Truyền thông nội viện, hiệu quả nhân đôi

Kiểm tra sức khỏe cho người dân tại TTYT A Lưới

Tại Trung tâm Y tế (TTYT) A Lưới, chương trình truyền thông do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế phối hợp thực hiện vào cuối tháng 10/2025 đã thu hút đông đảo người tham dự. Tại đây, báo cáo viên của TTYT A Lưới không chỉ cung cấp kiến thức về tác hại của thuốc lá mà còn phổ biến các quy định của Luật PCTHTL, hướng dẫn nhận biết và phòng tránh những ảnh hưởng từ hút thuốc chủ động lẫn thụ động. Những nội dung liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng - các sản phẩm đang gia tăng trong giới trẻ cũng được phân tích cụ thể, giúp người dân hiểu đúng và đầy đủ hơn về nguy cơ mà các loại thuốc lá “thế hệ mới” gây ra.

Điểm đáng chú ý là trong mỗi buổi truyền thông, người bệnh và người nhà đã mạnh dạn bày tỏ những thắc mắc xoay quanh ảnh hưởng của thuốc lá đối với bệnh tim mạch, huyết áp, lao phổi… Câu chuyện của ông Hồ Văn Nui, xã A Lưới 3, là minh chứng rõ nét. Vốn hút hơn một gói thuốc mỗi ngày và vẫn tìm chỗ hút ngay cả khi nhập viện, ông đã quyết tâm giảm dần sau khi được trực tiếp nghe các kiến thức tại buổi truyền thông. “Tôi hiểu hơn về tác hại của thuốc lá nên giảm dần và tiến tới bỏ hẳn để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình”, ông Nui chia sẻ.

Theo BSCKII. Hồ Bách Thắng, Giám đốc TTYT A Lưới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo thuốc lá là một trong những mối đe dọa sức khỏe cộng đồng lớn nhất hiện nay. Khói thuốc chứa tới 7.000 chất hóa học, trong đó có 70 chất gây ung thư. Rất nhiều trong số đó là các hợp chất độc hại dễ dàng xâm nhập cơ thể người hút và những người thụ động hít phải khói thuốc xung quanh. Điều này lý giải vì sao hút thuốc liên quan đến hơn 25 căn bệnh nguy hiểm, từ ung thư phổi, ung thư thanh quản đến bệnh tim mạch, đột quỵ và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Với mức độ nguy hại lớn như vậy, WHO khẳng định kiểm soát thuốc lá là yếu tố then chốt để giảm gánh nặng bệnh tật và tử vong sớm.

“Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tại bệnh viện để bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hiểu về những tác hại của thuốc lá, từ đó, để điều chỉnh thói quen, vừa bảo vệ sức khỏe bản thân, góp phần xây dựng môi trường bệnh viện trong lành, không khói thuốc”, bác sĩ Thắng nhấn mạnh.

Không chỉ A Lưới, tại TTYT Phong Điền, hoạt động truyền thông PCTHTL được duy trì đều đặn hàng tháng tại bệnh viện và các trạm y tế tuyến phường, xã. Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế phối hợp tổ chức lớp tập huấn xây dựng môi trường không khói thuốc năm 2025 với sự tham gia của 50 cán bộ y tế. Nội dung tập huấn bao gồm các quy định của Luật PCTHTL, Nghị định 117 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính, Thông tư 11 liên quan đến triển khai địa điểm cấm hút thuốc và tiêu chí đánh giá môi trường không khói thuốc. Các học viên cũng được hướng dẫn những giải pháp cụ thể để duy trì không gian y tế không khói thuốc, cũng như kỹ năng truyền thông, nhắc nhở người vi phạm.

Công tác truyền thông PCTHTL nội viện tại TP. Huế đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Từ nâng cao nhận thức cho cộng đồng đến củng cố hành lang pháp lý trong hệ thống y tế. Những nỗ lực này góp phần xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, văn minh và hướng đến mục tiêu lâu dài: giảm tỷ lệ hút thuốc, giảm bệnh tật và bảo vệ sức khỏe cho toàn dân.