Sắc màu văn hóa Bru - Vân Kiều ở bản Phúc Lộc

Các đại biểu và bà con bản Phúc Lộc tham dự chương trình

Đây là hoạt động thuộc Dự án “Phát triển sinh kế bền vững thông qua quản lý bền vững rừng FSC và thí điểm du lịch cộng đồng gắn với khôi phục các hoạt động văn hóa bản sắc truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại bản Phúc Lộc, xã Hưng Lộc, thành phố Huế”, do Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu hỗ trợ.

Bản Phúc Lộc là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Bru - Vân Kiều. Qua nhiều thế hệ, các làn điệu dân ca, tiếng cồng chiêng, nghề thủ công truyền thống, ẩm thực và tập quán sinh hoạt cộng đồng đã trở thành những nét văn hóa riêng có của địa phương. Tuy nhiên, trước tác động của quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một, đòi hỏi sự chung tay gìn giữ và phát huy.

Tham quan các mô hình hỗ trợ sinh kế cho đồng bào

Tại chương trình, người dân và du khách được thưởng thức các tiết mục múa truyền thống, biểu diễn cồng chiêng, tham quan không gian trưng bày mâm cơm với các món ăn đặc trưng của đồng bào Bru - Vân Kiều, các gian hàng ẩm thực, sản vật địa phương, cùng hoạt động gắn biển các vườn rau và vườn ươm cây giống.

Thông qua chương trình, những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Bru - Vân Kiều được quảng bá rộng rãi, góp phần giới thiệu hình ảnh quê hương, con người và bản sắc văn hóa độc đáo của địa phương đến với du khách và bạn bè gần xa.

Hỗ trợ bà con khôi phục, bảo tồn các điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều

Bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: Hoạt động góp phần khẳng định vai trò của phụ nữ trong gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển sinh kế gia đình, tham gia quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng. Đồng thời, tạo điều kiện để phụ nữ địa phương nâng cao kiến thức, kỹ năng, tham gia phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng các sản phẩm đặc trưng, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập. Dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình sinh kế gắn với quản lý rừng bền vững và bảo tồn văn hóa truyền thống tại bản Phúc Lộc, góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.