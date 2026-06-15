Hỗ trợ sinh kế cho người dân thiệt hại do thiên tai

Trao gà giống cho người dân

Những ngày đầu tháng 6, không khí tại nhiều tổ dân phố trên địa bàn phường Phú Bài trở nên nhộn nhịp. Từ sáng sớm, người dân đã có mặt tại các điểm cấp phát để nhận cây giống, con giống, thức ăn chăn nuôi và vật tư sản xuất, khôi phục sinh kế sau những thiệt hại nặng nề do mưa lũ cuối năm 2025 gây ra.

Ông Ngô Kim, người dân tổ dân phố 8B Thủy Phù, cẩn thận kiểm tra đàn gà giống vừa được nhận. Ông cho biết, trong các đợt mưa lũ cuối năm 2025, gia đình là một trong những hộ bị thiệt hại khá nặng về sản xuất nông nghiệp. Nhiều diện tích cây trồng bị ngập úng, vật nuôi chết, khiến nguồn thu nhập vốn đã không ổn định càng thêm khó khăn.

“Gia đình tôi rất cần sự sẻ chia, hỗ trợ từ các cấp, các ngành. Hôm nay nhận được con giống để tái sản xuất, tôi mừng lắm. Đây là nguồn để gia đình sớm khôi phục chăn nuôi và ổn định cuộc sống”, ông Kim nói.

Theo thống kê, trong đợt cấp phát đầu tiên, Phú Bài có 53 hộ dân trên tổng số 394 hộ bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt cuối năm 2025 được hỗ trợ gần 2.000 con gà giống cùng thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra, 2 hộ dân bị thiệt hại trong lĩnh vực nuôi ong cũng được hỗ trợ 520kg thức ăn nhằm khôi phục đàn ong và tái sản xuất. Tổng kinh phí hỗ trợ trong đợt đầu là gần 120 triệu đồng.

“Đây là nguồn động viên rất thiết thực đối với người dân sau thiên tai. Thông qua việc hỗ trợ cây, con giống và vật tư sản xuất, địa phương mong muốn giúp bà con có điều kiện tái đàn, phục hồi các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, từng bước ổn định đời sống và phát triển kinh tế gia đình”, ông Trí chia sẻ.

Ông Phạm Xuân Tám, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Bài thông tin, đợt thiên tai cuối năm 2025 đã gây thiệt hại khá nặng đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Theo thống kê ban đầu, có 370 hộ dân bị thiệt hại về cây lâu năm, cây hàng năm, gia cầm, ong mật, ao hồ và lồng bè nuôi cá trong các đợt mưa lũ. Sau khi địa phương công khai danh sách thiệt hại, có thêm 24 hộ dân đề nghị bổ sung do chưa được thống kê đầy đủ.

“Sau khi tiếp nhận kiến nghị, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trực tiếp kiểm tra, xác minh thực tế. Đến nay, tổng số hộ dân được xác định bị thiệt hại là 394 hộ”, ông Tám thông tin.

Theo ông Tám, quá trình rà soát được thực hiện kỹ lưỡng nhằm bảo đảm sự công bằng, khách quan trong việc phân bổ nguồn hỗ trợ. Tất cả các trường hợp đều được kiểm tra thực tế, đối chiếu với mức độ thiệt hại để có phương án hỗ trợ phù hợp với nhu cầu sản xuất của từng hộ dân.

Nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phân bổ theo ba đợt. Trong đó, 2,5 tỷ đồng được dành để hỗ trợ khắc phục hạ tầng giao thông, thủy lợi, sản xuất nông nghiệp và môi trường trên địa bàn. Riêng kinh phí hỗ trợ phục hồi sản xuất cho người dân là 1 tỷ đồng, được thực hiện dưới hình thức hỗ trợ trực tiếp bằng phân bón, cây giống, con giống, thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản.

Lãnh đạo địa phương thẳng thắn nhìn nhận, tiến độ triển khai hỗ trợ có chậm hơn so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, sự chậm trễ này xuất phát từ yêu cầu phải rà soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đến đúng người, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả cao nhất.

“Việc hỗ trợ chậm hơn dự kiến không ảnh hưởng lớn đến đời sống cũng như hoạt động sản xuất của người dân. Ngược lại, khoảng thời gian này giúp địa phương có điều kiện khảo sát đầy đủ tình hình thiệt hại, nắm bắt nhu cầu thực tế của từng hộ để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp và hiệu quả hơn”, ông Tám cho biết.