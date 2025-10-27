Bình Điền: Xuất hiện điểm sạt lở thứ 2 trên đèo Kim Quy

Điểm sạt lở thứ 2 trên đèo Kim Quy

“Đề phòng sạt lở tiếp diễn, khó khăn trong việc ứng cứu, tôi đã yêu cầu anh em để lại phương tiện, máy móc, nhanh chóng rút về nhằm đảm bảo an toàn về người”, ông Lê Nhật Minh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Điền cho hay.

Đến trưa 27/10, chính quyền xã Bình Điền đã hỗ trợ 3 hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở cao di dời đến nơi an toàn, trong đó, 2 hộ/7 khẩu ở sát mép sông Hương nhánh Hữu Trạch (thôn Phú Tuyên - Bình Thành cũ) và 1 hộ/8 khẩu sát chân đồi ở thôn Đông Hòa (Bình Tiến cũ).

Cũng trong thời gian này, sản phụ L.T.T.H. (SN 2000) ở A Lưới chuyển viện tuyến trên gấp do sót nhau sau sinh.

Tuy nhiên, lực lượng 115 không thể đến đón tận nơi và phải đợi ở cầu Hữu Trạch do đoạn qua khu vực Hương Thọ (cũ) và Tân Thọ (Bình Điền cũ) nhiều nơi bị ngập sâu khoảng 1m.

Trước tình hình trên, ông Lê Nhật Minh đã huy động lực lượng dùng thuyền chở sản phụ qua đoạn ngập lụt để lên xe chuyển viện kịp thời.

Hiện, các tuyến đường, khu vực xung yếu, ngập sâu và có nguy cơ sạt lở, như: Quốc lộ 49A, Tỉnh lộ 16, 12D đã được chính quyền xã huy động lực lượng cắm biển, chăng dây cảnh báo và trực gác.