Đường lên Bạch Mã sạt lở nghiêm trọng, chia cắt tuyến

Đoạn đường dẫn lên VQG Bạch Mã sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: VQGBM

Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc VQG Bạch Mã cho biết, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, khu vực VQG Bạch Mã có mưa lớn cực đoan, có thời điểm đạt 1.739,6mm. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều công trình nhà làm việc, trạm kiểm lâm đã xuống cấp, bị thấm dột; một số trạm kiểm lâm nằm cạnh sườn núi như Trạm Kiểm lâm Thượng Lộ và Trạm Kiểm lâm đỉnh Bạch Mã có nguy cơ cao xảy ra sạt trượt do đất bị nhão hóa.

Ngoài ra, tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng trên Quốc lộ 1A - đỉnh Bạch Mã bị sạt lở nghiêm trọng. Cụ thể, tại km 9+500, xảy ra sạt lở ta luy âm dài khoảng 25m, xói hàm ếch vào mặt đường từ 0,5 - 1m. Tại km 12+00, sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, làm sạt trượt toàn bộ mái ta luy dương, kè đá ta luy âm và mặt đường, chiều dài khu vực sạt khoảng 100m, sâu nhất từ 30 - 50m, gây hư hỏng chia cắt tuyến, không thể lưu thông. Sạt lở tại vị trí này làm đứt tuyến cáp ngầm trung thế cấp điện lên khu vực đỉnh Bạch Mã, dẫn đến mất điện và mất an toàn trong sử dụng điện tại khu vực.

Trong khi đó, tuyến đường hoàn trả tuần tra bảo vệ rừng dọc theo cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua VQG Bạch Mã cũng bị sạt lở nhiều vị trí. Đặc biệt, là các điểm vượt suối (trên 10 vị trí) đều bị hư hỏng, gây chia cắt lực lượng kiểm lâm tại 2 Trạm Kiểm lâm Hương Lộc và Mỏ Rang ở 2 đầu tuyến. Hiện lực lượng kiểm lâm phải tạm thời di chuyển bằng tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan để đảm bảo sinh hoạt và công tác.

Sạt lở gây chia cắt, VQG Bạch Mã không thể đón khách tham quan. Ảnh: VQGBM

Ông Linh cho hay, trước tình hình đó, đơn vị đã yêu cầu lực lượng kiểm lâm rút toàn bộ lực lượng tuần tra ra khỏi rừng để đảm bảo an toàn. Đồng thời, các trạm kiểm lâm đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên và tài sản, tổ chức kiểm tra, khơi thông cống rãnh, đảm bảo thoát nước trên các tuyến đường, đặc biệt là tuyến đường tuần tra, bảo vệ rừng Quốc lộ 1A – đỉnh Bạch Mã. Cùng với đó, căng dây cảnh báo, lắp đặt biển báo nguy hiểm và thông báo tạm dừng đón khách cho đến khi khắc phục xong sự cố.

“Sau khi mưa lớn tạm dứt, đơn vị sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình ảnh hưởng do mưa lũ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền”, ông Linh nói