồi dào, tăng so với cùng kỳ năm ngoái nên DN cần bổ sung thêm nhân lực. Mức lương cho các vị trí tuyển dụng dao động từ 7 - 8 triệu đồng/tháng, tùy theo năng suất lao động.

Trong khi đó, với cơ hội mở rộng ra nước ngoài, Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hải Phong đang tuyển 156 lao động đi Nhật Bản theo chương trình ưu đãi “0 đồng”, hỗ trợ từ hồ sơ, ngoại ngữ đến đào tạo nghề. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và Xây dựng Hải Phong thông tin: “Chúng tôi xây dựng lộ trình bài bản, giúp người lao động không chỉ đáp ứng yêu cầu của thị trường tiếp nhận mà còn tích lũy kỹ năng để sau này có thể trở về lập nghiệp, khởi sự kinh doanh”.

Để kết nối cung - cầu lao động trong mùa cao điểm năm nay, xuyên suốt từ 5/9 đến 5/10, hội chợ việc làm liên tục diễn ra cả trực tiếp tại sàn giao dịch việc làm số 12 Phan Chu Trinh, phường Thuận Hóa và trực tuyến qua website vieclamhue.vn.

8.775 vị trí được chào tuyển, từ trong nước đến ngoài nước, nhiều doanh nghiệp tuyển dụng số lượng lớn như Công ty Scavi Huế cần tuyển 2.080 lao động ngành may mặc, Công ty TNHH may mặc HAIYI Huế tuyển 1.050 vị trí. Nhiều doanh nghiệp cũng thông báo hàng trăm cơ hội đi làm việc ở nước ngoài theo chương trình EPS Hàn Quốc, điều dưỡng tại Đức, Nhật Bản (IM Japan).

Ứng dụng công nghệ trong kết nối cung - cầu lao động

Theo ông Nguyễn Duy Thông, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế, điểm mới trong kết nối cung - cầu lao động là Trung tâm đã ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối cung - cầu lao động. Cả người ứng tuyển và doanh nghiệp tuyển dụng đều có thể đăng nhập phỏng vấn qua google meet, được Trung tâm cung cấp tài khoản và hỗ trợ. “Đây là xu thế hiện đại, giúp doanh nghiệp và người lao động tiếp cận nhau nhanh chóng hơn”, ông Thông nói.

Hiện website vieclamhue.vn đã ghi nhận hơn 1,1 triệu lượt truy cập, hơn 3.500 hồ sơ tìm việc được đăng ký, và trên 16.000 lượt tư vấn đã diễn ra. Với doanh nghiệp, những con số này đồng nghĩa với một “kho dữ liệu” nhân lực dồi dào, cập nhật theo thời gian thực.

Chị Lê Thị Minh, 25 tuổi, trú phường Thuận An nhận xét: “Trước đây, tôi phải mất gần cả ngày đi từ nhà đến Trung tâm, nộp hồ sơ rồi chờ phỏng vấn. Nay có thể đăng nhập phỏng vấn trực tuyến, tiết kiệm chi phí đi lại, lại được chọn lịch hẹn phù hợp. Tôi cảm thấy tự tin hơn vì có thể chuẩn bị trước ở nhà”.

Ông Nguyễn Duy Thông chia sẻ: “Công nghệ chỉ là công cụ, điều quan trọng là cách sử dụng để mang lại lợi ích thật sự cho người dân và doanh nghiệp. Trung tâm đang từng bước hoàn thiện hạ tầng, đảm bảo đường truyền ổn định, hỗ trợ ứng viên từ khâu tạo hồ sơ, đăng nhập cho đến phỏng vấn. Mục tiêu là giảm bớt phiền hà, tiết kiệm thời gian, tăng tính minh bạch trong tuyển dụng”.