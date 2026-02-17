CHÀO XUÂN MỚI Bính Ngọ: Thế và lực cho kỷ nguyên mới

Suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, mỗi mùa xuân đều mang trong mình một ý nghĩa vượt lên trên thời gian. Đó là khoảnh khắc vận nước được cảm nhận bằng ý chí và trách nhiệm. Từ những trang sử xa xưa đến những bước chuyển mình của thời đại hôm nay, dân tộc Việt Nam luôn biết biến thách thức thành động lực, biến khởi đầu thành hành trình, biến khát vọng thành thành quả.

Xuân Bính Ngọ đến trong chiều sâu ấy như một lời nhắc nhở rằng, khi năm mới bắt đầu, cũng là lúc mỗi người dân và cả hệ thống phải tự làm mới mình để khởi hành mạnh mẽ hơn trên con đường xây dựng một đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Bính Ngọ chính là năm mở màn cho chặng đường hiện thực hóa khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Thế và lực cho sự bứt phá

Chúng ta bước vào năm mới với nền tảng vững vàng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Sau những năm kiên trì đổi mới và hội nhập, đất nước đã tích lũy được “thế và lực” đáng kể. Nhất là sau nhiệm kỳ vừa qua, trước những khó khăn, thách thức chưa từng có kể từ khi Đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã khẳng định đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài.

Vị thế quốc tế ngày càng được củng cố; môi trường hòa bình và hợp tác tiếp tục được giữ vững; niềm tin của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp được bồi đắp. Hạ tầng giao thông, năng lượng, đô thị không ngừng hoàn thiện. Khoa học- công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh mở ra không gian phát triển mới. Một thế hệ trẻ năng động, tự tin đang lớn lên trong tinh thần hội nhập.

Nếu ví đất nước là một chiến mã, thì hôm nay con ngựa ấy đã trải qua nhiều chặng đường, đã quen với nhịp chuyển của thế giới, đã tích lũy đủ sức bền để tăng tốc. Điều còn lại là giữ vững hướng đi và nâng cao kỷ luật của hành trình, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng đã được xác lập rõ ràng. Bính Ngọ chính là năm mở màn cho chặng đường hiện thực hóa khát vọng ấy.

Từ Nghị quyết Đại hội XIV đến kỷ luật hành động

Đại hội XIV của Đảng đã xác lập tầm nhìn phát triển rõ ràng cho giai đoạn mới: Đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh; hoàn thiện thể chế hiện đại; nâng cao năng lực quản trị quốc gia; khơi dậy khát vọng và sức sáng tạo của toàn dân tộc. Đó không chỉ là mục tiêu của một nhiệm kỳ, mà là định hướng chiến lược cho chặng đường đến năm 2045, khi Việt Nam phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nghị quyết chỉ thực sự sống khi đi vào cuộc sống. Khát vọng chỉ có ý nghĩa khi được tổ chức thành hành động. Mỗi chủ trương lớn cần được cụ thể hóa thành chương trình hành động với mục tiêu rõ ràng, mốc thời gian cụ thể và trách nhiệm minh bạch. Từ cải cách thể chế, phát triển kinh tế tư nhân, chuyển đổi số quốc gia, đến xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực- tất cả phải được triển khai bằng kế hoạch khả thi và cơ chế giám sát nghiêm túc.

“Lấy thực thi và kết quả làm thước đo” không chỉ là phương châm quản trị, mà là kỷ luật phát triển. Giữa định hướng chiến lược và kết quả thực tế luôn tồn tại một khoảng cách, và khoảng cách ấy chỉ được rút ngắn bằng tổ chức thực hiện bền bỉ và tinh thần trách nhiệm đến cùng.

Ở tầng sâu hơn, điều Đại hội XIV đặt ra không chỉ là tăng trưởng cao, mà là kiến tạo một thể chế phát triển- một hệ thống luật lệ và chính sách minh bạch, ổn định, khuyến khích sáng tạo để mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp đều phát huy tối đa năng lực. Con đường đến năm 2045 vì thế không bắt đầu từ khẩu hiệu, mà từ kỷ luật thực thi hôm nay; không đo bằng lời hứa, mà bằng cải cách cụ thể và kết quả cảm nhận được trong đời sống nhân dân.

