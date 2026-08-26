Khắc phục các thiếu sót tại dự án Khu tái định cư xã Nhâm

Thanh tra TP. Huế yêu cầu khắc phục các vi phạm, thiếu sót tại dự án Khu tái định cư vùng sạt lở xã Nhâm.

Theo Báo cáo số 482/BC - BQLDA KV2 do Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 Hồ Văn Miên ký ngày 4/8/2026, Ban QLDA đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc chỉ đạo của UBND TP. Huế và Sở Nội vụ về việc xử lý những tồn tại tại dự án Khu tái định cư vùng sạt lở xã Nhâm.

Theo đó, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 đã tổ chức họp kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến những vi phạm, thiếu sót được chỉ ra trong kết luận thanh tra. Có 6 tập thể đã tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm gồm: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 (đơn vị tiếp quản từ Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới cũ), Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Sơn, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Thừa Thiên Huế, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng số 1 Thừa Thiên Huế, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Xây dựng 168 và Công ty TNHH MTV Hữu Dũng.

Về mặt cá nhân, 5 cá nhân (trong đó có 3 lãnh đạo thuộc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới cũ) đã thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Các vi phạm, thiếu sót tập trung ở các khâu như lập và thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư chưa đầy đủ; thiết kế, dự toán thiếu danh sách hộ dân, thiếu phương án phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và giải phóng mặt bằng; bỏ sót gói thầu phòng cháy, chữa cháy; hợp đồng bảo hiểm xây lắp có hiệu lực muộn; nghiệm thu thanh toán vượt khối lượng và để tiến độ dự án chậm kéo dài 5 năm 4 tháng.

Nhằm xử lý dứt điểm các vi phạm về tài chính được nêu trong kết luận thanh tra, các đơn vị và cá nhân liên quan đã thống nhất phương án thu hồi, hoàn trả và giảm trừ. Cụ thể, về chi phí quản lý dự án và tư vấn giám sát thanh toán vượt khối lượng hơn 194 triệu đồng, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 sẽ nộp trả ngân sách nhà nước hoặc chuyển vào tài khoản dự án ngay khi UBND TP. Huế và Thanh tra thành phố có thông báo số tài khoản chính thức.

Các đơn vị liên quan đề xuất chuyển đổi công năng khu đất tái định cư vùng sạt lở xã Nhâm (xã A Lưới 2, TP. Huế) tránh lãng phí.

Khoản thanh toán vượt 6,9m3 hạng mục bê tông mương rãnh tương đương hơn 12,4 triệu đồng của Công ty TNHH XD Hoàng Sơn, chủ đầu tư và Thanh tra thành phố thống nhất sẽ giảm trừ trực tiếp vào đợt nghiệm thu thanh toán khối lượng tiếp theo của nhà thầu.

Khoản đền bù giải phóng mặt bằng phê duyệt sai vị trí và loại đất hơn 25,9 triệu đồng, các cá nhân trực tiếp tham mưu, phê duyệt đã tự nguyện nộp lại để khắc phục hậu quả.

Bên cạnh các nguyên nhân chủ quan, báo cáo của Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 cũng chỉ ra nhiều khó khăn khách quan dẫn đến vướng mắc DA như thủ tục giải phóng mặt bằng kéo dài, biến động giá vật liệu, thời tiết mưa lũ và đặc biệt là sai sót trong công tác khảo sát cao độ ban đầu khiến 30 lô đất ở theo thiết kế không thể sử dụng được.

Nhằm xử lý dứt điểm tài sản tồn đọng, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2 đã chủ trì làm việc với UBND xã A Lưới 2, đơn vị tư vấn và các nhà thầu để kiểm tra, chốt giá trị khối lượng xây lắp thực tế đã thi công hợp pháp. Chủ đầu tư cũng sẽ phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND thành phố chuyển đổi mục đích, công năng của khu đất phù hợp với quy hoạch mới của địa phương, tránh lãng phí; đồng thời, làm thủ tục thanh toán để kết thúc DA.