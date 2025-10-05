Cục trưởng Cục Thống kê: Kịch bản tăng trưởng 8,5% là thách thức lớn

Tại Họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý III và 9 tháng năm 2025 diễn ra sáng 6/10, Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương đã thẳng thắn trao đổi với báo chí về kịch bản tăng trưởng GDP cả năm 2025 từ 8,3 - 8,5% theo chỉ đạo của Chính phủ.

Theo TS Nguyễn Thị Hương, tốc độ tăng trưởng GDP quý III/2025 đạt 8,23%, đây là mức cao thứ hai trong giai đoạn 2011 - 2025, chỉ sau quý III/2022 (14,38%). Tuy nhiên, để đạt được tăng trưởng cả năm 8,3% thì quý IV phải tăng 9,5%; còn để tăng trưởng 8,5% thì quý IV phải đạt 10,2%. "Đây là thách thức rất lớn", bà Hương nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Thống kê nhận định: "Trong điều kiện hiện nay, chúng ta có thể chạm đến mức tăng trưởng cả năm đạt 8%, nếu hết sức cố gắng. Bởi vì, quý IV sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước".

Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính), bà Nguyễn Thị Hương phát biểu tại họp báo.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 theo mục tiêu đề ra, TS Nguyễn Thị Hương đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước tiên, cần kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; nâng cao tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Liên tục cập nhật các kịch bản về tăng trưởng, lạm phát, tỷ giá, lãi suất, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả, hài hòa các chính sách tài khóa, tiền tệ điều hành kinh tế vĩ mô nhằm duy trì sự ổn định và tăng trưởng của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, cần có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, kịp thời hơn để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2025, đặc biệt các dự án quan trọng quốc gia; quyết liệt, khẩn trương có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, không để lãng phí nguồn lực của đất nước, góp phần nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Đồng thời, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm các ngành công nghiệp, dịch vụ có lợi thế dựa trên đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại và phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử, hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp để khơi thông thị trường trong nước; đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là đối với các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh và sang các thị trường lớn, tiềm năng.

Chủ động, tăng cường giám sát dịch bệnh và kiểm soát hoạt động chăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ để bảo đảm an toàn dịch bệnh và thực phẩm. Đồng thời cần chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi, phát triển mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh tái đàn có kiểm soát, bảo đảm nguồn cung ổn định và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị gia tăng.

Đổi mới nội dung, phương thức xúc tiến, quảng bá du lịch; có các giải pháp đột phá, liên tục làm mới sản phẩm, tập trung nghiên cứu kỹ thị trường, đặc biệt là những thị trường mới, có nhiều tiềm năng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách du lịch, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra, cần thực hiện có hiệu quả và kịp thời các chính sách an sinh xã hội; trợ giúp đột xuất, bảo đảm người dân khi gặp rủi ro, thiên tai được hỗ trợ kịp thời; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các ngành, lĩnh vực công nghiệp mới. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh; chủ động phương án phòng chống thiên tai, cảnh báo mưa lũ, sạt lở.