Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phải trở thành công cụ lãnh đạo và quản trị hiện đại

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Thường trực các Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Thường trực các Tiểu ban Đại hội XIV Đảng.

Tại buổi làm việc, đại diện Thường trực các Tiểu ban báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị các văn kiện để báo cáo Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương 13, Khóa XIII, gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị; dự thảo Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới ở Việt Nam; dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng. Các đại biểu tiến hành thảo luận làm rõ hơn các nội dung.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần. Nội dung các văn kiện cơ bản đáp ứng yêu cầu để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Điểm mới trong công tác chuẩn bị văn kiện lần này là tích hợp Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kinh tế-Xã hội và Báo cáo về công tác xây dựng Đảng thành một Báo cáo Chính trị. Cách tiếp cận này giúp bảo đảm logic chiến lược xuyên suốt giữa tư duy, mục tiêu và công cụ chính sách; khắc phục tình trạng “nói đúng nhưng làm khó tới” do chưa gắn kết chặt chẽ giữa các cấu phần.

Tổng Bí thư yêu cầu các tiểu ban cần phải tiếp tục cập nhật, bổ sung để bảo đảm sức sống cho văn kiện. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư nhấn mạnh, dự thảo văn kiện đã được thảo luận tại đại hội đảng bộ các cấp và chuẩn bị đưa ra lấy ý kiến của toàn dân. Qua lấy ý kiến của các cấp ủy, đảng viên ở Trung ương và địa phương, Tiểu ban Văn kiện tiếp thu nhiều ý kiến góp ý xác đáng.

Song trong bối cảnh chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ thế giới tiếp tục chuyển động nhanh, phức tạp, ở trong nước tiến hành sắp xếp lại không gian phát triển theo địa giới hành chính mới, xây dựng mô hình chính quyền ba cấp và tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về cải cách thể chế, cải thiện năng lực điều hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh nền tảng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, vì vậy dự thảo văn kiện cần tiếp tục được bổ sung, cập nhật để bảo đảm phản ánh đầy đủ và sát với tình hình thực tế.

Các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị ban hành gần đây và dự kiến Bộ Chính trị sẽ ban hành các nghị quyết mới về kinh tế Nhà nước, về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam, là những định hướng then chốt, không chỉ bổ sung nội dung mà còn là “đòn bẩy” để văn kiện có thể triển khai ngay, nên cần được lồng ghép vào các nội dung báo cáo chính trị và chương trình hành động để bảo đảm nhất quán, từ quan điểm, mục tiêu cho đến nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế thực thi và công tác giám sát, kiểm tra.

Tổng Bí thư nêu rõ, tổng kết 40 năm đổi mới không chỉ là điểm nhấn về lịch sử tư duy phát triển mà còn phải trở thành nền móng xác lập “đường ray mới” của xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, của mô hình tăng trưởng, chuyển đổi phương châm phát triển từ “đổi mới để phát triển” sang “đổi mới sáng tạo để bứt phá và dẫn dắt”.

Báo cáo tổng kết phải chỉ ra được những bài học cốt lõi: kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đổi mới có nguyên tắc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động hội nhập, nắm bắt cơ hội…

Tổng Bí thư đề nghị Tiểu ban Văn kiện và các tiểu ban tiếp tục nỗ lực, cố gắng, khẩn trương hoàn thiện các văn bản theo tinh thần của buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Nhấn mạnh nội dung văn kiện Đại hội XIV của Đảng phải mang hơi thở của tinh thần đổi mới, Tổng Bí thư yêu cầu các tiểu ban cần phải tiếp tục cập nhật, bổ sung để bảo đảm sức sống cho văn kiện, để văn kiện Đại hội XIV thực sự là kim chỉ nam hành động cho nhiệm kỳ 2026-2031, có tầm nhìn tới 2035-2045 và xa hơn; vừa mang tính định hướng cao, vừa có khả năng đo lường, triển khai, kiểm tra, giám sát cụ thể.

Với hai trụ cột là Báo cáo Chính trị và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031, văn kiện phải là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trước nhân dân về một giai đoạn phát triển mới: ổn định vững chắc để bứt phá; hiện đại, bao trùm, bền vững; vừa bảo đảm an ninh tổng hợp, vừa mở rộng không gian phát triển trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và chuyển đổi tiêu chuẩn toàn cầu.

Trong quá trình tiếp tục thảo luận, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo văn kiện, phải bám rất sát mục tiêu: Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phải là “Hệ tuần hoàn”, “Hệ điều hành” cho các mục tiêu hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống của nhân dân.

Đánh giá cao các vấn đề, nội dung được tiếp thu, bổ sung trong dự thảo văn kiện, Tổng Bí thư đề nghị Tiểu ban Văn kiện và các tiểu ban tiếp tục nỗ lực, cố gắng, khẩn trương hoàn thiện các văn bản theo tinh thần của buổi làm việc. Phấn đấu để văn kiện Đại hội XIV của Đảng phải trở thành công cụ lãnh đạo và quản trị hiện đại; trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động trong toàn hệ thống chính trị, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước vững bước trên con đường phát triển, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.