  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 15/06/2026 05:52

Hỗ trợ sinh kế cho người dân thiệt hại do thiên tai

HNN - Đến nay, Phú bài có 53 hộ dân trên tổng số 394 hộ bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt cuối năm 2025 được hỗ trợ gần 2.000 con gà giống. Tổng kinh phí hỗ trợ trong đợt đầu tiên gần 120 triệu đồng.

Đa dạng sinh kế để giảm nghèo bền vữngChàng trai làm du lịch từ suối A LinPhong Phú: Ra mắt mô hình sinh kế IMO và hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế

 Trao gà giống cho người dân

Những ngày đầu tháng 6, không khí tại nhiều tổ dân phố trên địa bàn phường Phú Bài trở nên nhộn nhịp. Từ sáng sớm, người dân đã có mặt tại các điểm cấp phát để nhận cây giống, con giống, thức ăn chăn nuôi và vật tư sản xuất, khôi phục sinh kế sau những thiệt hại nặng nề do mưa lũ cuối năm 2025 gây ra.

Ông Ngô Kim, người dân tổ dân phố 8B Thủy Phù, cẩn thận kiểm tra đàn gà giống vừa được nhận. Ông cho biết, trong các đợt mưa lũ cuối năm 2025, gia đình là một trong những hộ bị thiệt hại khá nặng về sản xuất nông nghiệp. Nhiều diện tích cây trồng bị ngập úng, vật nuôi chết, khiến nguồn thu nhập vốn đã không ổn định càng thêm khó khăn.

“Gia đình tôi rất cần sự sẻ chia, hỗ trợ từ các cấp, các ngành. Hôm nay nhận được con giống để tái sản xuất, tôi mừng lắm. Đây là nguồn để gia đình sớm khôi phục chăn nuôi và ổn định cuộc sống”, ông Kim nói.

Theo thống kê, trong đợt cấp phát đầu tiên, Phú Bài có 53 hộ dân trên tổng số 394 hộ bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt cuối năm 2025 được hỗ trợ gần 2.000 con gà giống cùng thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra, 2 hộ dân bị thiệt hại trong lĩnh vực nuôi ong cũng được hỗ trợ 520kg thức ăn nhằm khôi phục đàn ong và tái sản xuất. Tổng kinh phí hỗ trợ trong đợt đầu là gần 120 triệu đồng.

“Đây là nguồn động viên rất thiết thực đối với người dân sau thiên tai. Thông qua việc hỗ trợ cây, con giống và vật tư sản xuất, địa phương mong muốn giúp bà con có điều kiện tái đàn, phục hồi các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, từng bước ổn định đời sống và phát triển kinh tế gia đình”, ông Trí chia sẻ.

Ông Phạm Xuân Tám, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Bài thông tin, đợt thiên tai cuối năm 2025 đã gây thiệt hại khá nặng đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Theo thống kê ban đầu, có 370 hộ dân bị thiệt hại về cây lâu năm, cây hàng năm, gia cầm, ong mật, ao hồ và lồng bè nuôi cá trong các đợt mưa lũ. Sau khi địa phương công khai danh sách thiệt hại, có thêm 24 hộ dân đề nghị bổ sung do chưa được thống kê đầy đủ.

“Sau khi tiếp nhận kiến nghị, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trực tiếp kiểm tra, xác minh thực tế. Đến nay, tổng số hộ dân được xác định bị thiệt hại là 394 hộ”, ông Tám thông tin.

Theo ông Tám, quá trình rà soát được thực hiện kỹ lưỡng nhằm bảo đảm sự công bằng, khách quan trong việc phân bổ nguồn hỗ trợ. Tất cả các trường hợp đều được kiểm tra thực tế, đối chiếu với mức độ thiệt hại để có phương án hỗ trợ phù hợp với nhu cầu sản xuất của từng hộ dân.

Nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phân bổ theo ba đợt. Trong đó, 2,5 tỷ đồng được dành để hỗ trợ khắc phục hạ tầng giao thông, thủy lợi, sản xuất nông nghiệp và môi trường trên địa bàn. Riêng kinh phí hỗ trợ phục hồi sản xuất cho người dân là 1 tỷ đồng, được thực hiện dưới hình thức hỗ trợ trực tiếp bằng phân bón, cây giống, con giống, thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản.

Lãnh đạo địa phương thẳng thắn nhìn nhận, tiến độ triển khai hỗ trợ có chậm hơn so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, sự chậm trễ này xuất phát từ yêu cầu phải rà soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đến đúng người, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả cao nhất.

“Việc hỗ trợ chậm hơn dự kiến không ảnh hưởng lớn đến đời sống cũng như hoạt động sản xuất của người dân. Ngược lại, khoảng thời gian này giúp địa phương có điều kiện khảo sát đầy đủ tình hình thiệt hại, nắm bắt nhu cầu thực tế của từng hộ để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp và hiệu quả hơn”, ông Tám cho biết.

Bài, ảnh: Thế Trí
 Từ khóa:
Hỗ trợsinh kếngười dânthiệt hạithiên tai
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa phục hồi chức năng đến gần người dân

Sau gần một năm đưa vào hoạt động, khu điều trị mới của Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (YHCT và PHCN), Trung tâm Y tế Phú Lộc đang từng bước đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng của người dân địa phương. Không chỉ giúp nhiều bệnh nhân thuận tiện hơn trong quá trình phục hồi sức khỏe, việc phát triển phục hồi chức năng ngay tại tuyến cơ sở còn góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Đưa phục hồi chức năng đến gần người dân
Người dân dần thích nghi với xăng sinh học E10

Sau hơn nửa tháng đưa xăng sinh học E10 (xăng E10) vào thị trường, tại thành phố Huế đã ghi nhận những tín hiệu tích cực. Từ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến người tiêu dùng đã dần thích nghi khi sử dụng loại xăng mới này, không còn sự xáo trộn với tâm lý lo ngại như ban đầu.

Người dân dần thích nghi với xăng sinh học E10
Đa dạng sinh kế để giảm nghèo bền vững

Hỗ trợ đầu tư trong nông - lâm - ngư nghiệp, tạo sinh kế cho người dân từ khai thác hiệu quả môi trường rừng, phát triển kinh tế rừng bền vững và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp… là cách mà các địa phương, ngành chức năng đã triển khai nhằm đa dạng hóa sinh kế và giảm nghèo bền vững cho người dân.

Đa dạng sinh kế để giảm nghèo bền vững

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top