Bính Ngọ đòi hỏi sự chuyển động đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, từ hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện. Khi toàn hệ thống cùng vận hành trong nhịp điệu kỷ luật và sáng tạo, những định hướng lớn của Đại hội XIV sẽ được chuyển hóa thành bước tiến vững chắc trên hành trình 2045.

Tăng trưởng hai con số - Phép thử của ý chí

Mục tiêu tăng trưởng hai con số bắt đầu từ năm Bính Ngọ không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế. Đó là phép thử của ý chí và năng lực cải cách.

Tăng trưởng cao không nhằm phô trương thành tích, mà nhằm tạo xung lực mới cho nền kinh tế, củng cố niềm tin xã hội và mở rộng cơ hội cho người dân, doanh nghiệp. Muốn đạt được điều đó, không thể dựa vào quán tính cũ. Phải tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích đổi mới sáng tạo và bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm.

Muốn ngựa chạy nhanh, phải mở rộng đường. Muốn nền kinh tế bứt phá, phải mở rộng không gian sáng tạo và loại bỏ rào cản cũ. Tăng trưởng hai con số vì thế không chỉ là con số, mà là biểu tượng của tinh thần tăng tốc trong kỷ luật và trách nhiệm.

“Mã đáo thành công” - Cam kết của hành trình

Khi cả dân tộc đồng lòng trong kỷ luật và sáng tạo, “Mã đáo thành công” sẽ không còn là lời chúc, mà trở thành kết quả tất yếu của một năm hành động

Trong truyền thống dân tộc, “Mã đáo thành công” là lời chúc tốt lành dành cho người lên đường. Nhưng trong năm Bính Ngọ, đó còn phải là một cam kết tập thể.

Thành công không đến ở vạch xuất phát, mà đến khi hành trình được hoàn thành. Con ngựa chỉ có thể trở về mang theo chiến thắng nếu đã bền bỉ vượt qua chặng đường dài. Đất nước cũng vậy. Thành công không đến từ mong muốn, mà từ sự kiên trì và kỷ luật.

Thế giới đang chuyển động nhanh chóng. Cơ hội mở ra từ chuyển dịch chuỗi cung ứng, từ công nghệ mới, từ xu hướng phát triển xanh và bền vững. Nhưng cơ hội không chờ đợi. Nếu chậm cải cách, cơ hội sẽ qua. Nếu thiếu quyết tâm, mục tiêu sẽ lùi xa.

Tương lai không phải là điều được dự báo sẵn, mà là kết quả của lựa chọn hôm nay. Mỗi quyết định đúng đắn, mỗi cải cách được thực thi đến cùng, mỗi trách nhiệm được hoàn thành trọn vẹn đều góp phần làm nên thành công của hành trình.

Mùa xuân của lòng người

Năm cũ khép lại với những thử thách và cả những điều còn dang dở. Nhưng quy luật của đời sống vẫn vậy: Sau mỗi thử thách là cơ hội trưởng thành. Những mùa xuân trong lịch sử dân tộc luôn bắt đầu từ niềm tin rằng khó khăn chỉ là bước đệm của chuyển mình.

Mùa xuân không chỉ là sự thay đổi của đất trời, mà là sự đổi mới trong lòng người. Khi mỗi cán bộ đặt lợi ích chung lên trên hết. Khi mỗi doanh nghiệp chủ động sáng tạo và tuân thủ kỷ luật thị trường. Khi mỗi người dân cảm nhận được mình là một phần của vận nước. Khi ấy, mùa xuân của dân tộc sẽ không chỉ dừng lại ở cảm xúc, mà trở thành động lực hành động.

Bính Ngọ đã mở ra. Hành trình đã bắt đầu. Trước mắt còn nhiều dốc cao, nhưng với thế và lực đã có, với ý chí được hun đúc qua mấy nghìn năm lịch sử, chúng ta có đủ niềm tin để khởi hành.

Khi con ngựa giữ vững nhịp chạy và không chùn bước, ngày trở về sẽ mang theo thành công. Khi cả dân tộc đồng lòng trong kỷ luật và sáng tạo, “Mã đáo thành công” sẽ không còn là lời chúc, mà trở thành kết quả tất yếu của một năm hành động.

Vận nước nằm trong chính ý chí và hành động của chúng ta. Mỗi việc làm hôm nay là một bước tiến cụ thể trên con đường dẫn tới thành công của đất nước.