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ClockThứ Sáu, 28/08/2026 15:08

Cất bốc mồ mả phục vụ thi công dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An

HNN.VN - Dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An (TP. Huế) với tổng mức đầu tư 118 tỷ đồng đang được chính quyền và các nhà thầu gấp rút triển khai. Hiện người dân tại các tổ dân phố (TDP) An Hải, Hải Bình và Hải Tiến đang tích cực hưởng ứng, cất bốc, di dời mồ mả để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Hình thành hệ thống nghĩa trang xanh

 Người dân khẩn trương cất bốc mồ mả, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An

Ngày 28/8, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 1 cho biết, đang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), di dời mồ mả để triển khai thi công dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An.

Ghi nhận của PV cho thấy, từ sáng sớm 28/8, tại khu vực nghĩa địa nằm giữa biển và tuyến đường ven biển mới hoàn thành (thuộc địa bàn TDP An Hải, phường Thuận An), nhiều người dân tập trung cất bốc mồ mả. Ngay sau khi nhận tiền đền bù và kinh phí hỗ trợ di dời, nhiều gia đình đã chủ động phá dỡ lăng mộ, cất bốc hài cốt để đưa về an táng tại các nghĩa trang tập trung theo quy hoạch. Các đội cất bốc mồ mả chuyên nghiệp được huy động làm việc liên tục nhằm đáp ứng đúng tiến độ GPMB của dự án. 

Trước đó, UBND phường Thuận An đã ban hành Thông báo số 99 (ngày 21/4/2026) về việc thu hồi đất phục vụ dự án. Tổng diện tích thu hồi gần 14,5 ha, bao gồm hơn 7 ha đất rừng phòng hộ, gần 4 ha đất nghĩa địa, khoảng 1,48 ha đất ở đô thị cùng một số loại đất khác trên địa bàn.

Dự kiến đến tháng 9/2027, công tác di dời mồ mả để  thi công dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An sẽ hoàn thành

Công tác di dời mồ mả được thực hiện qua 3 đợt. Theo đó, đợt 1 đến nay đã phê duyệt phương án đền bù cho 137 hộ gia đình với khoảng 480 ngôi mộ, tổng số tiền đền bù, hỗ trợ gần 11,7 tỷ đồng; đợt 2 đã phê duyệt phương án cho 230 hộ với khoảng 772 ngôi mộ, kinh phí hơn 17,3 tỷ đồng; đợt 3 còn khoảng 600 ngôi mộ (trong đó khoảng 200 mộ đã có người kê khai). Chủ đầu tư đang tiếp tục kiểm kê, dự kiến hoàn tất vào tháng 9/2027. 

Ông Bùi Ngọc Chánh, Trưởng phòng GPMB - Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 cho biết, UBND TP. Huế đang tích cực chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai công tác GPMB dự án. Về tiến độ mặt bằng tổng thể, khu vực quảng trường rộng 1,42 ha đã hoàn thành GPMB và đang tập trung thi công. Đối với diện tích 13,05 ha còn lại, các đơn vị chức năng đang tiến hành kiểm kê 82 thửa đất, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong tháng 10/2026. 

Khu vực quảng trường công viên đang được nhà thầu triển khai thi công  

Được biết, dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An có tổng vốn đầu tư hơn 118 tỷ đồng với tổng diện tích GPMB khoảng 14,5ha, trong đó khu vực xây dựng chính khoảng 1,42 ha, gồm các hạng mục chính như quảng trường và công viên.

Trong đó, quảng trường có diện tích hơn 5.000m², được lát đá granite kết hợp mảng xanh, tích hợp hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước và tuyến kè bảo vệ dài khoảng 190m. Đây sẽ là không gian mở hướng ra biển, phục vụ tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội của địa phương.

Hiện nay, khu vực quảng trường công viên đang được tập trung thi công phần nền, công trình ngầm và hệ thống thoát nước. 

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
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