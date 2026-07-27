Tri ân để tiếp nối những giá trị trường tồn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7) hằng năm, là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Nhưng ý nghĩa của ngày 27/7 không chỉ dừng lại ở sự tưởng nhớ. Điều lớn lao hơn là từ những ký ức thiêng liêng của lịch sử, mỗi người Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, của độc lập, tự do; hiểu rằng mỗi thành quả của đất nước hôm nay đều được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, xương máu và sự hy sinh của lớp lớp cha anh đi trước.

Lịch sử cách mạng Việt Nam là bản anh hùng ca của lòng yêu nước và khát vọng độc lập dân tộc. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đã không quản gian khổ, ngục tù, bom đạn, sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân, hạnh phúc riêng tư, một phần thân thể, thậm chí cả cuộc đời để bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân. Có người trở về với những vết thương mang theo suốt cuộc đời; có người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Dẫu tên tuổi đã được ghi trên bia mộ hay vẫn chưa xác định được danh tính, các anh đã hóa thân vào dáng hình đất nước, để dân tộc Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hôm nay.

Trong bức thư tri ân gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh cùng gia đình, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Điều ý nghĩa nhất để tưởng nhớ những người đã cống hiến và hy sinh chính là tiếp tục gìn giữ thành quả cách mạng, xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là lời hứa son sắt của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước, để những hy sinh, cống hiến của đồng chí, đồng bào mãi mãi tỏa sáng trên bầu trời Tổ quốc, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới”.

79 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, là trách nhiệm chính trị và là biểu hiện sinh động của bản chất nhân văn sâu sắc của chế độ xã hội chủ nghĩa. Hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên.

Đến nay, hơn 9,2 triệu người có công được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi; 99% số hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của chính sách an sinh, mà còn cho thấy đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa" được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc người có công với cách mạng”, xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thương binh nặng... không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là minh chứng sinh động cho thấy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” vẫn đang được bồi đắp từng ngày bằng trách nhiệm, nghĩa tình và sự sẻ chia của cộng đồng.

Tuy nhiên, hành trình tri ân vẫn còn nhiều việc phải làm, cần sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ. Sau hơn nửa thế kỷ đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175 nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, khoảng 230 nghìn phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đó là khoảng trống lớn không thể lấp đầy trong tâm khảm biết bao gia đình. Mỗi người mẹ chờ con, mỗi người vợ chờ chồng, mỗi người con mong được biết nơi yên nghỉ của cha, chú mình đều nhắc nhở chúng ta rằng, chiến tranh đã lùi xa nhưng trách nhiệm đối với những người đã khuất thì không bao giờ kết thúc.

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” thật sự là một “cuộc hành quân” trong thời bình. Đó là nhiệm vụ chính trị, là “mệnh lệnh từ trái tim”, là sự tiếp nối đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” bằng khoa học-công nghệ, bằng trách nhiệm và bằng lòng biết ơn.

Tri ân thiết thực đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Việc quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các chỉ đạo quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cần được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động thiết thực, phù hợp thực tiễn. Không chỉ tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, mà còn phải nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, cải thiện thu nhập, chăm lo nhà ở, bảo đảm người có công và gia đình họ được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Mỗi chính sách được thực hiện hiệu quả sẽ giải quyết một nhu cầu an sinh và góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, khẳng định đạo lý, trách nhiệm của chế độ đối với những người đã cống hiến cho Tổ quốc.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), việc Thủ tướng Chính phủ phát động Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ, lan tỏa hơn nữa trách nhiệm, nghĩa tình và sự chung tay của cả hệ thống chính trị cùng toàn xã hội trong hành trình tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Sự tri ân phải trở thành động lực để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Khi hiểu được giá trị của hòa bình và tôn vinh những mất mát vinh quang để có hòa bình hôm nay, thế hệ trẻ sẽ được tiếp sức vươn lên học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh; vì đất nước Việt Nam hòa bình, hùng cường, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

https://nhandan.vn/tri-an-de-tiep-noi-nhung-gia-tri-truong-ton-post978069.html