Gắn cho vay với tư vấn sinh kế cho người từng lầm lỡ

Cán bộ ngân hàng trao đổi với các tổ chức ủy thác trong giải ngân vốn vay

Trao cơ hội

Ngày 3/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy (QĐ08), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2026. Theo đó, người sau cai nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên đã hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc hoặc đã hoàn thành điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định sẽ được vay vốn ưu đãi với mức cho vay tối đa 200 triệu đồng/người để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Người sau cai nghiện ma túy còn được vay vốn để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng với mức vay tối đa 4 triệu đồng/tháng.

Ngoài hỗ trợ người sau cai nghiện tiếp cận học nghề, chính sách còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh sử dụng từ 10% lao động là người sau cai nghiện ma túy được vay tối đa 2 tỷ đồng để phát triển sản xuất, tạo việc làm.

Để chính sách sớm đi vào đời sống, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phải tổ chức phổ biến chủ trương, chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Huế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giải ngân kịp thời nguồn vốn đến đối tượng thụ hưởng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích. Cùng với đó, công tác rà soát, xác định nhu cầu vay vốn; tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh NHCSXH thành phố để cho vay đối với người sau cai nghiện ma túy cũng được triển khai.

Theo kế hoạch bố trí vốn năm 2026, nguồn vốn sẽ giải ngân cho người sau cai nghiện khoảng 800 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn ủy thác từ địa phương 400 triệu đồng đã hoàn thành giải ngân cho 3 trường hợp; riêng 400 triệu đồng từ nguồn Trung ương sẽ được giải ngân cho các trường hợp tại Phòng Giao dịch NHCSXH Phú Lộc và A Lưới. Hiện, các hồ sơ này đang trong giai đoạn hoàn thiện và chờ phân bổ vốn của Trung ương để giải ngân.

Giúp người sau cai nghiện làm lại cuộc đời

Đầu tháng 6 này, căn nhà nhỏ của bà N.T.N.L, phường Phú Bài (có chồng là ông L.Q.N đã hoàn thành cai nghiện) rộn ràng hơn khi góc quán cà phê, giải khát được đầu tư từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã dần thành hình.

“Gia đình may mắn được tiếp cận tín dụng ưu đãi để làm ăn. Khi đầu tư quán cà phê, tôi giao việc quản lý quán cà phê cho chồng một phần để anh bận rộn, tránh xa những mối quan hệ không tốt và quan trọng hơn là khích lệ để anh có thể khẳng định được bản thân. Hy vọng, công việc này sẽ là liều thuốc tinh thần để chồng tôi đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ”, bà N.T.N.L bày tỏ.

Gia đình bà N.T.N.L là 1 trong 3 gia đình đầu tiên được tiếp cận vốn tín dụng từ QĐ08 để phát triển kinh tế ngay khi quyết định này có hiệu lực. Để sớm đưa chính sách này đi vào đời sống, NHCSXH đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an và các tổ chức chính trị, xã hội rà soát, xác minh đối tượng đủ điều kiện vay vốn, giám sát sử dụng nguồn vốn; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm bắt kịp thời chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

Bà Bùi Thị Lệ Tình, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Hương Thủy cho biết, sau cai nghiện, nhiều người gặp rất nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm, không ít trường hợp vì thiếu vốn sản xuất, thiếu kỹ năng nghề nghiệp và thiếu sự cảm thông mà rơi vào tự ti, mặc cảm dẫn đến nguy cơ tái nghiện. Hiểu được điều này nên khi triển khai chương trình, chúng tôi luôn xác định không chỉ dừng lại ở việc cho vay mà phải là đồng hành để giúp người sau cai nghiện làm lại cuộc đời. Thông qua việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các hội đoàn thể, lực lượng công an, chúng tôi vừa kết hợp giữa tuyên truyền với hoạt động giám sát, tư vấn sinh kế để bà con sử dụng vốn đúng mục đích, tạo ra dòng tiền ổn định. Đồng thời, yêu cầu từng cán bộ tín dụng phải bám sát địa bàn, phối hợp cùng các tổ chức hội nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn trực tiếp hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn kịp thời.