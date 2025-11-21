Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình tiếp Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cuba tại TP. Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình tặng quà lưu niệm cho bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại TP. Hồ Chí Minh

Tại buổi tiếp, bà Ariadne Feo Labrada cho biết trong suốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Cuba tại TP. Hồ Chí Minh luôn nỗ lực làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước; trong đó, Huế là một trong những địa phương giàu tiềm năng và có bước chủ động đáng ghi nhận trong tăng cường kết nối với các tổ chức, tỉnh bạn của Cuba. Bà đánh giá cao những kết quả hợp tác đã hình thành trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao lưu văn hóa và trao đổi nhân dân; đồng thời ghi nhận sự quan tâm, thiện chí của TP. Huế trong mở rộng quan hệ với Cuba bằng những hoạt động thiết thực và hiệu quả.

Bà Ariadne Feo Labrada nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Huế và các địa phương của Cuba còn rất nhiều dư địa phát triển, nhất là trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. Bà bày tỏ mong muốn, Huế có thể tiến tới kết nghĩa với một địa phương của Cuba, qua đó tạo nền tảng bền vững cho hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực như y tế, du lịch, giao lưu văn hóa, bảo tồn di sản và chia sẻ kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực.

Dù kết thúc nhiệm kỳ công tác, bà khẳng định sẽ luôn đồng hành và “tiếp tục là sứ giả của tình hữu nghị Việt Nam - Cuba”, góp phần kết nối các tổ chức, địa phương của Cuba với TP. Huế và các tỉnh, thành của Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình trân trọng ghi nhận những tình cảm chân thành, sự tận tâm và những nỗ lực bền bỉ của bà Ariadne Feo Labrada đối với việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Đồng thời khẳng định bà Tổng Lãnh sự đã thể hiện tốt vai trò cầu nối trách nhiệm, hiệu quả, góp phần làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cuba, mối quan hệ “được tôi luyện bằng tình cảm thủy chung, son sắt và sự chia sẻ qua nhiều thế hệ.

Ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, Huế luôn coi trọng và thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân, mở rộng giao lưu, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân Huế với bạn bè quốc tế; trong đó Cuba luôn là đối tác có vị trí đặc biệt. Thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện để phát triển các chương trình hợp tác với Cuba, góp phần thiết thực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị và mở ra các cơ hội giao lưu, hợp tác mới giữa Huế và các địa phương của Cuba.

Bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình mong muốn rằng dù kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, bà Ariadne Feo Labrada sẽ tiếp tục là cầu nối tin cậy, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Cuba - Việt Nam, cũng như giữa Cuba và TP. Huế.